Kerkez Milos szerződtetésével már a jövőt építi a Liverpool

Soós Imre (Fotó: Dömötör Csaba) – Az ETO-nál volt ügyvezető, amikor a tinédzser Kerkez Milos a csapat kötelékébe került: hogyan fedezték fel az ifjú tehetséget, s melyek voltak ezen időszak legfőbb kihívásai?

– Kaposi Dániel, Kerkez Milos akkori játékosügynöke felkeresett, s mondta, hogy a bécsi Rapidban van egy ifjú, akinek a mentalitása és a tehetsége nem hasonlítható senkiéhez az itthoni utánpótlásból – mondta Soós Imre, az FC Ajka ügyvezetője. – Amikor megláttam az első edzésén játszani, rögtön mondtam: ez a fiú nem hagyhatja el a várost, azonnal ide kell költöztetni a kollégiumba! Egy feltételem volt csak, be kell illeszkednie az itteni közegbe. Hiába nem beszél magyarul, ugyanúgy be kell járnia a tanórákra, közösen kell ebédelnie a többiekkel, aztán edzés, majd irány a tanulószoba és a kollégium. Hamar felvette a tempót, elsajátította ezt a napi rutint. Az érdekesebb kérdés a játékengedélyének megszerzése volt. Tizenhat éves kor alatti játékosnál előírás, hogy az egész család egy országban éljen – mivel apukája Németországban dolgozott, anyukája pedig Szerbiában élt, ezt a logisztikai kérdést meg kellett oldanunk, végül Hódmezővásárhelyre költözött a család. – Mi volt a balhátvéd rohamos fejlődésének a titka?

– Fantasztikus a családi háttere, a szülei mindig teljes mellszélességgel mögötte álltak, s azt is mondták nekem, hogy huszonöt éves koráig el sem akarják engedni a kezét. A kemény munkában hisznek, mindig is így nevelték, s noszogatni sem kellett, hiszen fiatal kora óta megszállottan készült. A pályán is megkapta a bizalmat, nálunk az ETO-ban első felnőttbajnokiján gólt kaptunk róla, a másodikon kiállították, de töretlen volt a bizalmunk felé, fiatal kora ellenére is végigjátszotta az őszi szezont – így kellene amúgy minél több magyar tehetséggel is bánni –, majd Olaszországban, Hollandiában és Angliában is megkapta a lehetőséget, ő pedig maximálisan élt is vele. – Mit gondol, mire lehet képes a Liverpool csapatában?

– Ismerve a habitusát és a tehetségét, nagyon bízom benne, s hiszem is, hogy megállja a helyét, alapember lesz. A Liverpool a klasszis játékosok klubja, a közeg pedig nagyon fontos, így ha továbbra is keményen dolgozik, egyenes útja lehet a sztárfutballisták köre felé. S. N.