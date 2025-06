Nem leszel egyedül, három a magyar igazság! – Szöllősi György jegyzete

„You'll never walk alone” – szól a Liverpool világhírű indulója (fordítsuk talán így: „Sosem leszel egyedül”), ám amikor először hallotta vagy énekelte a klub játékosaként, Szoboszlai Dominik aligha gondolta, hogy mindezt akár úgy is értheti, hogy magyarként nem sokáig kell egyedül árválkodnia az angol sztárklub öltözőjében, két idény – egy Ligakupa- és egy Premier League-győzelem – után ugyanis két honfitársa is csatlakozik a kerethez az idén nyáron. Elsőként a Puskás Akadémiáról érkező kapus, Pécsi Ármin (friss hír vele kapcsolatban, hogy a Liverpool kölcsönadta Harvey Daviest, így a Felcsútról szerződtetett fiú lehet az első csapat harmadik számú kapusa az új évadban), majd néhány hétre rá egyik legjobb barátja, a Bournemouth magyar válogatott védője, Kerkez Milos.

„Tanuljunk meg vágyakozni arra, ami a miénk” – írta Simone Weil, s bár aligha erre a szituációra értette, mi, magyarok hiába vettük biztosra már hetek óta, hogy 45 év után kijut az űrbe a második magyar űrhajós (Farkas Bertalan után Kapu Tibor) és mintegy 45 millió eurós vételáron elkel a valaha volt második legdrágább magyar futballista (Szoboszlai Dominik után Kerkez Milos), hosszú napokon át csak vártunk és vártunk…

Aztán csütörtökön, közép-európai idő szerint 12 óra 31 perckor sikeresen csatlakozott a nemzetközi űrállomáshoz a Kapu Tibor magyar asztronautát is szállító Dragon űrhajó, s egy újabb fél óra sem telt el, amikor a Liverpool hivatalos közleményben kürtölte világgá (csak a Facebookon 51 millióan követik a klub híreit), hogy szerződtette a magyar válogatott Kerkez Milost. Két nem akármilyen megérkezés!

Egy újabb nap tehát, amikor „nem jött ki az akadémiákról senki” – mondhatnák a magyar futball ellendrukkerei (hihetetlen, de vannak ilyenek!) a közkeletű szlogennel szólva, ha nem arról lenne éppen szó, hogy a felcsúti Puskás Akadémia után alig három héttel a győri Fehér Miklós Labdarúgó Akadémia korábbi növendékét szerződtette a világ egyik legjobb csapata. S Kerkez persze éveket töltött gyerekként a szerb és az osztrák utánpótlásban is, aztán fiatalon került Győrből a Milanhoz, majd az Alkmaarhoz, de ő maga beszélt így a győri évekről: „Az volt a legjobb hely, ott tudtam lakni a kollégiumban, iskolába jártam, tanultam a nyelvet és mindent.” (17 évesen megkapta a legnagyobb győri tehetségnek járó Fehér Miklós-díjat, de már 16 évesen játszott az ETO NB II-es felnőttcsapatában, ekkor lett magyar ifjúsági válogatott is.) Édesapja, Szebasztijan Kerkez Szerbiában adott interjúja szerint a Győr a Rapid után maga volt a paradicsom. „Gyönyörű létesítmények, egy helyen a szállás és az iskola is, tökéletes színhely egy akadémista számára.” (Kerkez átigazolási díjából egyébként – egyik nevelőegyesületként – a Győr is kap most mintegy 141 millió forintot.)

Öt hónapja kérdeztem Kerkez Milostól, összejöhet-e, hogy együtt játsszanak Szoboszlai Dominikkal a Liverpoolban. „Nem nézne ki rosszul” – válaszolta akkor a Nemzeti Sportnak. Hát nem. Mondjuk, már az első tétmeccsen augusztus 10-én a Szuperkupa-mérkőzésen a Wembley-ben a Crystal Palace ellen.

