Folytatódik az Isak-féle szappanopera, lehívja a blöfföt a Newcastle? – sajtóhír

A The Athletic transzferguruja szerint Isak lezártnak tekinti pályafutása newcastle-i szakaszát, függetlenül attól, hogy a nyári átigazolási időszakban távozik-e a klubtól. Mindez már csak azért is érdekes, mert Isaknak 2028-ig érvényes szerződése van a klubnál, s a jövő évi világbajnokság fényében nehezen elképzelhető, hogy a center tényleg kihagyná az új idény teljes egészét. Ennek tükrében Isak üzengetése blöffnek tűnik – már csak az a kérdés, hogy az anyagiak terén amúgy jól álló Newcastle United talál a saját kritériumainak megfelelő vevőt a transzferidőszak végéig, vagy lehívja a blöfföt.

Mint ismeretes, a Liverpool FC korábban már tett egy 110 millió fontos ajánlatot Isakért, de a Newcastle visszautasította azt. Korábban egy brit transzferrekordot jelentő 140 millió euró körüli ajánlatról is szóltak a hírek, de a regnáló angol bajnok a Newcastle által is (pont Isak pótlására) kiszemelt Hugo Ekitikét szerződtette az Eintracht Frankfurttól.