Femke Bol simán nyerte a 400 gátat a Gyulai Memorialon

H. Á.H. Á.
2025.08.12. 18:19
Nem igazán volt ellenfele Bolnak (Fotó: Árvai Károly)
A várakozásoknak megfelelően a szám specialistája, a holland Femke Bol nyerte a női 400 méteres gátfutást a budapesti Nemzeti Atlétikai Központban zajló Gyulai István Memorialon.

A holland Femke Bol, aki két éve éppen Budapesten, a Nemzeti Atlétikai Közpointban lett világbajnok 400 gáton, már a rajtnál kilőtt, s gyakorlatilag az első méterektől vezetett a versenyen. Végül több mint két másodperc előnnyel győzött a belga Naomi van de Boeck és az amerikai Jasmine Jones előtt. Mátó Sára a 7. helyen ért célba.

FEMKE BOL FUTÁSA

GYULAI ISTVÁN MEMORIAL
NŐI 400 GÁT
1. Femke Bol (holland) 52.24 másodperc
2. Naomi van den Boeck (belga) 54.50
3. Jasmine Jones (amerikai) 54.61
... 7. Mató Sára 55.53

 

 

