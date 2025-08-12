Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

„Így azért kicsit keserű” – Borsos Filip nem tudott felhőtlenül örülni a Vasasnak lőtt három góljának

PUSZTAI VIOLAPUSZTAI VIOLA
Vágólapra másolva!
2025.08.12. 15:31
null
Borsos Filip mindig emlékezni fog a Vasasnak lőtt mesterhármasára (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Békéscsaba Vasas Molnár Rajmund labdarúgó NB II Borsos Filip
Bár Borsos Filip három gólt lőtt a Vasasnak, két dolog miatt sem tudott felhőtlenül örülni ennek: egyrészt a Békéscsaba 4–3-as vereséget szenvedett, másrészt a saját játékával sem volt elégedett.

„Biztos, hogy emlékezni fogok rá, bár személy szerint nem vagyok boldog. Igaz, hogy három gólt rúgtam, de sok hibával játszottam, és végül pontot sem tudtunk szerezni. Így azért kicsit keserű” – mondta Borsos Filip, aki hiába triplázott a Vasas ellen, a Békéscsaba 4–3-as vereséggel távozott a Fáy utcából.

Videónkból az is kiderül, ki az a jó barátja, aki eszébe jutott, amikor meglőtte a harmadik gólját. Illetve, azt is elmondja, elrakott-e valamit emlékbe a mérkőzés után. 

Labdarúgó NB II
19 órája

Hiába a Borsos-tripla, a négy gólt szerző Vasas legyőzte a Békéscsabát

Kétgólos hátrányból egyenlített a Békéscsaba, ám az angyalföldiek negyedik találatára már nem volt válasza.
Labdarúgó NB II
6 órája

„Bízom benne, hogy igaza van” – Pethő Bence reagált Erős Gábor szavaira

A Békéscsaba ellen duplázó csatár azt is elmondta, milyen visszajelzéseket kap a Vasas szurkolóitól.
Labdarúgó NB II
10 órája

„Rettegésben fogja tartani az ellenfél védelmét” – Pethő Bence lehet a Vasas nyerőembere?

Erős Gábor a védekezéssel nem volt elégedett; Csató Sándort bosszantja, hogy három rúgott góllal nulla pontot szereztek.

 

LABDARÚGÓ NB II
3. FORDULÓ
VASAS FC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 4–3 (2–2)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1781 néző. Vezette: Katona Balázs (Szalai Balázs, Garai Péter)
VASAS: Kiss Á. – Hej, Pávkovics, Baráth B., Doktorics – Hidi M. S. – Radó (Horváth R., 68.), Hős, Urblík J. (Rab B., 90+3.), Barkóczi B. (Molnár Cs., 68.) – Pethő (Németh B., 86.). Vezetőedző: Erős Gábor
BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Albert I., Kovács G., Mikló – Viczián (Nagy G., 68.), Márkus A. (Szabó B., 68.) – Harsányi I. (Sármány, 77.), Zsolnai R., Ésik (Balla, 68.) – Borsos F. (Kóródi, 87.). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Urblík J. (15.), Barkóczi B. (20.), Pethő (61., 79.), ill. Borsos F. (33., 45., 74.)
Kiállítva: Albert I. (88.)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Budapest Honvéd

3

3

8–1

+7

9

  2. Csákvár

3

2

1

6–1

+5

7

  3. Mezőkövesd

3

2

1

5–1

+4

7

  4. Vasas FC

3

2

1

7–8

–1

6

  5. Tiszakécske

3

1

2

5–3

+2

5

  6. Szeged-Csanád GA

3

1

2

4–3

+1

5

  7. Karcagi SC

3

1

1

1

5–6

–1

4

  8. FC Ajka

3

1

1

1

2–5

–3

4

  9. BVSC-Zugló

3

1

2

4–3

+1

3

10. Kecskeméti TE

3

1

2

2–3

–1

3

11. Békéscsaba

3

2

1

5–6

–1

2

      Soroksár SC

3

2

1

5–6

–1

2

13. Szentlőrinc

3

2

1

3–4

–1

2

14. Videoton FCF

3

2

1

1–4

–3

2

15. Kozármisleny

3

1

2

1–5

–4

1

16. Budafoki MTE

3

1

2

1–5

–4

1

 

Békéscsaba Vasas Molnár Rajmund labdarúgó NB II Borsos Filip
Legfrissebb hírek

A Videoton szerződést bontott északmacedón légiósával

Labdarúgó NB II
3 órája

„Bízom benne, hogy igaza van” – Pethő Bence reagált Erős Gábor szavaira

Labdarúgó NB II
6 órája

Hiba lenne leírni a kora miatt Dzsudzsák Balázst

Labdarúgó NB I
7 órája

„Rettegésben fogja tartani az ellenfél védelmét” – Pethő Bence lehet a Vasas nyerőembere?

Labdarúgó NB II
10 órája

A klubmodell gyümölcse – Borsos László jegyzete

Labdarúgó NB I
18 órája

Hiába a Borsos-tripla, a négy gólt szerző Vasas legyőzte a Békéscsabát

Labdarúgó NB II
19 órája

Nincs Szófiában a Vidi védője – a menedzser cáfolja a helyi sajtóhíreket

Labdarúgó NB II
21 órája

A Honvéd hibátlan, a Vidi nyeretlen maradt; a KTE megszerezte első pontjait – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2025.08.10. 20:55
Ezek is érdekelhetik