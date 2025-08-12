Az ICEHL magyar rangadói a honi jégkorong értékét növelik – Kolbenheyer Zsuzsanna

A női szakágnak felemás idénye volt, közel álltak ahhoz a lányok, hogy kijussanak az olimpiára, a végső cél sajnos nem sikerült, az utolsó másodpercekben veszett el az esély. Talán ez a sokk rányomta a bélyegét az A-csoportos világbajnokságra, Pat Cortina együttese mindössze egy gólt szerezve búcsúzott az elittől. Hogyan látta a női vonal előző évadbeli teljesítményét?

Sajnos az olimpiai selejtező túl sokat kivett a lányokból, fizikálisan is, de leginkább érzelmileg, nagy ütés volt számukra elbukni az utolsó pillanatban az ötkarikás játékokat – mondta a Nemzeti Sportnak Kolbenheyer Zsuzsanna, a Magyar Jégkorongszövetség elnöke. – Nem tudott úgy összeállni a csapat a világbajnokságra, ahogy kellett volna, hozzá kell tenni, a játékkal nem volt probléma, rengeteg helyzetet dolgoztak ki a lányok, de a gólok nem jöttek.

Nyáron eldőlt, Pat Cortina távozik a női válogatottól. Milyen okok álltak a távozása mögött?

Szakmai oka nem volt a váltásnak, szerettünk volna folytatni vele az együttműködést, nagyon sokat tudott volna még adni a női szakágunknak. A világbajnokság óta tárgyaltunk vele, próbáltunk megoldásokat keresni. Ő nem volt főállású edző a válogatottnál, ez pedig nem volt elegendő bevétel számára, főleg családi okok miatt döntött úgy, hogy távozik. Németországban laknak, a lányai megszokták a környezetet és hosszú távon ott is képzelik el a jövőjüket. Ez viszont nem volt összeegyeztethető azzal, hogy nálunk más szerepkörökben is feltűnjön. Sajnos ez most így alakult, de nem gondolom, hogy a jövőben nem lehet még vele közös projekt, nem titok, szereti Magyarországot és a magyar jégkorongot.

Az új szövetségi kapitány Delaney Collins hazai jégen bizonyíthat majd a világbajnokságon, ugyanis Magyarország rendezi a női divízió I/A-s világbajnokságot.

2019-ben volt utoljára világbajnokság Magyarországon, akkor a felnőtt női csapatunknak sikerült feljutnia. Jelenleg még nem tudjuk megmondani a pontos időpontot és a helyszínt sem, de ez nem rajtunk múlik. Ugyanis az A-csoportos tornának jelenleg nincs rendezője, Németország visszalépett a lehetőségtől. Évek óta egy időpontban rendezik a két világbajnokságot, így ezért kétséges még a pontos dátum. Legkésőbb az őszi kongresszuson kiderül, ki rendezik az elit tornát.

A férfi szakágnak is sűrű idénye volt, az augusztusi olimpiai selejtezőn irányított először a Majoross Gergely vezette új szakmai stáb, a világbajnokságon történelmet írt a gárda, először sikerült a bennmaradás az A-csoportban.

A bennmaradás nem szorul sok magyarázatra, fantasztikus eredményt ért el a válogatott. Hozzá kell tenni, nagyon fiatal keret utazott ki Dániában, jó néhány rutinos játékos hiányzott. Majoross Gergelynek és a stábjának nem volt könnyű dolga, de nagyszerűen helytálltak, a helyszínen is rengeteg dicséretet kaptak. Persze, akadtak olyan eredmények, amelyek kevésbé mutattak jól. Mivel az olimpia előtti utolsó világbajnokságot rendezték, mindenki a lehető legerősebb kerettel érkezett Dániába, illetve feljutóként a programunk sem volt könnyű, minden más csapat több pihenővel gazdálkodhatott.

Ezt a történelmi tettet szinte teljesen magyar stábbal érte el a válogatott.

Ez nagyon nagy dolog, Majoross Gergely bizonyította, hogy jó választás volt. Részben már dolgozott a válogatottnál, majd kis időre más feladatot kapott. Még két évig biztosan vezeti a csapatot, van ideje felépítenie azt a szisztémát és rendszert, amelyet szeretne a jégen látni. Végre a férfi válogatottak kapcsán is kijelenthetjük, hogy ugyanazon szakmai irányvonal mentén készülnek. Kovács Attila sportigazgató irányításával alakult ki az egymásra épülő struktúra, ez már a női vonalon korábban is jellemző volt.

A tavalyi idényben ismét rájátszás döntött a magyar bajnoki címről. Mennyire vált be a módosítás?

Abszolút jó kezdeményezés volt, a magyar bajnoki címnek meg kell adni a rangját. Korábban az Erste Ligában elért helyezés döntött erről, ezúttal a külön megrendezett ob I rájátszása és végül a fináléja határozta meg, ki lesz a magyar bajnok. A nézők és a csapatok is jól fogadták ezt az újítást, így a következő idényben is kitartunk az elképzelés mellett.

Milyen változásokra számíthatnak a szurkolók és a csapatok az Erste Ligában?

Hosszú egyeztetések zajlottak a klubokkal és a szakmai bizottságokkal, tavaly ezért sem változtattunk a pontrendszeren, szerettünk volna időt hagyni arra, hogy minden szempontból körüljárjuk a lehetséges új szabályokat. Végül az lett a döntés, hogy idén megszüntetjük a pontrendszert és visszavezetjük a légiósok korlátozását. A mérkőzésekre 2+19 játékost lehet benevezni, maximum nyolc külföldi léphet jégre. Kötelező egy U21-es és két U24-es magyart szerepeltetni az adott mérkőzésen, ha ezt nem tudja teljesíteni az adott együttes, akkor annyival csökken a benevezhető keret létszáma. Az akadémiák megjelenésével látjuk a futballban is, hogy történtek változások, mi is szerettünk volna tenni a fiatalok szerepeltetéséért. Kell nekik is egy perspektíva, ha igenis jól teljesítenek, akkor lesz lehetőségük az Erste Ligában játszani. A fiatalok többlet perce pedig a válogatottaknak is jót tesz.

Az erdélyi csapatokra hogyan lesz érvényes ez a szabály?

Természetesen rájuk is vonatkozik majd a légiósok korlátozása, valamint a fiatalok szerepeltetése is. Annyiban más, hogy az ő esetükben figyelembe vesszük a kettős állampolgárokat is.

A Ferencváros távozásával felmerült a liga bővítése, vagy akár a mérkőzések számainak növelése?

A szakmai bizottság erről is hosszasan tárgyalt, egyelőre úgy látjuk, ez a kilenccsapatos bajnokság marad. Azt várjuk, hogy ugyanúgy kiélezett mérkőzéseket láthatnak a szurkolók, mint tavaly. Komoly játékosmozgás volt a piacon, több fiatal, tehetséges játékos a zöld-fehérekhez igazolt. Ami a találkozók számát illeti, nem lesz növekedés. Amikor mi az ob I-et rendezzük, akkor a román szövetség a saját bajnokságát játssza. Egyelőre marad így, aztán megnézzük, ugyanakkor folyamatosan monitorozzuk, szükséges-e változtatni.

A Ferencváros ICEHL-es csatlakozását már többször említettük, mit szólt a projekthez, mekkora szerepe volt ebben a szövetségnek?

Nekünk, szövetségként elsősorban a válogatottak a zászlóshajóink. Nekünk az a fontos, hogy a válogatott játékosaink minél több lehetőséghez jussanak. A Fehérvár 2007-es csatlakozása egyértelműen megmutatta, hogy ez egy olyan út, ami segíti a magyar jégkorongot. Dupla annyi hazai játékos játszhat az ICEHL szintjén, ebből csak profitálhat a sportág. Az alapszakasz során pedig négy magyar rangadó is lesz, ez is a magyar jégkorong értékét növeli.

Eltelt az első teljes éve a Magyar Jégkorongszövetség elnökeként. Hogyan élte meg az elmúlt évadot?

Nagyon sokat dolgoztunk, nagyon sűrű idény volt, az átvétel kapcsán is bőven akadt tennivaló. Egy év elteltével örülök, hogy elvállaltam a feladatot, nagyon sok olyan lépést tettünk, ami a szakmaiság irányába vezet, megyünk tovább ezen az úton.

Az akadémiai rendszerben várhatóak-e valamilyen változások, hogyan próbálják fejleszteni az utánpótlást?

Az akadémiák nem hozzánk tartoznak, de az elmúlt években remek kapcsolat alakult ki velük. Az új kormányrendelet szerint lesznek változások, állunk elébe, próbálunk mindent a magyar jégkorong érdekeinek alárendelni. Az utánpótlás válogatottakat nézve nincs akkora baj, az U20-asok ugyan kiestek, de az ő esetükben a legjobb tizenhat mezőnyéről beszélünk, nem egyszerű ott venni az akadályokat. Az U18-asok az utolsó mérkőzésen kiharcolták a bennmaradást. Egyébként mindegyik együttes esetében lesz változás a szakmai stábban, női vonalon az U18-as csapat feljutott az A-csoportban, a legjobb nyolc között szerepelhetnek. Az ifjúsági olimpián 3x3-ban aranyérmet nyert ez a korosztály. A magyar női jégkorong folyamatosan felfelé ívelő pályán van, ezt szeretnénk elérni a férfi szakágnál is. Létrehoztuk a tehetségközpontokat, ahol elsősorban az U12-és és az U14-es korosztályokra koncentrálunk külföldi mentoredzőkkel. A legtehetségesebb fiatal játékosainknak, akik külföldön játszanak top bajnokságokban, nekik próbálunk segítséget nyújtani. Elsősorban nem pénzügyi dolgokról beszélünk, inkább mentális, étkezési tanácsadásban tudunk támogatás nyújtani, a játékosok száraz edzését és rehabilitációját segítenénk.

Ha egy év múlva ad interjút, milyen eredményekkel lenne elégedett?

A válogatottak kapcsán nyilván örülnénk, ha újabb bennmaradásokról és feljutásokról beszélgethetnénk. Erre megvan az esély is, bár Svájcban megint a nehezebb csoportban szereplünk majd. Szeretném, ha az Erste Liga idénye is jól sikerülne, izgalmas, szoros mérkőzésekkel. Reméljük, a nézőszám is emelkedni fog, tisztában vagyunk vele, a 21. században ez nehéz, hiszen felgyorsult világban élünk, szeretnénk azt elérni, hogy az emberek az érezzék, jó kijönni egy jégkorong-mérkőzésre. A Veletek Bárhova turné ebből a szempontból nagy siker volt. Média és közösségi jelenlétben komoly áttörést tudtunk elérni, a turné kapcsán kezdődött, és az A-csoportos világbajnokságon csúcsosodott ki. Országos médiumok foglalkoztak folyamatosan a csapattal, a vidéki sajtó is aktívan bekapcsolódott. A közösségi médiában is szép eredményeket értünk el, Facebookon 17 millió megtekintésünk volt az második negyedévben, ez 50 százalékos növekedést jelent az előző idényhez képest.