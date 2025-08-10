Arne Slot: A tizenegyespárbajnál csak a sorrendet kellett eldöntenünk, nem volt zavaró tényező

„A fő probléma? Nem tudok kiemelni semmit, hacsak azt nem, hogy a másik csapat két tizenegyest is rontott, mégis öt tizenegyesrúgáson belül vesztettünk. Kétszer is vezettünk, mi irányítottuk a játékot egészen a második egyenlítő gólig. Utána is volt egy nagy esélyünk Mohamed Szalah révén, mégis vesztettünk; 2–1-ig minden okom megvolt arra, hogy úgy érezzem, megnyerjük a meccset, 2–2 után pedig talán még nekünk volt szerencsénk, hogy eljutottunk a büntetőkig” – idézi a klub honlapja a vereséget követően Arne Slotot, a Liverpool vezetőedzőjét.
„Az előző idényben többet birtokoltuk a labdát, de ebből nem tudtuk sokszor ígéretes helyzetig eljutni. Most ebben sokat fejlődtünk, jobb lehetőségeket teremtünk, mint korábban. A másik oldal is ott van: négyet kaptunk a Milan ellen, egyet a japán csapat ellen, kettőt az Athletic Bilbao ellen és kettőt most is. Eddig az tett minket erőssé, hogy kapott gól nélkül lehoztuk a meccseket, vagy maximum egy gólt kaptunk. A bajnokságban egyszer 1–0-ra nyertünk, egyszer 1–1-es döntetlent játszottunk a Crystal Palace ellen, most pedig két gólt is szereztünk, ez a pozitívum” – vélte a holland tréner.
Slot ezt követően a tizenegyespárbajról beszélt. „Nem volt különös üzenet, csak arról gondoskodtunk, hogy mindenki nyugodt legyen. Elég egyértelmű volt, hogy melyik öt játékos végzi majd el a tizenegyeseket, így csak a sorrendet kellett eldöntenünk. Nem volt zavaró tényező, de ebből nem következett, hogy mind az ötöt belőjük. Mo Szalah általában belövi, Alexis Mac Allister általában belövi, és Harvey Elliott is általában értékesíti a tizenegyest.”
A Liverpool vezetőedzője végül a nyáron érkező és egyaránt góllal bemutatkozó Hugo Ekitikéről és Jeremie Frimpongról is beszélt. „Mindig jó érzés gólt lőni, főleg akkor, amikor egy új klubban bemutatkozol, de még jobb lett volna megnyerni a mérkőzést, mert szerintem az fontosabb, mint eredményesnek lenni. Hugo jó hatással volt a csapatra, de ő is másfél-két hete érkezett hozzánk, az ázsiai túránk végén. Számomra tehát, mivel csak három-négy nap állt rendelkezésre a pénteki mérkőzésig, nem lett volna okos döntés kilencven percig játszatni őt. Ha ebben a pillanatban megsérülne, az nagy kockázatot jelentene a Bournemouth, a Newcastle és az Arsenal elleni mérkőzésekre nézve. Ezért cseréltem le, de jó mérkőzést játszott, az biztos.”
– Milyen érzés rövid időn belül két trófeát is elhódító csapat élén állni?
– Miként látja a Palace idénybeli lehetőségeit?
– A klub egyelőre kevésbé volt aktív az átigazolási piacon, az említett ambíciók beteljesítéséhez mire lenne szüksége?
ANGOL SZUPERKUPA (COMMUNITY SHIELD)
Crystal Palace–Liverpool 2–2 (1–2) – 11-esekkel 3–2
London, Wembley Stadion, 82 645 néző. Vezette: Chris Kavanagh
CRYSTAL PALACE: D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (Devenny, 90+4.) – Munoz, Wharton (Lerma, 85.), Kamada (Hughes, 29.), Mitchell (Sosa, 79.) – I. Sarr, Eze – Mateta. Vezetőedző: Oliver Glasner
LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, 84.) – Szoboszlai, C. Jones (Endo, 71.) – Szalah, Wirtz (Elliott, 84.), Gakpo – Ekitiké (A. Mac Allister, 71.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Mateta (17. – 11-esből), I. Sarr (77.), ill. Ekitiké (4.), Frimpong (21.)