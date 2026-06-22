„Kitartunk, átvészeljük a nehézségeket, nem csüggedünk” – így ült fel az NBA trónjára a „Comeback Knicks”

SAN ANTONIO SPURS (nyugati 2.) –NEW YOKR KNICKS (keleti 3.) 1–4

Első meccs

A döntőben az NBA-kupa fináléjában is összecsapó New York és San Antonio mérkőzött meg, megismételve az 1999-es párharcot. Az akkor győztes Spurs azóta még öt másik alkalommal is döntőzött, abból négyszer nyert, míg a Knicks azóta nem jutott be a fináléba.

Az egyik oldalon Victor Wembanyama, a másikon Jalen Brunson. A hatalmas várakozás meglátszott a nézettségen is. Az első meccset 17 millió néző követte, ami 90 százalékos növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Ez volt a legnézettebb első mérkőzés NBA-döntőn 2018 óta. Akkor LeBron James még a Clevelanddel csapott össze a Stephen Curry fémjelezte Golden State-tel.

A Spurs 65–51-re vezetett a harmadik negyed közepén, de az utolsó negyedre már 76–76-os döntetlennel fordultak a csapatok, a végén pedig a Knicks tíz ponttal nyert, megszerezve sorozatbeli 12. sikerét.

Josh Hart annak ellenére, hogy csak három pontot szerzett, mégis csapata egyik legjobbja volt, +22-es mutatóval zárt, 15 lepattanót, hat gólpasszt és négy labdaszerzést ért el. Nem véletlen, hogy a Spurs az első félidőt megnyerte (amikor Hart a faultok miatt mindössze hét percet játszott), a második félidőt viszont (amikor Hart 20 percet játszott) egyértelműen elveszítette.

Josh Hart hasznos játéka is kellett a New York győzelméhez (Fotó: Getty Images)

Ellenben De’Aaron Fox láthatatlan volt. A Spurs kezdői közül ő érte el a legkevesebb pontot (7). Ugyanannyi mezőnykosarat jegyzett, mint labdavesztést (három). Hozzá hasonlóan Wembanyamának is annyi sikeres mezőnykosara volt, mint eladott labdája (hat).

„Az első félidőben borzalmas volt a védekezésünk átmeneti helyzetekben” – nyilatkozta Mike Brown, a Knicks edzője a félidőben. Nem tévedett. Az ESPN Research adatai szerint a Spurs az első játékrészben 16 gyorsindításos támadást hajtott végre, ami a statisztikák vezetése óta (a 2013–2014-es idény) a döntő mérkőzések félidei állásánál a legtöbbnek számít. Ezekből a támadásokból a hazaiak 21 pontot szereztek. A szünet után azonban a Knicks elvette ezt a lehetőséget, így a Spurs nem tudott könnyű pontokat szerezni. A második félidőben a New York csupán egy labdavesztést követett el, a San Antonio pedig három gyorsindításos helyzetből mindössze egy pontot szerzett.

Második meccs

A sorozat előtt azok a vendégcsapatok, amelyek megnyerték a döntő első mérkőzését, a következő, második mérkőzésen mindössze 2 győzelmet és 16 vereséget könyvelhettek el, átlagosan 11,3 pontos különbséggel alulmaradva. A Spurs korábban a Minnesota elleni első hazai vereségre például 38 pontos kiütéssel válaszolt. A második felvonáson is kilencpontos vezetést szerzett a San Antonio, de a Knicks ezt szokásához híven könnyedén ledolgozta. A vendégek ezt követően sokáig előnyben voltak, de a hajrához érve 97–97-nél egalizált a San Antonio.

Bő tíz másodperccel a vége előtt a Spurs megkapta a lehetőséget, hogy a győzelemért támadjon, s már egy kétpontossal is megnyerje a meccset, ám ekkor a 29 pontig és 9 lepattanóig jutó francia szupersztár, Victor Wembanyama indítani akarta csapattársát, Stephon Castle-t, de utóbbi nem számított erre, Jalen Brunson (20 pont, 6 gólpassz) megszerezte a labdát, majd egy faultot követően kettőből egy büntetőt értékesített. Wembanyama még dobhatott a győzelemért, de elhibázta, a Knicks a második idegenbeli meccsét is megnyerte a döntőbe, elérve a sorozatban 13. győzelmét.

A Spurs lett az NBA történelmének harmadik csapata, amely a döntőben elveszíti az első két hazai meccsét. Az 1993-as Suns és az 1995-ös Magic is elbukta a párharcot, előbbi esetben a Chicago Bulls nyert 4–2-re, utóbbinál a Houston Rockets söpört a döntőben.

Karl-Anthony Towns megállíthatatlan volt. Ő lett a Knicks történetének első játékosa, aki az NBA-döntőben legalább húsz pontot, tíz lepattanót és két triplát ér el. „New York City ott volt” – mondta Towns.

„A szurkolók ott voltak. Az energia ott volt. És mi megtaláltuk a módját, hogy sikerüljön.”

„Ilyen pillanatokban az eredmény fontosabb, mint a folyamat... Be kell találnom, pontokra van szükségem” – vallott őszintén Wembanyama, aki a második meccsen 21 mezőnykísérletéből 11-et dobott be és 29 pontig jutott. „Még mindig nagyon bizonytalan vagyok, és pont ez a gond. Több önbizalomra van szükségem, jobban kézben kell tartanom a játékot” – nyilatkozta a francia a mérkőzés végi hibáiról. A labdaeladással kapcsolatban hozzátette: „Azt elszúrtam, elrontottam.”

Harmadik meccs

A francia center a New York-i találkozó előtt egy kis rajzolással ütötte el az időt. A 27 év utáni első New York-i döntős mérkőzésre még nagyobb volt a várakozás. Az óriási érdeklődést jelezte, hogy a továbbértékesített belépők piacán négyezer dollárnál (1.2 millió forint) kezdődtek az árak, a legdrágábbakat 5300-ért (1.6 millió) árulták. Az NFL-ben a hagyományosan méregdrága Super Bowl-jegyek a Covid-járvány óta átlagosan 3900 dollárról indulnak, így a New York-i tarifa még ezeken is túltett.

San Antonio Spurs star Victor Wembanyama was spotted drawing at Gramercy Park in New York City on Sunday ahead of Game 3 of the NBA Finals. https://t.co/rpCOoNJEDm pic.twitter.com/x9gzG8OZHq — ABC News (@ABC) June 9, 2026

A Knicks azonban nem tudta folytatni győzelmi szériáját és 46 nap után elszenvedte első vereségét. A Spurs ezúttal is ellépett 11 ponttal, de a második negyedben 42 pontot szerző Knicks fordított. A nagyszünet után azonban mindkét játékrészt a San Antonio nyerte, s ezzel szépített.

A hazaiaknál Brunson 32, OG Anunoby 28 pontot szerzett. A Spurst két legjobbja Victor Wembanyama és Stephon Castle volt, előbbi 32, utóbbi 23 ponttal zárt. Ők lettek az első csapattársak az NBA-döntők történetében, akik 22 évesen vagy annál fiatalabban egyaránt 20 pont felett teljesítettek.

Negyedik meccs

A második New York-i meccsen úgy tűnt, visszaveszi a pályaelőnyét a Spurs, amely az első negyedet 41–22-re nyerte meg, a harmadik játékrész egy pontján pedig már 29 pontos volt az előnye. Az első félidőben a San Antonio 14 triplát dobott be, amivel új rekordot állított fel az NBA-döntőket tekintve.

De hiába a 27 pontos különbség a nagyszünetben, a New York hatalmas fordítás végén 107–106-ra nyert. A hajrában 13.8 másodperccel a vége előtt a vendégek egypontos előnyénél De’Aaron Fox szerzett védőlepattanót, azonban nem időt húzni akart, vagy faultot kiharcolni, hanem a gyűrűt támadta. OG Anunoby azonban blokkolta a kísérletet, aztán 2.1 másodperccel a dudaszó előtt szerzett kosárral megnyerte a meccset a Knicksnek.

A Spurs legnagyobb előnye 29 pont volt, a Knicksé 1, mégis utóbbi nyert. A Spurs a New York elleni, eddig lejátszott hét meccsén hatszor vezetett legalább tíz ponttal, de csak egyet nyert meg.

„Az életben kell egy kis szerencse. A sportban is kell egy kis szerencse. De a szerencsét magad is megteremtheted. Szóval kell egy kis természetes szerencse, és kell egy kis olyan szerencse is, amit magad teremtesz meg – és ez volt valószínűleg a legfontosabb üzenet” – mondta Mike Brown.

OG Anunoby így nyilatkozott a meccs után: „Rugalmas csapat vagyunk. Már sok mindenen keresztülmentünk. Számtalan alkalommal fordítottunk már hátrányból. Csak kitartunk, átvészeljük a nehézségeket, nem csüggedünk, nem dühöngünk és nem leszünk frusztráltak. Tizennyolc pontra, majd hat pontra csökkentjük a különbséget, és végigcsináljuk. Ez egy negyvennyolc perces mérkőzés, csak játszani kell a végéig.”

„Hihetetlen volt az a mozdulat, ahogyan meg kellett tartania a labdát, majd be kellett pöccintenie, és ahogy már mondtam, ez biztosan a New York-i kosárlabda történelmének legikonikusabb dobása”

– emlékezett vissza a győztes kosárra Brown. „Akár huszonkilenc, akár huszonhét pontos hátrányból indulunk, mindegy, hogy mennyi, az önbizalmat ad, hogy tudjuk: oké, mi soha nem szálltunk ki a játékból. És ha megint hátrányba kerülünk – bár remélhetőleg nem kerülünk ennyire hátrányba –, akkor is folytassuk a küzdelmet. Csináljuk tovább, amit eddig is csináltunk. De talán próbáljunk meg egy kicsit jobban teljesíteni. Végezzünk el egy-két módosítást itt, változtassunk valamit ott és meglátjuk, mi lesz belőle” – mondta Brown.

Még az alapszakaszban sincs olyan New York-i meccs, ahol ne lennének a lelátón hírességek. A rájátszásban ez még hatványozottabban érvényes, a döntőre pedig 27 évet vártak a Knicks-szurkoló celebek, így mindkét mérkőzésen nagy létszámban képviseltették magukat a Madison Square Gardenben. Ben Stiller, Spike Lee, Timothée Chalamet és párja, Kylie Jenner állandó vendégszereplő az MSG-ben. A negyedik meccsen egyebek mellett Chris Rock, Adam Sandler, Jerry Seinfeld, Jimmy Fallon, Michael J. Fox, Rihanna, ASAP Rocky és Taylor Swift is tiszteletét tette.

„Még csak huszonkét éves vagyok, és multimilliomos, hidd el, ez egyáltalán nem aggaszt, az élet nem csak a kosárlabdáról szól. A megkeseredett hozzáállást rátok hagyom”

– vélekedett Victor Wembanyam a meccs után.

Ötödik meccs

Persze a francia centernek nincsenek megélhetési gondjai, de azért bánhatja a Spurs a negyedik meccset. Ráadásul az ötödik meccsen le is zárta a párharcot a New York. Természetesen ezúttal is a San Antonio kezdett jobban, a francia triplája után már 31–15-re ellépett. A Knicks az első 18 mezőnykísérletéből 16-ot elrontott, de a félidőre ötre csökkentette hátrányát.

A harmadik negyedben ismét 15 pontos előnyt építettek ki a hazaiak (70–55), de az addig is remekül játszó Jalen Brunsonnak volt még egy sebességi fokozata, vezérletével 94–90-re behúzta az ötödik meccset és ezzel együtt a döntőt is a New York, amely így 53 év után ülhet ismét az NBA trónjára.

Az ötödik meccsen Brunson 45 pontig jutott, azaz csapata pontjainak csaknem felét ő szerezte. Ő lett a döntő legjobb játékosa (MVP) is: 32.6 pontot, 4.2 lepattanót és 4.6 asszisztot átlagolt 42.1 százalékos mezőnyhatékonysággal a Spurs elleni szériában.

JALEN BRUNSON DROPS 45 POINTS TO LEAD THE KNICKS TO THEIR FIRST CHAMPIONSHIP IN 53 YEARS 🔥



THE NBA FINALS MVP @jalenbrunson1 CLOSES OUT THE SERIES WITH A MASSIVE PERFORMANCE. pic.twitter.com/ZgoldQ3Fzm — NBA (@NBA) June 14, 2026

„Nem tudom, mit mondhatnék. Erről álmodtam egész életemben. Nem is tudom, mit érzek. Bármikor, amikor azt hitték, hogy kiszálltunk, megtaláltuk a kiutat a gödörből, mindig tudtunk tenni valamit. Nem számított, mi történt addig, csak az, hogy minden egyes alkalommal vissza tudtunk jönni. Mindig... mindig...” – mondta könnyes szemmel Brunson, aki az ötödik meccsen elért 45 pontjával új Knicks-rekordot állított fel, ami a nagydöntőkbeli produkciókat illeti.

A döntő, ahogyan Brunson is jellemezte, a nagy visszakapaszkodások párharca volt: a „Comeback Knicks” mind a négy győzelmét úgy aratta, hogy tízpontosnál nagyobb hátrányt kellett ledolgoznia (14, 12, 29, 16).

Annak ellenére, hogy az NBA-döntő sorozatának mindössze 23,5 százalékában vezetett, a Knicks 4–1-re nyert. Ez új rekord, a korábbi csúcsot az 1997-es Bulls tartotta, amely a párharc 30.4 százalékában vezetett.

A KNICKS IDEI RÁJÁTSZÁSÁNAK PONTKÜLÖNBSÉGEI

A KNICKS MINDEGYIK MECCSET MEGNYERTE

Az 53 éves várakozás véget ért New Yorkban, ezt pedig a város szurkolói hatalmas utcai fesztivállal ünnepelték.

SAN ANTONIO SPURS–NEW YORK KNICKS – a végeredmény: 1–4

Június 3.: San Antonio–New York 95–105

Június 5.: San Antonio–New York 104–105

Június 8.: New York–San Antonio 111–115

Június 10.: New York–San Antonio 107–106

Június 13.: San Antonio–New York 90–94