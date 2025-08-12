Sportrádió

Új támadótrió, de vajon beválik? Így állhat fel az új idényben a Manchester United

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2025.08.12. 11:43
Mbeumo, Sesko, Cunha – tízes skálán mennyire félelmetes az MU új, 230 millió euró körüli triója? (Fotó: Getty Images)
Új sorozatunkban a világ legnagyobb csapatainak várható kezdőit vetítjük előre a nyári változtatásokat követően, a 2025–2026-os évadot megelőzően. Harmadik klubunk a Manchester United, amely elitalakulatnak korántsem nevezhető az elmúlt évek eredménysorát figyelembe véve, de még mindig a világ egyik legnépszerűbb csapata, ráadásul a nyáron alaposan belenyúlt pénztárcájába, hogy új támadótriót igazoljon Ruben Amorim vezetőedzőnek. Lássuk, hogy állhat fel az MU az új idényben!

 

HOGYAN GONDOLKODTUNK?

Fontos tisztázni, hogy a várható összeállítás csak spekuláció, így olvasóink véleményére is kíváncsiak vagyunk, valamint érdemes hozzátenni, hogy attól, mert nagyrészt minden csapatnál kialakul egy alapkezdő, ez az idény során több alkalommal is változhat a rengeteg mérkőzés, sérülések, taktikai változtatások miatt.

Sorozatunk korábbi két részének szereplőinél, a Real Madridnál és az FC Barcelonánál kijelenthetjük, jóval kevesebb az indulás előtti kérdés, mint a Manchester Unitednél. A lehetséges további igazolásokról később, azt viszont mindenképp érdemes kiemelni, miért és kikre költött el 230 millió eurót ezen a nyáron az MU, amely az UEFA és a Premier League pénzügyi szabályozásai miatt ezt csak úgy tehette meg, hogy előremenekült, s bízik abban, hogy a következő hetekben Marcus Rashford után (kölcsön, FC Barcelona) sikerül egyéb létszámfelettivé vált játékosok gigászi fizetését is kisöpörni, mint például Rasmus Höjlund, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho vagy éppen Antony. Van hátra három hét, de nem lesz egyszerű... 

Manchester United v Hong Kong
Alejandro Garnacho a Chelsea-be vágyik (Fotó: Getty Images)

Érkezett a csapathoz 4 millió euróért Diego León paraguayi balhátvéd, de jó eséllyel ő egyelőre csak peremember lesz, a lényeg a támadósorban van. Az MU egyenként 70 millió euró felett fizetett a Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko hármasért, ebben az időrendben. Arról publicisztikánkban is írtunk, mennyire válhat be ez a trió, inkább azt érdemes kiemelni, miért éppen ők érkeztek. Nos, Amorim továbbra sem enged a favorizált 3–4–2–1-es formációjából, így az ő stílusához érkeztek játékosok. Cunha és Mbeumo tökéletesen illik a dupla „tízes” két oldalára, Sesko pedig egy olyan „Gyökeres Viktor-stílusú” csatár, akire a portugál szakembernek a Sporting CP-nél aratott sikerei során is szüksége volt. Papíron pazarul illenek hozzá ezek a profilok, de ez persze nem jelenti egyből azt, hogy az egyéni teljesítmény mindannyiuknál egyaránt kiemelkedő lesz. 

Angol labdarúgás
15 órája

Manchesteri felmentősereg – Cselőtei Márk publicisztikája

ALAPVONAL. Az angolban divatos »boom or bust« kifejezés tökéletesen ráilleszthető erre az új támadótrióra, ugyanis van rá esély, hogy ők hozzák el az MU-nak a megváltást Rúben Amorim keze alatt, de arra is, hogy csúfos bukás lesz a vége.

VÁRHATÓ KEZDŐCSAPAT 

André Onana– Lenny Yoro, Matthijs de Ligt, Lisandro Martínez – Amad Diallo, Bruno Fernandes, Manuel Ugarte, Patrick Dorgu – Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Matheus Cunha

Hogy miért? Nos, a Manchester United esetében fontos kezdésképp leszögezni, hogy legalább két poszton még mindig változhat az alapkezdő, pedig ezen a héten már indul a Premier League! Rögtön a kapuban van kérdés, hiszen André Onana hiába világklasszis lábbal, védéseivel nem győzte meg az elmúlt két idényben az MU jelenlegi vezetőségét, míg a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain látványosan árulja, sőt áron alul árulja klasszis kapusát, Gianluigi Donnarummát. A személyiségét tekintve egyszerű esetnek nem nevezhető, lábbal korántsem elit, védésekben azonban elképesztően extra olasz kapus tehát még befuthat nyáron az Old Traffordra, ha így lesz, ő fog kezdeni. A Ruben Amorim által favorizált három belső védős rendszerben Lenny Yoro és Matthijs de Ligt helye nem tűnik kérdésesnek, ahogyan alapesetben Lisandro Martínezé sem, de az argentin annyit sérült, hogy jó eséllyel Harry Maguire-t többet látjuk majd a csapatban, s adott esetben a sebességét elvesztő Luke Shaw is gyakran bukkanhat fel ezen a poszton, ahogyan az előszezon során is. 

A középpálya két szélén játszók közül a télen érkező Patrick Dorgunak vélhetően bérelt helye van, míg az, hogy a jobb oldalon Amad Diallo vagy Diogo Dalot tűnik majd fel, jó eséllyel ellenféltől függ. Előbbinek korántsem ez az eredeti posztja, de a múlt idényben többször is jól teljesített itt. A középpályán a két „hatos” egyike Bruno Fernandes lesz, aki eggyel visszább lépve, mélységi irányítóként funkcionálhat, ám mellé kell egy valódi ütköző, szerelésekben kiemelkedő „hatos”. Ez semmiképp sem a saját nevelésű középpályás csillag, Kobbie Mainoo profilja (nem elég fizikális, labdavezetésben, rövid passzokban extra), így bármennyire szeretik őt a drukkerek, jó eséllyel padra szorul. Manuel Ugarte vagy éppen Casemiro már inkább ilyen játékos, de mindkettejüknek megvannak ezen a téren a limitációi, így nem csoda, hogy a sajtóhírek szerint a Manchester United még megszerezné a Brighton & Hove Albion 21 éves „hatosát”, Carlos Balebát. Ha az üzlet összejön, ő lehet Fernandes hatostársa. 

Brighton & Hove Albion FC v Leicester City FC - Premier League
Carlos Baleba a világ egyik legnagyobb tehetsége hatos poszton (Fotó: Getty Images)

A támadósorban nincs kérdés, már taglaltuk, Mbeumo, Cunha és Sesko alkotja azt, persze sérülések jöhetnek. Ha Höjlund távozik, valódi középcsatárnak csak Chido Obi Martin marad az MU keretében, de a „tízes” posztra sok jó csereopció van: Mason Mount, Joshua Zirkzee vagy éppen Bruno Fernandes, aki ilyen esetben előrébb léphet – igaz, nem ez a szerepkör áll neki a legjobban. Összességében ez az MU-keret jóval mélyebbnek tűnik, mint az utóbbi években, az eredményt meglátjuk...   

A következő részben csütörtökön: az Arsenal

 

 

Ezek is érdekelhetik