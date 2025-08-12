Az El-kizárás után közleményt adott ki a Crystal Palace

A Crystal Palace a Manchester City legyőzésével hódította el az FA-kupát és harcolta ki a nemzetközi kupaindulást, de az UEFA Pénzügyi Ellenőrző Testülete kimondta, hogy a klub nem teljesített a március 1-jei határidőig a többklubos tulajdonlásra vonatkozó szabályokat – a londoni csapat részvényese volt a szintén El-induló Lyon tulajdonosa, John Textor.

A döntés miatt a Palace az El helyett csak a Konferencialigában indulhat, a második számú sorozatban a Nottingham Forest szerepel.

A Crystal Palace azzal érvelt, hogy más nagy klubok – például a Manchester City, a Girona, illetve a Manchester United és a Nice – tavaly speciális konstrukciók révén együtt indulhattak ugyanabban a sorozatban, a klub pedig úgy véli, az UEFA „kevésbé lett volna szigorú”, ha egy Barcelona vagy Manchester United szintű csapatról lett volna szó – egyébként hasonló okok miatt zárták ki a szlovák élvonalban szereplő DAC-ot is.

Azt követően, hogy megszületett a döntés arról, hogy a Crystal Palace csak a Konferencialiga selejtezőjében indul, a londoni csapat közleményt adott ki, amelyben ismét bírálta a kontinentális szövetséget.

„Egy olyan időszakban, amikor a Wembleyben aratott Community Shield-győzelmünket kellene ünnepelnünk, az UEFA és a Sportdöntőbíróság döntése azt mutatja, hogy a sportban szerzett érdemek értelmetlenné válnak” – kezdődik a klub közleménye, melyben emlékeztetnek, hogy a csapat a City legyőzésével harcolta ki az El-indulást, de megtagadták a klubtól ezt a lehetőséget.

Úgy tűnik, bizonyos klubok, szervezetek és személyek egyedülálló kiváltsággal és hatalommal rendelkeznek

– emelte ki a Crystal Palace, amely szerint mások egészségtelen befolyása foszlatta szerte a csapat álmait, s ez nem sok jót ígér a feltörekvő csapatok számára.

„Az igazságtalanságot súlyosbítja, hogy olyan klubok is részt vehetnek a sorozatban – sőt, akár egymás ellen is játszhatnak – amelyek láthatóan hatalmas informális megállapodásokat kötöttek egymással. Bár tiszteletben tartjuk a CAS tagjait, az eljárás célja, hogy korlátozza, esetünkben szinte lehetetlenné tegye a tisztességes meghallgatást” – hangsúlyozták, részletezve, hogy elutasították az érintett felek közötti levelezés nyilvánosságra hozatalát, megtagadták az érintettek tanúvallomását, ezek miatt a döntéseket nem lehet megfelelően megtámadni, s ez előre meghatározott döntésekhez vezet.

A Palace közleménye kiemelte, hogy az UEFA döntésének szélesebb körű következményei vannak a sportágra nézve.

„Az UEFA-nak teljesítenie kell azon megbízatását, hogy koherens, megfelelően kommunikált és alkalmazott szabályokat hozzon, észszerű korrekciós időszakokkal a bizonytalanság feloldására és következetes szankciókkal, minden klubot egyenlő bánásmóddal és megfelelő fellebbezési eljárással. Az Európai Bíróság egyértelművé tette, hogy a hasonló ítéleteket a jövőben a nemzeti bíróságok fokozottan vizsgálják. Csak így biztosítható minden csapat számára a tisztességes és jogszerű eljárás” – zárul a Crystal Palace közleménye, amely tudatta azt is, hogy jogi tanácsokat kér a következő lépésekkel kapcsolatban.