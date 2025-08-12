Femke Bol simán nyerte a 400 gátat a Gyulai Memorialon

A holland Femke Bol, aki két éve éppen Budapesten, a Nemzeti Atlétikai Közpointban lett világbajnok 400 gáton, már a rajtnál kilőtt, s gyakorlatilag az első méterektől vezetett a versenyen. Végül több mint két másodperc előnnyel győzött a belga Naomi van de Boeck és az amerikai Jasmine Jones előtt. Mátó Sára a 7. helyen ért célba.

FEMKE BOL FUTÁSA

GYULAI ISTVÁN MEMORIAL

NŐI 400 GÁT

1. Femke Bol (holland) 52.24 másodperc

2. Naomi van den Boeck (belga) 54.50

3. Jasmine Jones (amerikai) 54.61

... 7. Mató Sára 55.53