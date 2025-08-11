Súlyosan megsérült a Nyíregyháza csapatkapitánya – újra képben az FTC középpályása

A Nyíregyháza Ferencváros elleni bajnokiján (1–4) egy mozdulatnál Nagy Dominik korábban műtött bal térde sérült meg az első félidőben, így a csapatkapitány a szünet után nem is tudta folytatni a találkozót.

Mint a Szpari honlapja fogalmaz, a korábbi operációt végrehajtó orvosi stáb megállapította, a 30 éves középpályás bal lábában a belső oldalszalag részlegesen elszakadt, s ugyan újabb műtétre nincs szükség, de hosszú kihagyás vár rá.

A futballista kiválása miatt úgy tudjuk, ismét képbe kerülhet Katona Bálint a Spartacusnál. A Ferencváros 22 esztendős középpályása az előző idényt kölcsönben Kecskeméten töltötte, nyáron visszatért az FTC-hez, de pályára még nem lépett az új idényben.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Nemanja Antonov (szerb, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Dorian Babunszki (észak-macedón, Sepsi – Románia, szabadon igazolhatóként), Bright Edomwonyi (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Katona Mátyás (Videoton FC Fehérvár), Kersák Roland (Kecskeméti TE), Kovács Dániel (szabadon igazolható, legutóbb Volosz – Görögország), Manner Balázs (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Májer Milán (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (szlovákiai, ETO Akadémia), Vukk Zsombor (Nagykanizsa)

Kölcsönbe érkezők: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Bese Balázs (Opus Tigáz Tatabánya), Oláh Benjámin (Mezőkövesd Zsóry), Pataki Bence (Tiszakécske)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czimer-Nyitrai Ádám

Kiszemeltek: Katona Levente (Kecskemét), Katona Bálint (Ferencváros, legutóbb kölcsönben Kecskemét), Simut Mario (román-magyar, Videoton FC Fehérvár), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd)

Távozók: Ronaldo Deaconu (román, Unirea Slobozia – Románia), Eppel Márton (FK Csíkszereda – Románia), Fejér Béla (román-magyar, Sepsi OSK – Románia), Géresi Krisztián (visszavonult), Horváth Kevin (Soroksár SC, legutóbb kölcsönben Mezőkövesd Zsóry), Nika Kvekveszkiri (grúz, szabadon igazolható), Matheus Leoni (brazil), Nagy Barnabás (Ferencvárosi TC), Jaroslav Navrátil (cseh, szabadon igazolható), Németh Barnabás (Vasas FC, kölcsön után végleg), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd, kölcsön után végleg), Darko Velkovszki (északmacedón, Zrijnski – Bosznia-Hercegovina, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Csörnyei Zsombor (FC Ajka), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Lamin Marong (gambiai, STK Samorín – Somorja, Szlovákia), Tamás Olivér (BVSC-Zugló), Tarcsi Róbert (szlovák-magyar, Karcag), Vukk Zsombor (Tiszakécskei FC)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Paksi FC), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Zan Medved (szlovén)