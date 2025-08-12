Sportrádió

Folytatódik az Isak-féle szappanopera, lehívja a blöfföt a Newcastle? – sajtóhír

M. B.M. B.
2025.08.12. 10:23
Alexander Isak (Fotó: Getty Images)
Liverpool Newcastle United Alexander Isak
Tovább folytatódik Alexander Isak átigazolási szappanoperája. A Liverpool FC által is áhított svéd csatár ugyanis kitart amellett, hogy a folytatásban már nem kíván pályára lépni a Newcastle Unitedben – írja David Ornstein.

A The Athletic transzferguruja szerint Isak lezártnak tekinti pályafutása newcastle-i szakaszát, függetlenül attól, hogy a nyári átigazolási időszakban távozik-e a klubtól. Mindez már csak azért is érdekes, mert Isaknak 2028-ig érvényes szerződése van a klubnál, s a jövő évi világbajnokság fényében nehezen elképzelhető, hogy a center tényleg kihagyná az új idény teljes egészét. Ennek tükrében Isak üzengetése blöffnek tűnik – már csak az a kérdés, hogy az anyagiak terén amúgy jól álló Newcastle United talál a saját kritériumainak megfelelő vevőt a transzferidőszak végéig, vagy lehívja a blöfföt.

Mint ismeretes, a Liverpool FC korábban már tett egy 110 millió fontos ajánlatot Isakért, de a Newcastle visszautasította azt. Korábban egy brit transzferrekordot jelentő 140 millió euró körüli ajánlatról is szóltak a hírek, de a regnáló angol bajnok a Newcastle által is (pont Isak pótlására) kiszemelt Hugo Ekitikét szerződtette az Eintracht Frankfurttól.

 

