Új támadótrió, de vajon beválik? Így állhat fel az új idényben a Manchester United

HOGYAN GONDOLKODTUNK?

Fontos tisztázni, hogy a várható összeállítás csak spekuláció, így olvasóink véleményére is kíváncsiak vagyunk, valamint érdemes hozzátenni, hogy attól, mert nagyrészt minden csapatnál kialakul egy alapkezdő, ez az idény során több alkalommal is változhat a rengeteg mérkőzés, sérülések, taktikai változtatások miatt.

Sorozatunk korábbi két részének szereplőinél, a Real Madridnál és az FC Barcelonánál kijelenthetjük, jóval kevesebb az indulás előtti kérdés, mint a Manchester Unitednél. A lehetséges további igazolásokról később, azt viszont mindenképp érdemes kiemelni, miért és kikre költött el 230 millió eurót ezen a nyáron az MU, amely az UEFA és a Premier League pénzügyi szabályozásai miatt ezt csak úgy tehette meg, hogy előremenekült, s bízik abban, hogy a következő hetekben Marcus Rashford után (kölcsön, FC Barcelona) sikerül egyéb létszámfelettivé vált játékosok gigászi fizetését is kisöpörni, mint például Rasmus Höjlund, Jadon Sancho, Alejandro Garnacho vagy éppen Antony. Van hátra három hét, de nem lesz egyszerű...

Alejandro Garnacho a Chelsea-be vágyik (Fotó: Getty Images)

Érkezett a csapathoz 4 millió euróért Diego León paraguayi balhátvéd, de jó eséllyel ő egyelőre csak peremember lesz, a lényeg a támadósorban van. Az MU egyenként 70 millió euró felett fizetett a Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko hármasért, ebben az időrendben. Arról publicisztikánkban is írtunk, mennyire válhat be ez a trió, inkább azt érdemes kiemelni, miért éppen ők érkeztek. Nos, Amorim továbbra sem enged a favorizált 3–4–2–1-es formációjából, így az ő stílusához érkeztek játékosok. Cunha és Mbeumo tökéletesen illik a dupla „tízes” két oldalára, Sesko pedig egy olyan „Gyökeres Viktor-stílusú” csatár, akire a portugál szakembernek a Sporting CP-nél aratott sikerei során is szüksége volt. Papíron pazarul illenek hozzá ezek a profilok, de ez persze nem jelenti egyből azt, hogy az egyéni teljesítmény mindannyiuknál egyaránt kiemelkedő lesz.