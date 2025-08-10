Arne Slot: A tizenegyespárbajnál csak a sorrendet kellett eldöntenünk, nem volt zavaró tényező

– Milyen érzés rövid időn belül két trófeát is elhódító csapat élén állni?

– Nagyon boldog vagyok, és végtelenül büszke a csapatomra, hiszen ezúttal a regnáló bajnokot győztük le. Kettőből két nagy meccset nyertünk meg a Wembley-ben, mondanom sem kell, felemelő érzés. Most élvezzük a sikert, de sok időnk nincs az ünneplésre, mert máris a folytatásra kell gondolnunk, egy hét múlva a Chelsea elleni bajnoki következik, és már most látom, hogy néhány játékosomat pihentetnem kell. – Miként látja a Palace idénybeli lehetőségeit?

– Ha nem nyertük volna meg az FA-kupát, nem beszélhetnénk európai kupaszereplésről, és most hagyjuk azt a részét, hogy nem az Európa-ligában, hanem a Konferencialigában indulhatunk majd. Ezt azért emelem ki, mert a mostani siker után is szeretnénk nyerni valamit az idényben, és ha lehet, az európai porondon. Készen állunk a megméretésre! – A klub egyelőre kevésbé volt aktív az átigazolási piacon, az említett ambíciók beteljesítéséhez mire lenne szüksége?

– A keretünk most is erős, elégedett vagyok azzal az állománnyal, amellyel dolgozhatok, legfeljebb egy vagy két igazolásra lenne szükségünk. Nem azért nem érkezett eddig több erősítés, mert noszogatnom kellene a klubvezérkart, hanem mert a megfelelő játékosokat kell megtalálnunk a piacon, és biztos vagyok benne, hogy meg is találjuk őket. Láthatta mindenki, milyen szellemiség jellemzi csapatunkat, ide csak nagyszerű, kiforrott személyiségek érkezhetnek. Gy. B.