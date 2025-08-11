„Azt mondta, kitesz engem a temetőbe” – Simon Attila szerint sportszerűtlen volt a bedobásból szerzett gól

Mint arról beszámoltunk, az MTK II–Pénzügyőr második félidejének elején, 0–0-s állásnál a vendégek támadását szabálytalanság előzte meg, de az előnyszabály miatt folytatódhatott a játék, gól azonban nem esett. A támadó, Megyeri Márk a földön maradt, így a Pénzügyőr kapusa, Steer Bence oldalra rúgta a labdát, hogy a sérültet elláthassák.

A bedobást az MTK egyik játékosa, Vitályos Viktor végezte el, eredetileg az ellenfél kapusának szánva a labdát. Azonban a dobás a kelleténél erősebbre sikerült, ami meglepte a gólvonaltól meglehetősen távol helyezkedő Steert. Bár megpróbálta elkapni, csak beleérni tudott, a labda pedig a kapuba pattant.

A Pénzügyőr rutinos játékosa, a korábbi NB I-es gólkirály, Simon Attila a Magyar Nemzetnek beszélt az elhíresült felvételen nem látszódó előzményekről:

„Sajnos a videón sem látszanak az előzmények. Amit láthatunk, az már a megismételt bedobás. Az MTK ifjú játékosa elsőre olyan nyeglén dobta be a labdát, hogy az alig vánszorgott be a pályára. Csapattársam, Steer Bence azért hagyta el a kapuját, hogy a megismételt bedobás után felvehesse a labdát. Ezt kiszúrva volt az MTK tisztelt játékosa olyan leleményes, hogy hatalmasat dobva becsapta őt.”

Az NB I 2013–2014-es idényének legeredményesebb játékosa a gól után történtek miatt még inkább felháborodott...

„Nem tagadom, a gól után tajtékzottam a dühtől. A gólt visszavonni a szabályok szerint nem lehet. Ám létezik a szokás, miszerint ilyenkor úgymond az ellenfél visszaadja a gólt. Ebbe az MTK csapatkapitánya, Lépő Kristóf és Laki Fülöp játékvezető is belement. Körbenéztem, és azt láttam, hogy a pályán lévő játékosok kilencven százaléka fejbólintással jelzi az egyetértését. Kivéve az MTK, elnézést, nem tudom, másként jellemezni, arrogáns, nagyképű középhátvédjét, aki néhány első osztályú meccsére hivatkozva azzal kérkedett, hogy ő NB I-es játékos. Lehoczky Roland az ujját felfelé bökve fejezte ki harsányan az ellenvéleményét. Ekkor az MTK kispadja felé pillantottam, onnan várva segítséget. Horváth Ádám vezetőedző azonban úgy tett, mintha nem látta volna, hogy mi történt, és igen, ezt is kimondom, gyáván elfordult.”

Ekkor, ezt is elismerem, elszakadt nálam a cérna, nem éppen irodalmi stílusban vontam kérdőre Lehoczkyt. S most jön még csak a java! Azzal vágott vissza, várjam meg a portán. Ugyan miért, kérdeztem tőle, talán te vagy a portás? Rossz viccnek gondoltam, hogy ő akarna velem verekedni. Erre ő: azért ott, mert szemközt van a temető, és egyből kirak engem oda.

Simon elmondása szerint harmincöt éves pályafutása során, ha hibázott, mindig vállalta a következményeket. Már csak a játék szeretetéért futballozik, de a legutóbbi esetet képtelen elfogadni. Szerinte, ha tizenévesen így viselkedett volna, nemcsak az öltözőben tették volna helyre, hanem otthon is komoly szülői szigor várta volna...

A 42 éves csatár úgy látja, ma már mintha büszkeség lenne kirívó sportszerűtlenséget elkövetni, pedig ez szerinte súlyos probléma. Úgy gondolja, az akadémiákon az emberségre legalább akkora hangsúlyt kellene fektetni, mint a sikerre. Elismeri, hogy ez részben generációs jelenség, hiszen világszerte megváltoztak az értékek, de az ő értékrendjében a sport és a labdarúgás másról szól – és ebbe az ilyen magatartás nem fér bele. Bízik benne, hogy az MLSZ-nél és az MTK-nál is hasonlóan látják a helyzetet, és jelezte, kész szembenézni a vizsgálattal.

LABDARÚGÓ NB III

3. FORDULÓ

DÉLNYUGATI CSOPORT

MTK Budapest II–Pénzügyőr SE 4–0 (0–0)