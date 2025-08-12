Kölcsönadta Grealisht a Manchester City – hivatalos

A 29 éves szélső a 2025–2026-os idényt az Evertonnál tölti – közölte kedden a liverpooli klub és a Manchester City is. Bár korábban arról szóltak a hírek, hogy az Everton 50 millió fontos vételi opciót is szerez, ez úgy tűnik, végül nem valósult meg, mert egyik klub sem tesz említést róla közleményében.

„Majd kiugrok a bőrömből amiatt, hogy az Evertonban szerepelhetek, tényleg hatalmas dolog számomra – nyilatkozta az Everton honlapjának Jack Grealish. – Ez egy nagyszerű klub csodás szurkolókkal. Amint beszéltem a menedzserrel, tudtam, egyetlen csapat van, amelyikhez igazolni akarok. A közösségi médiában rengeteg üzenetet kaptam az Everton-drukkerektől, ez is közrejátszik abban, hogy ezt a klubot választottam.”

Az Eb-ezüstérmes angol labdarúgó a 18-as mezszámot viseli majd, ennek okáról is beszélt: „Választhattam volna más számokat is, de a két kedvenc angol játékosom, Wayne Rooney és Paul Gascoigne is ezzel a mezszámmal a hátán futballozott. Mielőtt aláírtam, beszéltem Wayne-nel, és neki is említettem, hogy a 18-as szám lesz az enyém – remélem, ő is örül neki!”

„Nagyon örülök, hogy Jack a csapat tagja lesz – mondta David Moyes, az Everton menedzsere. – Szerintem jókor szereztük meg, mert tapasztalt játékos, ismeri a Premier League-et, és tisztában vagyunk vele, milyen magas szinten képes teljesíteni. Tudom, hogy Jack célja visszatérni az angol válogatottba, s remélhetőleg tudunk segíteni neki az idény során, hogy teljesüljön ez a vágya.”

Grealish az Aston Villában nevelkedett, egy idényt töltött kölcsönben a Notts Countynál, majd 2021-ben 100 millió fontért szerződtette a Manchester City, amellyel többek között Bajnokok Ligáját és három bajnoki címet nyert. A 39-szeres angol válogatott játékos eddig 190 alkalommal lépett pályára a PL-ben, 27 gólt szerzett, emellett 31 gólpasszt adott. Az előző idényben elég kevés lehetőséget kapott a Cityben, 32 tétmérkőzésen (ebből 20 volt bajnoki) jutott szóhoz, 1521 percet töltve a pályán, miközben három gólig és öt asszisztig jutott.