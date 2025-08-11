Sportrádió

Meggondolta magát a svéd klub Schön Szabolcs kölcsönvétele ügyében

K. Zs.K. Zs.
2025.08.11. 12:22
Úgy tűnik, Schön Szabolcs egyelőre a Bolton szerelésében marad (Fotó: Getty Images)
légiósok AIK Schön Szabolcs
Svédországi lapértesülés szerint hiába kötötték meg az egyezséget, Schön Szabolcs mégsem lesz az élvonalbeli AIK labdarúgója.

A Csakfoci szúrta ki az Expressen hétfői információját, amely szerint az AIK kihátrált az ügyletből – az okok közül egyet nevezett meg a svéd lap: Mikkjal Thomassen, a stockholmi csapat vezetőedzője meggondolta magát.

Mint beszámoltunk róla, az AIK balhátvédet, egyben gyors megoldást keres, így került  a képbe az angol harmadosztályú Bolton Wanderers ezen a poszton is bevethető magyar légiósa.

Ugyancsak az Expressen értesülése volt, hogy az AIK és a Bolton megegyezett a játékos kölcsönadásáról, sőt Schön is rábólintott a személyes feltételekre.

A Csongvai Áron személyében egy magyar labdarúgót már foglalkoztató AIK 19 forduló után a svéd bajnokság negyedik helyén áll, a Konferencialigában pedig az ETO FC vendége lesz csütörtökön – egygólos előnnyel érkezik Győrbe.

 

