„Még ennél is tovább léphet” – Priskin Tamás Kerkez Milosról

Immár hivatalos: Kerkez Milos csatlakozott Szoboszlai Dominkhoz és Pécsi Árminhoz az angol bajnoki címvédő Liverpoolnál, így háromfősre a gyarapodott a „vörösök” magyar kontingense. Az örömteli hírt a Nemzeti Sportrádió podcastjában Kerkez volt csapattársa, a 63-szoros magyar válogatott Priskin Tamás is kommentálta, aki az ETO FC Győr színeiben az NB II-ben játszott együtt az akkor még csak 16 éves balhátvéddel.

„Az már egy jel volt, hogy tizenhat évesen tudott nálunk játszani az NB II-ben, és nem azért játszott, mert a fiatalszabálynak meg kellett felelni, hanem azért, mert helye volt a csapatban, amelyet a teljesítményével érdemelt ki. Nagyszerűen építette fel a karrierjét lépcsőről lépcsőre, ennek köszönhető, hogy ilyen fiatalon egy nagyon-nagyon neves csapatban tud majd játszani” – jegyezte meg Kerkezzel kapcsolatban Priskin, aki annak idején gyakran látta el tanácsokkal a szárnyait bontogató tehetséget.

A magyar válogatott balbekkjének játékával Priskin Tamás leszögezte: tehetsége, szorgalma, mentalitása és munkabírása a világ egyik legjobb csapatánál is szép reményekre jogosítja.

„Ha megnézzük az elmúlt szezont, akkor egy az egy elleni védekezésben is a legjobb háromban volt a Premier League-ben, nagyon nehéz egy az egyben megverni. Ez alapvető dolog, és ha támadásban is hozzá tud még tenni, akkor nagyszerű karriert tud befutni, és még ennél is tovább tud majd lépni” – fogalmazott Priskin, majd arra is kitért, mit jelentene a magyar válogatott számára, ha Szoboszlai Dominik mellett a másik két magyar is be tudná verekedni magát a liverpooliak alapcsapatába.

„Ármin tényleg nagyszerű teljesítményt nyújtott a Puskásban, és nagyon örültem, hogy megkapta a lehetőséget arra, hogy tovább fejlődjön. Benne is megvan ahhoz minden, hogy a jövőben meghatározó legyen az európai futballban és a magyar válogatottban. Dominik már bizonyította, hogy nagyszerű játékos, és alapemberré nőtte ki magát az elmúlt szezonban, bízom benne, hogy ebből a magyar válogatott is tud profitálni.”