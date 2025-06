Kerkez Milos: Számomra igazi kiváltság a Liverpool játékosának lenni

A riporter üdvözölte a csapat új játékosát, és megkérték, hogy beszéljen az érzéseiről.

„Köszönöm szépen, nagyon boldog vagyok. Igazi megtiszteltetés számomra, hogy a világ és Anglia egyik legnagyobb klubjában játszhatok. Nagyon-nagyon boldog és izgatott vagyok. Itt nem lehet sok nyugalmad, ha a Liverpool játékosa akarsz lenni. És szerintem minden gyerek álma ez kell, hogy legyen. Minden nap csak vártunk, hogy mi történik. Én azt akartam, hogy apám mondja el. És néhány nappal vagy talán egy héttel ezelőtt azt mondta, hogy ez jól néz ki, és hogy ide fogunk repülni a héten. Május végén, a bajnokság hajrájában kezdett egyre komolyabb lenni ez a történet.”

Kerkezt megkérdezték arról is, hogy mennyire volt tisztában a Liverpool múltjával és sikereivel

„Természetesen sokat láttam a csapatot. Huszonegy éves vagyok, tehát tizenhárom-tizennégy éves koromban kezdtem el nézni. Nyilvánvaló, hogy sok legendás játékosra emlékszem, mondjuk, elsősorban a balhátvéd poszton. Sok videót néztem John Arne Riiséről és persze Andrew Robertsonról is. És ahogy mondtam, számomra igazi kiváltság a Liverpool játékosának lenni. És én csak szeretnék ebbe belevágni.”

Beszélt arról is, hogy sokan hasonlították össze Riisével.

„Ő egy igazi gép volt, és ugyanez igaz Robertsonra, őt is nagyon szeretem. Még fiatal vagyok, sokat akarok tanulni és fejlődni, és remélhetőleg egy nap az ő szintjükre kerülök.”

Visszatekintett az előző idényére, amit a Bournemouthnál töltött.

„Ez egy jó idény volt. Ez volt a második évem, és nagyon boldog voltam a csapat és a játékostársak szereplése miatt. De részemről ez még csak a kezdet. Az első évemben meg kellett szoknom a Premier League-et, azon belül az iramot, a társakat, az edzéseket – mert ezek is kellenek ahhoz, hogy folyamatosan jól teljesíts ezen a szinten. A következő idényben már nagyon sokat fejlődtem.”

Kerkez kifejtette, hogy míg a pályán kicsit „őrült”, addig a pályán kívül sokkal nyugodtabb. Természetesen nem maradhatott ki a Liverpoolt már két éve erősítő Szoboszlai Dominik sem.

„Ő nagyon közeli barátom, minden második vagy harmadik nap beszélünk egymással. Nagyon sokat segíthet a beilleszkedésben.”

Jól emlékszik arra, hogy négy évvel ezelőtt az ifjúsági Bajnokok Ligájában már játszott Liverpoolban, és alig várja már, hogy játszhasson. A Liverpool augusztus 15-én játssza az első tétmeccsét a Crystal Palace ellen a Community Shieldért. És hogy mit szeretne elérni az Anfielden?

„El akarom érni mindent, amit lehetséges, és a legjobb játékos akarok lenni, emellett trófeákat szeretnék nyerni a klubbal. Persze mindenkinek az az álma, hogy bajnokságot és Bajnokok Ligáját nyerjen, és én mindent megteszek, hogy sikerüljön.”

Végezetül ejtett néhány szót a Liverpoolba kerüléséről is.

„Ahogy mindenki tudja, a most már Liverpoolban dolgozó Richard Hughes vitt engem Bournemouthba. De ugyanilyen fontos volt számomra az edző személye is, beszéltünk az átigazolás előtt. Arról volt szó Arne Slottal, hogy milyen taktikával játszunk, hol tudok még tovább fejlődni és a csapat segítségére lenni. Amikor az edző jön hozzád beszélgetni, az mindig nagy dolog és egy fontos jel. Számomra nem volt másik csapat, csak a Liverpool. Ez egy felemelő és boldog pillanat a családomnak és nekem is. Felhívtam a bátyámat, aki csak annyit mondott: Liverpool-mez van rajtad és Liverpool-címer. Még mindig nem igazán tudom elhinni.”