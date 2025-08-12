Szeles Mónikának a betegsége új kezdetet jelent

Ez az autoimmunbetegség az ideg-izom kapcsolat zavara miatt izomgyengeséget és fáradékonyságot okoz. A betegségben szenvedőknél az izmok gyengesége ingadozó, és pihenéssel javulhat, terhelésre pedig romolhat. A myasthenia gravis pontos kiváltó oka nem teljesen ismert.

Szeles elmondta, akkor figyelt fel a tünetekre, amikor a kezében lévő teniszütőt lengette úgy, ahogy a pályafutása során mindig.

„Néhány gyerekkel és családtaggal játszottam, és nem találtam el a labdát – mondta Szeles az AP-nek. – Mintha kettőt láttam volna. Ezek olyan tünetek, amelyeket nem hagyhatsz figyelmen kívül. És ez volt az a pillanat, amikor az utazásom megkezdődött. Kellett egy kis idő, míg hozzászoktam, és nyíltan tudtam beszélni róla, mert ez nem könnyű. Eléggé befolyásolja a mindennapjaimat.”

„Amikor megkaptam a diagnózist, csak annyit kérdeztem, hogy »mi van?«, és ekkor kívántam azt, ez nem győzöm hangsúlyozni, hogy bárcsak beszélni tudnék valakivel, aki hasonló helyzetben van.”

Szeles Mónikának új normákhoz kellett hozzászoknia az egészségi állapota miatt.

„Párszor újra kellett kezdenem az életem során. Amikor tizenhárom évesen az Egyesült Államokba mentem nyelvtudás és család nélkül, kemény időszak volt. Amikor játékosként befutottam, az is egy új kezdetet jelentett a hírnév, a pénz, a figyelem, minden miatt. Tizenhat évesként ez nehéz volt. És persze amikor megkéseltek, az megint nagy változás volt. És most a diagnózis, ez is egy új kezdet. A gyerekeknek is mondom, hogy mindig igazodniuk kell. Miként a labda pattog, úgy ahhoz is igazodni kell. Ez az, amit most teszek.”