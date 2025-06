A Sky Sports szakírója szerint Kerkez lehet a Liverpool új Robertsonja – lapszemle

Mint arról korábban már hírt adtunk, a Liverpool csütörtökön többnapos várakozás után bejelentette Kerkez Milos szerződtetését. Az AFC Bournemouthtól érkező magyar válogatott védő Andy Robertson utódja lehet a „vörösöknél”, véli legalábbis a Sky Sports szakírója, Nick Wright, aki részletesebben is boncolgatta az átigazolást: „A Liverpool gyorsan reagált Trent-Alexander Arnold távozására, és Jeremie Frimpong szerződtetését ugyanazon a napon jelentették be, amikor a játékos a Real Madridhoz igazolt. Úgy tűnik, a balhátvéd utódlási tervüket is ugyanolyan hatékonyan hajtják végre. Persze abban nagy különbség van, hogy jelen állás szerint Kerkez Milos azért érkezik a Bournemouth-tól, hogy versenyezzen Andy Robertsonnal, nem pedig azért, hogy helyettesítse őt. De egyértelmű, hogy friss erőre van szükség a balhátvéd poszton, mivel Robertson szerződése utolsó évébe lép” – írta.

Wright továbbá elemezte Robertson idei teljesítményét, és arra a következtetésre jutott, hogy bár ebben az idényben gyengültek a mutatói, de szavai szerint még így is hatalmas feladat megoldani a pótlását. „A Bournemouth balhátvédje tökéletes helyettese lehet Robertsonnak” – állapította meg a szakíró, aki szerint a magyar válogatott játékos kiváló idényt zárt csapatával, és könnyű belátni, miért döntött mellette az idei angol bajnok.

A Liverpool Echo cikkében megemlítette, hogy Kerkez lesz a harmadik magyar játékos a Liverpoolban, csatlakozva közeli barátjához, Szoboszlai Dominikhez, és a szintén nyáron, a Puskás Akadémia FC-től szerződtetett Pécsi Árminhoz. Írtak arról is, hogy a Bournemouth a kezdetekben 45 millió fontra becsülte a védőt, de a tárgyalások során a felek végül 40 millió fontos vételárban állapodtak meg egymással.

A tekintélyes BBC terjedelmes cikkben idézte fel Kerkez pályafutásának eddigi legfontosabb pillanatait és állomásait. Kiemelték, hogy 2021-ben telefonhívást kapott az AC Milan legendájától, Paolo Maldinitől, aki Milánóba csábította, jóllehet a piros-feketék színeiben soha nem lépett pályára.

A Bournemouth-ban nyújtott teljesítményét röviden így foglalták össze: a csapata egyik legjobbja volt. Majd emlékeztettek a Manchester City korábbi védőjének, Nedum Onuohának a szavaira, aki márciusban a BBC Sportnak nyilatkozva nagyon elismerően beszélt a balhátvédről: „Kerkez a Premier League egyik legjobb balhátvédje.”

A BBC elemzésében úgy fogalmazott, hogy Kerkez valószínűleg kezdő lesz a Liverpoolban, és érkezése Robertson vagy jelenlegi a második számú balhátvéd, Cimikasz számára is a véget jelentheti az Anfielden. A kérdés már csak az a BBC szerint, hogy Robertsonnak találnak-e helyet egy másik pozícióban.

Jordan Clarke, a BBC Radio bournemouthi kommentátora Kerkez személyiségéről is elismerően beszélt: „Igazi egyéniség. Kluivert (Justin, Kerkez bournemouthi csapattársa – a szerk.) és a csapatkapitány, Adam Smith is sokat beszélt a hozzá fűződő barátságukról. A Bournemouthnál mindenki imádta az energiáját.”