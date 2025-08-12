Katona Levente a Nyíregyháza játékosa lett – hivatalos



Néhány órája a Nemzeti Sport is megírta, hogy Katona Levente a Nyíregyháza labdarúgója lehet, ez most vált hivatalossá.

Katona Levente iránt már korábban is érdeklődött a Szpari, ezen kívül a Debrecen és az Újpest is, ám akkor nem sikerült megállapodni. Ezek után a védőt a második csapat keretéhez irányította a KTE vezetősége, nem voltak elégedettek a hozzáállásával.

Mostanra a Nyíregyháza mégis célt ért, megállapodott a KTE-vel, és hároméves szerződés kötött a játékossal.

„Mindenben megállapodott klubunk Katona Leventével, és klubjával a KTE-vel! A 23 éves, 189 centiméter magas belső védő az előző idényben 32 tétmérkőzésen lépett pályára a Kecskemét színeiben, két gólja mellett – az egyiket épp a Szpari ellen szerezte – két gólpasszt adott” – írta közleményében a klub.

„Nagyon vártam már, hogy csatlakozhassak a Nyíregyházához, nehéz időszak van mögöttem, szívesen jöttem volna már a nyár elején, és örülök, hogy végül a Szpari játékosa lehetek. Szabó István személye sokat számított a döntésemnél, és nyomon követtem a csapat szereplését, tudom, hogy nagyon szeretik a városban a focit, fantasztikus a hangulat a mérkőzéseken. Tetszik az a fejlődés is, mely a klubnál tapasztalható az elmúlt években, és örülök, hogy az élvonalban játszhatok tovább. Igyekeztem megfelelő erőállapotban maradni, a meccsek már nagyon hiányoznak” – mondta Katona Levente a Nyíregyháza honlapjának.

A teljes közleményt ide kattintva olvashatja el.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Nemanja Antonov (szerb, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Dorian Babunszki (észak-macedón, Sepsi – Románia, szabadon igazolhatóként), Bright Edomwonyi (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Katona Levente (Kecskeméti TE), Katona Mátyás (Videoton FC Fehérvár), Kersák Roland (Kecskeméti TE), Kovács Dániel (szabadon igazolható, legutóbb Volosz – Görögország), Manner Balázs (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Májer Milán (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (szlovákiai, ETO Akadémia), Vukk Zsombor (Nagykanizsa)

Kölcsönbe érkezők: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Bese Balázs (Opus Tigáz Tatabánya), Oláh Benjámin (Mezőkövesd Zsóry), Pataki Bence (Tiszakécske)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czimer-Nyitrai Ádám

Kiszemeltek: Katona Bálint (Ferencváros, legutóbb kölcsönben Kecskeméti TE)

Távozók: Ronaldo Deaconu (román, Unirea Slobozia – Románia), Eppel Márton (FK Csíkszereda – Románia), Fejér Béla (román-magyar, Sepsi OSK – Románia), Géresi Krisztián (visszavonult), Horváth Kevin (Soroksár SC, legutóbb kölcsönben Mezőkövesd Zsóry), Nika Kvekveszkiri (grúz, szabadon igazolható), Matheus Leoni (brazil), Nagy Barnabás (Ferencvárosi TC), Jaroslav Navrátil (cseh, szabadon igazolható), Németh Barnabás (Vasas FC, kölcsön után végleg), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd, kölcsön után végleg), Darko Velkovszki (északmacedón, Zrijnski – Bosznia-Hercegovina, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Csörnyei Zsombor (FC Ajka), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Lamin Marong (gambiai, STK Samorín – Somorja, Szlovákia), Tamás Olivér (BVSC-Zugló), Tarcsi Róbert (szlovák-magyar, Karcag), Vukk Zsombor (Tiszakécskei FC)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Paksi FC), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Zan Medved (szlovén)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezett: Bolgár Botond (Ferencváros – kölcsönbe), Bolyki Andor (SV Babelsberg – Németország), Czékus Ádám (Békéscsaba), Derekas Zoltán (Tatabánya – kölcsönből vissza), Eördögh András (Tatabánya), Farkas Balázs (Monor), Győrfi Milán (Paks – kölcsönbe), Kovács Kolos (Békéscsaba – kölcsönből vissza), Merényi Ádám (MTK, legutóbb Budafok, kölcsönben), Ruisz Barnabás (ETO FC), Szojma András (Puskás Akadémia), Szűcs Szilárd (Puskás Akadémia)

Távozott: Botka Endre (Ferencváros – kölcsönből vissza), Driton Camaj (montenegrói, Asztana – Kazahsztán), Czenky Ábel (Dabas), Janicsák Olivér (Dabas), Michael López (argentin, ?), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Katona Bálint (Ferencváros – kölcsönből vissza), Kersák Roland (Nyíregyháza), Kotula Máté (Békéscsaba – kölcsönbe, legutóbb Szeged-Csanád GA, kölcsönben), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kazincbarcika), Májer Milán (Nyíregyháza), Tófol Montiel (spanyol, ?), Nagy Krisztián (Kisvárda), Papp Milán (Videoton – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Pászka Lóránd (Ferencváros – kölcsönből vissza), Polyák Kristóf (PMFC), Zeke Márió (Paks), Zsótér Donát (?), Katona Levente (Nyíregyhzáza)