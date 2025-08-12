„Így azért kicsit keserű” – Borsos Filip nem tudott felhőtlenül örülni a Vasasnak lőtt három góljának

„Biztos, hogy emlékezni fogok rá, bár személy szerint nem vagyok boldog. Igaz, hogy három gólt rúgtam, de sok hibával játszottam, és végül pontot sem tudtunk szerezni. Így azért kicsit keserű” – mondta Borsos Filip, aki hiába triplázott a Vasas ellen, a Békéscsaba 4–3-as vereséggel távozott a Fáy utcából.
Videónkból az is kiderül, ki az a jó barátja, aki eszébe jutott, amikor meglőtte a harmadik gólját. Illetve, azt is elmondja, elrakott-e valamit emlékbe a mérkőzés után.
LABDARÚGÓ NB II
3. FORDULÓ
VASAS FC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 4–3 (2–2)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1781 néző. Vezette: Katona Balázs (Szalai Balázs, Garai Péter)
VASAS: Kiss Á. – Hej, Pávkovics, Baráth B., Doktorics – Hidi M. S. – Radó (Horváth R., 68.), Hős, Urblík J. (Rab B., 90+3.), Barkóczi B. (Molnár Cs., 68.) – Pethő (Németh B., 86.). Vezetőedző: Erős Gábor
BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Albert I., Kovács G., Mikló – Viczián (Nagy G., 68.), Márkus A. (Szabó B., 68.) – Harsányi I. (Sármány, 77.), Zsolnai R., Ésik (Balla, 68.) – Borsos F. (Kóródi, 87.). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Urblík J. (15.), Barkóczi B. (20.), Pethő (61., 79.), ill. Borsos F. (33., 45., 74.)
Kiállítva: Albert I. (88.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Budapest Honvéd
3
3
–
–
8–1
+7
9
|2. Csákvár
3
2
1
–
6–1
+5
7
|3. Mezőkövesd
3
2
1
–
5–1
+4
7
|4. Vasas FC
3
2
–
1
7–8
–1
6
|5. Tiszakécske
3
1
2
–
5–3
+2
5
|6. Szeged-Csanád GA
3
1
2
–
4–3
+1
5
|7. Karcagi SC
3
1
1
1
5–6
–1
4
|8. FC Ajka
3
1
1
1
2–5
–3
4
|9. BVSC-Zugló
3
1
–
2
4–3
+1
3
|10. Kecskeméti TE
3
1
–
2
2–3
–1
3
|11. Békéscsaba
3
–
2
1
5–6
–1
2
|Soroksár SC
3
–
2
1
5–6
–1
2
|13. Szentlőrinc
3
–
2
1
3–4
–1
2
|14. Videoton FCF
3
–
2
1
1–4
–3
2
|15. Kozármisleny
3
–
1
2
1–5
–4
1
|16. Budafoki MTE
3
–
1
2
1–5
–4
1