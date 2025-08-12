Az MTK és a Pénzügyőr lezárta a bedobásból született gól miatt kialakult vitát

Az NB III Délnyugati csoportjának 3. fordulójában rendezett MTK Budapest II–Pénzügyőr SE mérkőzés második félidejének elején, 0–0-s állásnál a vendégek támadását szabálytalanság előzte meg, de előnyszabály miatt folytatódott a játék, gól viszont nem esett. Miután Megyeri Márk a földön maradt, a Pénzügyőr kapusa, Steer Bence oldalra rúgta a labdát, hogy a sérültet ápolhassák. Ezt követően a bedobást az MTK játékosa, Vitályos Viktor sportszerűen az ellenfél kapusa felé dobta, de a dobás a kelleténél erősebb volt, ami meglepte a kapuját elhagyó Steert, aki csak beleérni tudott a labdába, azt már nem tudta megakadályozni, hogy áthaladjon a gólvonalon (ha nem ért volna bele, kirúgással jöhetett volna a Pénzügyőr).

A gólt a játékvezető – mivel szabályos volt – megadta, de a komikus eset feszültséget is gerjesztett a játékosok között. A mérkőzés után a PSE-hez nyáron érkezett rutinos támadó, az egykori NB I-es gólkirály, Simon Attila a Magyar Nemzetnek beszélt arról, hogy tajtékzott a dühtől. Hasonló esetben előfordult, hogy a másik csapat úgymond visszaadja a gólt, ebbe Laki Fülöp játékvezető, Lépő Kristóf, az MTK csapatkapitánya és a legtöbb játékos is beleegyezett Simon Attila elmondása szerint, de az MTK védője, Lehoczky Roland nem.

Lehoczky reakciója kihozta a sodrából Simon Attilát, aki kérdőre vonta az MTK védőjét, aki azzal vágott vissza neki, várja meg a portán, majd Lehoczky azt mondta Simonnak, kirakja őt a szemközti temetőbe.

A vitát azonban a két klub kulturált módon rendezte, s a kék-fehérek közleményben számoltak be arról, hogy a klubok vezetői a nyilvános üzengetés helyett személyesen beszélték meg a történteket.

„Kedden az előzetesen megbeszéltek szerint klubunk képviselői vendégül látták Lászka Balázst, a Pénzügyőr SE szakosztályvezetőjét és a Pénzügyőr SE küldöttségét, hogy a nyilvános üzengetés helyett egy személyes megbeszélésen tisztázzák az MTK Budapest II–Pénzügyőr SE (4–0) találkozón történteket, hiszen mindkét fél fontosnak tartotta, hogy kulturált módon rendezze a kialakult helyzetet. A nem mindennapi szituációnak sokféle értelmezése lehet, ha a részletek is feltárásra kerülnek, de abban egyetértettek a felek, hogy egy szinte soha nem látott, váratlan, szerencsétlen helyzet volt és egyik felet sem vezérelte ártó szándék. A találkozó vége természetesen sportszerű kézfogással zárult. A klubok ezzel lezártnak tekintik az ügyet” – olvasható az MTK honlapján.