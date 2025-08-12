„Így azért kicsit keserű” – Borsos Filip nem tudott felhőtlenül örülni a Vasasnak lőtt három góljának

„Biztos, hogy emlékezni fogok rá, bár személy szerint nem vagyok boldog. Igaz, hogy három gólt rúgtam, de sok hibával játszottam, és végül pontot sem tudtunk szerezni. Így azért kicsit keserű” – mondta Borsos Filip, aki hiába triplázott a Vasas ellen, a Békéscsaba 4–3-as vereséggel távozott a Fáy utcából.

Videónkból az is kiderül, ki az a jó barátja, aki eszébe jutott, amikor meglőtte a harmadik gólját. Illetve, azt is elmondja, elrakott-e valamit emlékbe a mérkőzés után.