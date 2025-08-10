Sportrádió

Arne Slot: A tizenegyespárbajnál csak a sorrendet kellett eldöntenünk, nem volt zavaró tényező

BALOGH ANDRÁSBALOGH ANDRÁS
2025.08.10. 21:08
A vereség ellenére Arne Slot látott pozitívumokat a Crystal Palace ellen (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, a Crystal Palace nyerte meg vasárnap az angol Szuperkupát. A Liverpool ugyan kétszer is vezetett, a londoni csapat azonban kétszer egyenlített, és tizenegyespárbajban felülmúlta a bajnoki címvédőt. Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője beszélt a pozitívumokról, a tizenegyespárbajról és az új igazolásokról is a mérkőzés után.

„A fő probléma? Nem tudok kiemelni semmit, hacsak azt nem, hogy a másik csapat két tizenegyest is rontott, mégis öt tizenegyesrúgáson belül vesztettünk. Kétszer is vezettünk, mi irányítottuk a játékot egészen a második egyenlítő gólig. Utána is volt egy nagy esélyünk Mohamed Szalah révén, mégis vesztettünk; 2–1-ig minden okom megvolt arra, hogy úgy érezzem, megnyerjük a meccset, 2–2 után pedig talán még nekünk volt szerencsénk, hogy eljutottunk a büntetőkig”idézi a  klub honlapja a vereséget követően Arne Slotot, a Liverpool vezetőedzőjét.

„Az előző idényben többet birtokoltuk a labdát, de ebből nem tudtuk sokszor ígéretes helyzetig eljutni. Most ebben sokat fejlődtünk, jobb lehetőségeket teremtünk, mint korábban. A másik oldal is ott van: négyet kaptunk a Milan ellen, egyet a japán csapat ellen, kettőt az Athletic Bilbao ellen és kettőt most is. Eddig az tett minket erőssé, hogy kapott gól nélkül lehoztuk a meccseket, vagy maximum egy gólt kaptunk. A bajnokságban egyszer 1–0-ra nyertünk, egyszer 1–1-es döntetlent játszottunk a Crystal Palace ellen, most pedig két gólt is szereztünk, ez a pozitívum” – vélte a holland tréner.

Kapcsolódó tartalom

„Össze kell kapnia a brigádnak magát” – Szoboszlai a Crystal Palace elleni vereség után

„Figyelek rájuk, amennyire tudok, segítek nekik. Inkább Milosra kell odafigyelni, mert Ármin nyugisabb típus.”

A Sofascore szerint Kerkez és Szoboszlai voltak Alisson mögött a Liverpool legjobbjai

A szurkolói oldalak ezzel szemben mindkét magyar játékos teljesítményét átlagosra értékelték.

Slot ezt követően a tizenegyespárbajról beszélt. „Nem volt különös üzenet, csak arról gondoskodtunk, hogy mindenki nyugodt legyen. Elég egyértelmű volt, hogy melyik öt játékos végzi majd el a tizenegyeseket, így csak a sorrendet kellett eldöntenünk. Nem volt zavaró tényező, de ebből nem következett, hogy mind az ötöt belőjük. Mo Szalah általában belövi, Alexis Mac Allister általában belövi, és Harvey Elliott is általában értékesíti a tizenegyest.”

A Liverpool vezetőedzője végül a nyáron érkező és egyaránt góllal bemutatkozó Hugo Ekitikéről és Jeremie Frimpongról is beszélt. „Mindig jó érzés gólt lőni, főleg akkor, amikor egy új klubban bemutatkozol, de még jobb lett volna megnyerni a mérkőzést, mert szerintem az fontosabb, mint eredményesnek lenni. Hugo jó hatással volt a csapatra, de ő is másfél-két hete érkezett hozzánk, az ázsiai túránk végén. Számomra tehát, mivel csak három-négy nap állt rendelkezésre a pénteki mérkőzésig, nem lett volna okos döntés kilencven percig játszatni őt. Ha ebben a pillanatban megsérülne, az nagy kockázatot jelentene a Bournemouth, a Newcastle és az Arsenal elleni mérkőzésekre nézve. Ezért cseréltem le, de jó mérkőzést játszott, az biztos.”

5 órája

Tizenegyespárbaj után a Crystal Palace nyerte meg az angol Szuperkupát

Szoboszlai Dominik gólpasszt jegyzett, a tizenegyesét is berúgta, Kerkez Milos 84 percet kapott.

– Milyen érzés rövid időn belül két trófeát is elhódító csapat élén állni?     
– Nagyon boldog vagyok, és végtelenül büszke a csapatomra, hiszen ezúttal a regnáló bajnokot győztük le. Kettőből két nagy meccset nyertünk meg a Wembley-ben, mondanom sem kell, felemelő érzés. Most élvezzük a sikert, de sok időnk nincs az ünneplésre, mert máris a folytatásra kell gondolnunk, egy hét múlva a Chelsea elleni bajnoki következik, és már most látom, hogy néhány játékosomat pihentetnem kell.

 

– Miként látja a Palace idénybeli lehetőségeit?     
– Ha nem nyertük volna meg az FA-kupát, nem beszélhetnénk európai kupaszereplésről, és most hagyjuk azt a részét, hogy nem az Európa-ligában, hanem a Konferencialigában indulhatunk majd. Ezt azért emelem ki, mert a mostani siker után is szeretnénk nyerni valamit az idényben, és ha lehet, az európai porondon. Készen állunk a megméretésre!

 

– A klub egyelőre kevésbé volt aktív az átigazolási piacon, az említett ambíciók beteljesítéséhez mire lenne szüksége?     
– A keretünk most is erős, elégedett vagyok azzal az állománnyal, amellyel dolgozhatok,  legfeljebb egy vagy két igazolásra lenne szükségünk. Nem azért nem érkezett eddig több erősítés, mert noszogatnom kellene a klubvezérkart, hanem mert a megfelelő játékosokat kell megtalálnunk a piacon, és biztos vagyok benne, hogy meg is találjuk őket. Láthatta mindenki, milyen szellemiség jellemzi csapatunkat, ide csak nagyszerű, kiforrott személyiségek érkezhetnek. Gy. B.

Oliver GLASNER, a Crystal Palace menedzsere

 

ANGOL SZUPERKUPA (COMMUNITY SHIELD)
Crystal Palace–Liverpool 2–2 (1–2) – 11-esekkel 3–2
London, Wembley Stadion, 82 645 néző. Vezette: Chris Kavanagh
CRYSTAL PALACE: D. Henderson – C. Richards, Lacroix, Guéhi (Devenny, 90+4.) – Munoz, Wharton (Lerma, 85.), Kamada (Hughes, 29.), Mitchell (Sosa, 79.) – I. Sarr, Eze – Mateta. Vezetőedző: Oliver Glasner
LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez (Robertson, 84.) – Szoboszlai, C. Jones (Endo, 71.) – Szalah, Wirtz (Elliott, 84.), Gakpo – Ekitiké (A. Mac Allister, 71.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Mateta (17. – 11-esből), I. Sarr (77.), ill. Ekitiké (4.), Frimpong (21.)

