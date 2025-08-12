Halász Bence óriási egyéni csúccsal nyerte meg a Gyulai István Memorialt – videó

Az olimpiai ezüstérmes Halász Bence az elmúlt hetekben élete legjobb formájában versenyez: előbb az országos bajnokságon közel egy métert javított az egyéni csúcsán, 81.94 méterre, majd a besztercebányai Silver-versenyt is 81 és fél méteres teljesítménnyel nyerte meg. Ebbe a sorba tökéletesen beleillett az is, amit a Gyulai István Memorialon láthattunk tőle.

Hiába volt ott az olimpiai és világbajnok Ethan Katzberg is a mezőnyben, a Szombathelyi Dobó SE kalapácsvetője még őt is elhalványította. Ugyan nagy riválisa az első két sorozatban még jobban állt, mint ő, de aztán harmadik kísérletével fordított, 81.85 méteres dobásával a kanadai elé került. A 28 éves magyarnak hihetetlen sorozata volt, az ötödik dobása valósággal „kiszállt a világból”! Dinamikus forgása után hihetetlen erővel és sebességgel engedte ki a kalapácsot a levegőbe, olyan magasra dobta fel a szert, ami sokat ígért. A nagyjából hét-nyolcezer szurkoló ekkor egy pillanatra elcsendesedett, a rajongók lélegzetüket visszafojtva figyelték, hova esik le a kalapács. 83.18 méter! Új egyéni csúcs és új versenycsúcs!

Halász dobása a világ idei legjobb eredményének számít – kettőt centit javított Rudy Winkler júliusi 83.16-os dobásán –, ugyanakkor a magyar rekordtól távol áll. Azt Annus Adrián tartja, aki 84.19 méterre dobta a szert még 2003-ban. AZ ORSZÁGOS CSÚCS

A Memorial-rekordot 2015 óta az ötszörös világbajnok Pawel Fajdek tartotta, ezt sikerült a magyar sport állócsillagának hat centivel túlszárnyalnia.

Keddi eredményével Halász még nagy elődje, az olimpiai bajnok Pars Krisztián pályafutása legjobb eredményét, a 82.69 métert is messze felülmúlta. Ez is azt bizonyítja, hogy a formája mennyire sokat ígér a szeptemberi tokiói világbajnokságra.

GYULAI ISTVÁN MEMORIAL

FÉRFI KALAPÁCSVETÉS

1. Halász Bence 83.18 méter

2. Ethan Katzberg (kanadai) 81.88

3. Mihajlo Kohan (ukrán) 80.84