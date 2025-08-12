A mexikói bajnok utánpótlásából igazolt a ZTE

A klub közlése szerint a 2004-es születésű López a Toluca utánpótlásában töltötte eddigi pályafutását, ám a bajnoki címvédő felnőtt csapatban még nem mutatkozott be. A fiatal, főként jobb oldali védőként bevethető López noha 2023-ban profi szerződést kapott, főként az U20-as, az U21-es és az U23-as csapatokban kapott lehetőséget, az U20-aoknál 19 meccsen egy gólig jutott, míg az idősebbek között, az U23-asoknál 72 meccsen háromszor talált be.

A ZTE közleménye kiemelte, hogy David López korábban már dolgozott együtt a csapat vezetőedzőjével, Nuno Camposszal.

„Ez a szerződtetés is jól tükrözi elkötelezettségünket a legígéretesebb fiatal tehetségek gondozása iránt, és azt a szándékunkat, hogy elindítsuk őket a siker útján” – idézte sportért felelős elnökét, Andrés Jornetet a ZTE honlapja.

„Nagyon jól érzem magam, izgatott vagyok, hogy végre itt lehetek. Egy nagy álmom vált valóra és alig várom, hogy a klub mezében lépjek pályára. Hiszek benne, hogy követnem kell az álmaim és azokon dolgozva, a legtöbbet kell kihozzam magamból. Így képes leszek fejlődni labdarúgóként és emberként egyaránt. Tudom, hogy harcolnom kell majd a játékpercekért, de ezért vagyok itt. Kemény munkával és alázattal szeretném kiérdemelni a helyem a csapatban. Kész vagyok megragadni minden lehetőséget, ami a jövőben elém kerül” – mondta David López, aki 2+1 évre írt alá Zalaegerszegen.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu – Brazília), Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Zan Mauricio Lalovic (szlovén, NK Nafta – Szlovénia), David López (mexikói, Toluca – Mexikó), Nagy Zsombor (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (Joao Victor Vieira Ferreira Sousa, brazil, Ceará – Brazília)

Kölcsönbe érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes de La Plata – Argentína, legutóbb kölcsönben: Independiente Rivadavia – Argentína), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatértek: Huszti András (Videoton FC Fehérvár), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Kiszemeltek: –

Távozók: Marko Cubrilo (bosnyák, Radnik Bijeljina – Bosznia-Hercegovina), Anderson Esiti (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Jack Ipalibo (nigériai, Torreense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, Unirea Slobozia – Románia, szabadon igazolhatóként), Szalay Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, legutóbb kölcsönben NK Nafta – Szlovénia), Sajbán Máté (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

