Rodrigo Corrales az idény végén távozik Veszprémből

2025.08.12. 16:35
Rodrigo Corrales (Fotó: Szabó Miklós)
férfi kézilabda NB I kézilabda átigazolás ONE Veszprém Rodrigo Corrales
Az idény végén elhagyja a One Veszprém kézilabdacsapatát Rodrigo Corrales – a spanyol kapus távozásáról a klub adott hírt a honlapján.

A veszprémi közlemény szerint a spanyol válogatott játékos szerződése 2026 nyarán lejár, ezt nem hosszabbítja meg a klubbal, így máshol folytatja karrierjét.

A PSG percekkel később bejelentette, hogy a spanyol egy év múlva csatlakozik a keretéhez.

Corrales 2020 júliusában érkezett Veszprémbe, és az elmúlt öt szezonban három magyar bajnoki címet, négy Magyar Kupát és egy klubvilágbajnoki címet nyert a csapattal.

Corrales távozásának híre nem váratlan, hiszen kapus posztra Veszprémbe érkezik idén nyáron a svéd Mikael Appelgren, jövőre pedig csatlakozik hozzá a dán Emil Nielsen is.

 

