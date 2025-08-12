Rodrigo Corrales az idény végén távozik Veszprémből

A veszprémi közlemény szerint a spanyol válogatott játékos szerződése 2026 nyarán lejár, ezt nem hosszabbítja meg a klubbal, így máshol folytatja karrierjét.

A PSG percekkel később bejelentette, hogy a spanyol egy év múlva csatlakozik a keretéhez.

Corrales 2020 júliusában érkezett Veszprémbe, és az elmúlt öt szezonban három magyar bajnoki címet, négy Magyar Kupát és egy klubvilágbajnoki címet nyert a csapattal.

Corrales távozásának híre nem váratlan, hiszen kapus posztra Veszprémbe érkezik idén nyáron a svéd Mikael Appelgren, jövőre pedig csatlakozik hozzá a dán Emil Nielsen is.