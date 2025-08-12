Isak döntött: a Liverpoolhoz akar igazolni

A The Athletic újságírója, David Ornstein információi alapján megírtuk, hogy Isak lezártnak tekinti pályafutása newcastle-i szakaszát, függetlenül attól, hogy a nyári átigazolási időszakban távozik-e a klubtól. Nem sokkal később a BBC Sports több, egymástól különálló forrásra hivatkozva arról írt, hogy a svéd csatár elhatározta, hogy karrierjét az angol élvonalban címvédő Liverpoolnál szeretné folytatni.

A „vörösök” egész nyáron próbálták megszerezni Isakot, akiért augusztus elején 110 millió fontot ajánlottak, de azt a Newcastle visszautasította. Ezt követően úgy tűnt, hogy a Liverpool eláll a transzfertől és szerződtette a Frankfurt francia csatárát, Hugo Ekitikét.

Az előző kiírásban minden sorozatot figyelembe véve 42 meccsen 27 gólig jutó Isakot 2028-ig köti szerződés a Newcastle Unitedhez, ugyanakkor a svéd kihagyta csapata nyári, távol-keleti edzőtáborát, a hivatalos indoklás szerint kisebb combsérülés miatt.