Nemzeti Sportrádió

Hihetetlen végjáték: már 2–0-ra vezet a Knicks az NBA-döntőben – VIDEÓ

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.06.06. 08:52
Tíz másodperc hátra: Wembanyama eladta a labdát, Brunson megszerezte azt (Fotó: Getty Images)
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NBA San Antonio Spurs NBA-döntő Victor Wembanyama New York Knicks
A New York Knicks magyar idő szerint szombat hajnalban 105–104-re megverte a San Antonio Spurst idegenben a 2026-os NBA-döntő második meccsén, így már sorozatban 13 sikernél tart ebben a rájátszásban, s 2–0-ra vezeti a szériát.

 

Egészen elképesztő, amit ebben a rájátszásban művel a Knicks, de lépjünk vissza egyet a mérkőzés előttre!

A döntő előtt négy napot pihenő, de összességében öt meccsel többet játszó San Antonio Spurs az első mérkőzésen elbukta pályaelőnyét, így arra lehetett számítani, hogy ezt a meccset különösen megnyomja. Így is kezdődött a döntő második mérkőzése, a Spurs kilenc ponttal megnyerte az első negyedet, de a szünetre már a Knicks ment néggyel, és a záró játékrész előtt növelni tudta előnyét. A negyedik negyedben a Spurs felzárkózott, sőt, fordított is a hajrára, ám a New York-iak nem adták fel, s egyenlítettek. 

Bő tíz másodperccel a vége előtt a Spurs megkapta a lehetőséget, hogy a győzelemért támadjon, s már egy kettessel is megnyerje a meccset, ám ekkor a 29 pontig és 9 lepattanóig jutó francia szupersztár, Victor Wembanyama indítani akarta csapattársát, Stephon Castle-t, de hátba dobta, Jalen Brunson (20 pont, 6 gólpassz) pedig megszerezte a labdát, majd egy faultot követően kettőből egy büntetőt értékesített.  

A legvégén Wemby még dobhatott a Spurs-győzelemért, ám elhibázta, a Knicks 105–104-re nyert, s úgy vezet 2–0-ra, hogy két hazai meccs vár rá – azokon le is zárhatja a párharcot.

KOSÁRLABDA
NBA, NAGYDÖNTŐ
2. MÉRKŐZÉS  
San Antonio Spurs–New York Knicks 104–105 (34–25, 18–31, 23–28, 29–21)
Legjobb dobók: Wembanyama 29/9, D. Fox 20/5, ill. Towns 21/13, Bridges 20/6, Brunson 20/6  

A TOVÁBBI MECCSEK
3. mérkőzés. Kedd, 2.30: Knicks–Spurs
4. mérkőzés. Június 11., csütörtök, 2.30: Knicks–Spurs
5. mérkőzés (ha szükséges). Június 14., vasárnap: Spurs–Knicks
6. mérkőzés (ha szükséges). Június 17., szerda: Knicks–Spurs
7. mérkőzés (ha szükséges). Június 20., szombat: Spurs–Knicks

 

NBA San Antonio Spurs NBA-döntő Victor Wembanyama New York Knicks
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