Maldini sokra tartja, öt nyelven beszél, csaknem egy millióan követik – érdekességek Kerkez Milosról

Egy védőlegenda is a csodálói közé tartozik

Kerkez pályafutása korai szakaszában 2021-ben az AC Milanhoz szerződött. A döntésben kulcsszerepet játszott egy telefonhívás az akkori technikai igazgatótól, Paolo Maldinitől – aki minden idők egyik legjobb balhátvédjeként ismert. „Amikor egy olyan nagy klub, mint az AC Milan keres meg, kevesen tudnak nemet mondani” – idézték Kerkezt. – „Közvetlenül Paolo Maldinitől kaptam telefonhívást. A döntés így nagyon egyszerű volt, apámmal közösen hoztuk meg.”

A Milan színeiben kétszer is pályára lépett a Liverpool ellen a 2021–2022-es UEFA Ifjúsági Ligában. Ellenfelei között akkor ott volt többek között Conor Bradley, Jarell Quansah és Stefan Bajcetic is.

Miért Magyarországot választotta?

Kerkez a szerbiai Vrbas városában született, de magyar állampolgárságra a nagymamáján keresztül jogosult, és az utánpótláskorosztályoktól kezdve egészen a felnőtt válogatottig Magyarországot képviselte. A döntés hátteréről így nyilatkozott:

„Apám és a magyar nagymamám is ezt szerette volna, és én is. Számomra ez nem volt kérdés. Már 14 évesen eldöntöttem, hogy ha egyszer olyan szintre jutok, akkor a magyar válogatottban szeretnék játszani.”

Kerkez 2022 szeptemberében mutatkozott be a felnőtt válogatottban, eddig 23 alkalommal ölthette magára a címeres mezt.

Már most közel áll Szoboszlai Dominikhoz

Kerkez a Liverpool 8-as számú játékosát az egyik legjobb barátjának tartja a futballban, és kapcsolatuk most, hogy klub- és válogatottbeli csapattársak is, még szorosabbá válhat. „Dominikkal nagyon közel állunk egymáshoz” – mondta korábban Kerkez. – „A válogatottnál sokat beszélgetünk. Az elmúlt hónapokban rengeteget írtunk, hívtuk egymást, tartottuk a kapcsolatot. Még mielőtt megérkeztem volna Bournemouthba, már akkor is szoros volt a viszonyunk.”

Legkeményebb ellenfele mostantól csapattársa

Kerkez számára megkönnyebbülés lehet, hogy mostantól egy csapatban játszhat Mohamed Szalahval, miután korábban elárulta: az egyiptomi támadó volt a legnehezebb ellenfél, akivel valaha szembekerült pályafutása során. Kerkez eddig négyszer játszott a Liverpool ellen – ebből kétszer az Anfield Roadon –, és mind a négy alkalommal vereséget szenvedett csapata.

Hány nyelven beszél?

Milos hat különböző ország klubjaiban játszott eddig, és több nyelvet is elsajátított: beszél szerbül, magyarul, németül, angolul, valamint valamennyire olaszul is.

Élet a futballon túl

Kerkez minden nyáron visszatér Szerbiába, hogy kiszakadjon az elitfutballal járó nyomás alól. A The Guardiannek nemrég azt nyilatkozta, hogy ilyenkor horgászni, sátrazni és fát vágni szokott – mindezt mobiltelefon nélkül, teljesen elvonulva a világtól. „Amikor visszatérsz, még motiváltabb vagy, tele energiával, és még többet akarsz kihozni magadból a pályán” – magyarázta. Emellett két kutyája is van, akiket Maximusnak és Hadnak hívnak.

Hol találkozhatsz vele a közösségi médiában?

Kerkez rendszeresen megoszt tartalmakat mind a pályán, mind a magánéletéből Instagram-oldalán, amelynek neve: @miloskerkezofficial. A cikk írásának pillanatában majdnem egymillió követője van.