Hosszú út Liverpoolig – így jutott el Kerkez Milos az Anfieldre

AZ ETO FC GYŐRTŐL MILÁNÓBA, ONNAN HOLLANDIÁBA IGAZOLT

Ha a balhátvéd korát vesszük alapul – 21 éves – meg se mondanánk, milyen hosszú utat tett meg az Anfieldig, ám ha végigvesszük, hogy hány állomáshelyet járt végig, és ment előre a nehézségek ellenére, mire elért a Liverpool legendás stadionjáig, már más képet kapunk. Gyerekként, szülővárosában, Verbászban kezdett focizni, de már tizenegy évesen országot váltott, a bécsi Rapid utánpótláscsapataihoz került. Itt önmagához mérten egész sok időt eltöltött, egészen az U16-os korosztályig jutott, majd egy röpke, nem egészen egy hónapos hódmezővásárhelyi kitérőt követően Győrben, az ETO-nál talált otthonra. A zöld-fehéreknél is az ifiknél kezdett, de Tuifel Péter vezetőedző irányítása alatt felkerült a felnőttekhez az akkor NB II-es csapatban. Győrben sem maradt azonban sokáig, mert maga Paolo Maldini, a Milan egykori klasszisa, a klub akkori sportigazgatója ment el érte és vitte át az olasz óriás utánpótlásához. Cirka egy évet töltött a „Primaverában”, ahonnan egy másik játékoskeltető fellegvárba, a holland AZ-hoz igazolt, immár a felnőttcsapathoz. Lehet legyinteni, hogy miért nem állta meg a helyét Olaszországban, ugyanakkor, jelzésértékű, hogy míg Győrből 200 ezer euróért vitte el a Milan, az alkmaariaknak már 2.7 milliójába került Kerkez, ami még akkor is komoly értéknövekedés, ha az ETO-t a hétszeres BEK/BL-győztessel együtt tesszük patikamérlegre.

Az AZ-nál is csak másfél évet töltött, de 2023 nyarán már Európa nagy klubjai álltak érte sorba. Sokáig úgy tűnt, hogy a legsikeresebb portugál egyesület, a Benfica viszi el – egy újabb játékosnevelő gyár –, de végül nem tudtak megegyezni a bérében, így az alku kútba esett. Nem kellett sokat várni azonban, mert az AFC Bournemouth szinte azonnal jelezte, hogy elfogadja Kerkez és persze az AZ igényeit, így a magyar válogatott védő csaknem 18 millió euróért ismét klubot váltott. Meglehet, a Bournemouth kiscsapatnak számít Angliában, ám akkor is a világ legerősebb bajnokságában játszik, ráadásul Richard Hughes sportigazgató – akire később még visszatérünk – éppen egy új gárdát kezdett építeni Andoni Iraola menedzser vezetésével.

A BOURNEMOUTH KIVÁLÓAN ILLETT A JÁTÉKSTÍLUSÁHOZ

Márpedig jobb dolog nem is történhetett volna Kerkezzel, minthogy a spanyol edző szakmai irányítása alá kerüljön, Iraola ugyanis a Premier League talán legbátrabb játékstílusát valósította meg a csapatnál – a Bournemouth hiába számított esélytelennek a mezőny zömével szemben, sosem állt be védekezni a saját kapuja elé. Ebben a támadó felfogású rendszerben a bal oldali szárnyvédőként játszó Kerkez Milos olyannyira kivirult, hogy tavaly nyáron már úgy kellett elhessegetni a PL nagyágyúit a Vitality Stadion környékéről, de miután a nemrég mögöttünk hagyott idényben minden meccsen pályára lépett, majd beválogatták az évad csapatába – amelybe Szoboszlai nem fért be – a Bournemouth-nál is belátták: a magyar játékos kinőtte a klubot.

Tegyük gyorsan hozzá, egy ideje maga Kerkez is szorgalmazta a váltást, így a mostani átigazolási időszakban elsősorban az volt a kérdés, ki tudja megadni az érte a kért 40 millió font körüli összeget. Jóllehet, az is hamar kiderült, hogy hiába a tömérdek jelentkező, a kör leszűkül a Liverpoolra, és nemcsak Szoboszlai Dominik miatt. Itt jön vissza a képbe ugyanis Richard Hughes, aki 2024 nyarán átvette a „vörösök” sportigazgatói posztját, és régi ismerősként tárgyalt Kerkezékkel.

„Számunkra csak a Liverpool létezik, nem is beszélünk más klubokkal. Richard vitt minket Bournemouth-ba, és ha most azt mondja, hogy menjünk vele Indiába, akkor Indiába megyünk” – nyilatkozta nemrég Sebastijan Kerkez, a játékos édesapja a Super Indirektno című podcastban.

Eddig tehát „csak” nyílt titok volt, hogy Milos Kerkez a Liverpoolhoz igazol, hétfőn azonban a Mersey-partjára érkezett, ahol a kétnapos orvosi vizsgálatokat követően aláírta élete szerződését – a sajtóhírek szerint 2030-ig.