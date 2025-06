Ezért kellett igazán Kerkez Milos a Liverpoolnak, avagy Slot így nyúlhat bele a PL-címvédő játékába

ÍGY KERÜLT KERKEZ MILOS LIVERPOOLBA

Andy Robertson megkerülhetetlen alakja volt a Jürgen Klopp nevével fémjelzett liverpooli sikerkorszaknak az elmúlt években, ráadásul még mindig csak 31 esztendős, tehát papíron továbbra is lehetne ő a „vörösök” kezdő balbekkje, de teljesítményének fokozatos visszaesése mellett az is ellene szól, hogy játékosprofilja nem teszi lehetővé, hogy több szerepkörben nyugodt szívvel a pályára tegye vezetőedzője, Arne Slot. A skót játékosnak fénykorában elképesztő sebessége volt, így Klopp intenzív letámadásra, labdaszerzések utáni kontrákra alapuló játékába kiválóan beillett, rendre felért a támadásokkal, a védelmek mögé került, remekül adott be, szórta a gólpasszokat. Amellett, hogy az évek során a sebessége megkopott, idővel Klopp is játékrendszert váltott, amelyben sokszor támadásépítésnél harmadik belső védőként számolt Robertsonnal. Nos, ez a pozíció finoman szólva nem domborította ki a skót játékos erényeit, fizikuma, párharcnyerő képessége nem tette lehetővé, hogy ezen a poszton is világklasszis teljesítményt nyújtson, így többen is a Liverpool egyik gyenge pontjának tartották.

Évekig a Trent-Alexander Arnold, Andrew Robertson duó volt a Premier League legjobb szélsővédő-párosa (Fotók: Getty Images)

Tavaly nyáron aztán megérkezett Slot, s támadásépítéskor szintén ebben a pozícióban játszatta Robertsont, aki összességében korrekt idényt nyújtott, nem lógott ki a „vörösök” kezdőjéből, ugyanakkor az is egyértelmű volt, hogyha valahol, az ő posztján lehet fejleszteni a kezdőcsapaton. A legutóbbi évad közben több Premier League-ben futballozó balbekket is összeboronáltak a Liverpoollal, de a két legtöbbet „elővett” név kezdetektől fogva Kerkez Milosé és Antonee Robinsoné volt. Utóbbi a Fulham 27 éves védője, aki fantasztikus idényeken van túl, rengeteg helyzetet alakított ki a londoniaknak, posztja egyik legjobbja a világ legerősebb bajnokságában, de a korkülönbség és a fejlődési potenciál egyértelműen a magyar válogatott Kerkez szerződtetése mellett szólt. Amellett, hogy utóbbi nem rejtette véka alá, szívesen csatlakozna a Liverpoolhoz, Sloték sem tétlenkedtek, s nyáron azonnal megkezdték a tárgyalásokat a Bournemouth illetékeseivel.

Hetek óta nyílt titok, ami most már hivatalos is: Kerkez Milos 40 millió font ellenében a Liverpool játékosa, így a PL-címvédő keretében már három magyar labdarúgó található, rajta kívül Szoboszlai Dominik és a Puskás Akadémiától nemrég megszerzett kapus, Pécsi Ármin. Kerkeznek Robertsont kell pótolnia? Igen, egyértelműen a helyére érkezett. Ez azt jelenti, hogy harmadik belső védőként számol vele Slot a támadások építésekor? Nem, hiszen Trent-Alexander Arnold távozásától kezdve Jeremie Frimpong és Florian Wirtz szerződtetésén át minden jel arra utal, hogy Slot taktikailag belenyúl a csapatba, s az első, sikeres, mégis a Klopp-korszak után átmeneti idényt követően igazán saját stílusára formálja a Liverpool játékát.

Kiváló idénye volt, nagyon akarta Slot és a Liverpool Kerkez Milost

VISSZA A FELFUTÓ SZÉLSŐ VÉDŐKHÖZ: EZ LEHET A SLOT-TERV

Az, hogy minden jel és brit elemzés szerint Slot mélyen belenyúl a Liverpool játékába a következő idénytől, főleg két, fentebb röviden már említett dolognak tudható be. Az egyik az, hogy hiába volt kifejezetten sikeres a csapat az előző évadban, a holland szakember sokszor nem a Feyenoordnál megvalósított elképzeléseit alkalmazta, inkább volt óvatos, elővigyázatos, szeretett volna lassú átmenetet képezni az általa fémjelzett időszak és a Klopp-korszak között, ami tökéletesen összejött. Miután a német sikeredző utolsó idényéhez képest lényegesen nem változott a keret, Slot a játékba sem nyúlt annyira bele, csupán finomhangolta, elkezdte a saját elképzelései felé tolni azt. No, ez változhat meg második évadára, hiszen a bajnoki cím miatt valószínűleg a bizalom is töretlen iránta, ráadásul új játékosokat is kap szép számmal.

A másik fő indok Trent Alexander-Arnold távozása. Bár védekezési hiányosságai miatt a szurkolóktól rendre sok kritikát kap, az elvitathatatlan, hogy a világ egyik legjobb passzolója, előkészítője, „kreátora”, ezt a képességét pedig edzőként hiba volna nem száz százalékig kiaknázni. Védekezésben Slotnak is többször tehermentesíteni kellett az angolt, de támadásban nagyon nagy hasznát vette. Kikerülésével a Liverpoolnak pótolnia kell kialakított helyzeteit, kulcspasszait, gólpasszait, de ezt lehetetlen úgy összehozni, hogy konkrétan az ő posztjára igazol valakit a vezetőség, hiszen nincs még egy ennyire jól passzoló jobbhátvéd. Nos, emiatt dönthetett úgy Slot, hogy „semmi baj, akkor majd a játékba nyúlunk bele”, s minden eddigi transzfer ebbe az irányba mutat.

Azt már legutóbbi elemző cikkünkben taglaltuk, hogy Florian Wirtz minden bizonnyal nem Szoboszlai Dominik helyére, egyedüli tízesnek érkezett, sokkal inkább lesz hamis kilences vagy befelé húzódó balszélső, ha a Liverpool ezen a nyáron még egy középcsatárt is szerződtet (sajtóhírek szerint Alexander Isak a Newcastle-ból és Hugo Ekitike a Frankfurtból is kiszemelt), míg a magyar válogatott csapatkapitánya mindkét esetben egy sorral visszaléphet nyolcasnak Alexis Mac Allister mellé.

A PL-győzelemmel bizalmat szerzett, most egyre inkább saját képére formálhatja a csapatot Arne Slot

Hogy mi a terv a védelemre? Nos, itt jön képbe Kerkez Milos. Ha a Liverpool két nyolcassal és egy hatossal játszik majd a soron következő idényben, akkor utóbbi, jelen esetben Ryan Gravenberch lehet az, aki támadásépítéskor visszalép harmadik belső védőnek Virgil van Dijkék közé (ahogy tette azt a legutóbbi idény utolsó bajnokijain is többször), míg a két szélső védő csatlakozhat a három támadó mellé egy ötös láncba, felfutó szerepkörben. Erre Jeremie Frimpong és Kerkez Milos is tökéletesen alkalmas. Előbbi a Leverkusenben így is gyakorlatilag többet játszott támadót, mint védőt, utóbbi pedig épp az előző évadban lépett előre hatalmasat támadásban, beadásokban, előkészítésben.

Persze, ha a Liverpoolnak egy adott meccsen vissza kell állnia, akkor kettejük közül Kerkez lesz az, akit többet bevon majd Slot a védekezésbe, játékrendszerváltás esetén harmadik belső védőként is alkalmazható (sokkal inkább, mint Andy Robertson), hiszen megvan a fizikuma és a sebessége egyaránt. Az továbbra is nyitott kérdés, hogy érkezik-e kilences Liverpoolba, vagy sem, ez Wirtz szerepkörét nagyban meghatározhatja, de az egyre inkább körvonalazódik, hogy milyen stílusban, támadásépítési sémában képzeli el csapatát a következő idényben Arne Slot. Gravenberch nagyobb szerepet kaphat a labdakihozataloknál, Alexander-Arnold helyzetkialakításait Szoboszlai, Wirtz és Mac Allister pótolhatja közösen, Szalah válláról továbbra is leveszi a csapat a terheket védekezésben, míg Frimpong és Kerkez magasan játszhat majd felfutó szélső védőként, s onnan szórhatja a labdákat a támadóknak. Nem hangzik rosszul.