Hihetetlen végjáték: már 2–0-ra vezet a Knicks az NBA-döntőben – VIDEÓ

Egészen elképesztő, amit ebben a rájátszásban művel a Knicks, de lépjünk vissza egyet a mérkőzés előttre!

A döntő előtt négy napot pihenő, de összességében öt meccsel többet játszó San Antonio Spurs az első mérkőzésen elbukta pályaelőnyét, így arra lehetett számítani, hogy ezt a meccset különösen megnyomja. Így is kezdődött a döntő második mérkőzése, a Spurs kilenc ponttal megnyerte az első negyedet, de a szünetre már a Knicks ment néggyel, és a záró játékrész előtt növelni tudta előnyét. A negyedik negyedben a Spurs felzárkózott, sőt, fordított is a hajrára, ám a New York-iak nem adták fel, s egyenlítettek.

Bő tíz másodperccel a vége előtt a Spurs megkapta a lehetőséget, hogy a győzelemért támadjon, s már egy kettessel is megnyerje a meccset, ám ekkor a 29 pontig és 9 lepattanóig jutó francia szupersztár, Victor Wembanyama indítani akarta csapattársát, Stephon Castle-t, de hátba dobta, Jalen Brunson (20 pont, 6 gólpassz) pedig megszerezte a labdát, majd egy faultot követően kettőből egy büntetőt értékesített.

A legvégén Wemby még dobhatott a Spurs-győzelemért, ám elhibázta, a Knicks 105–104-re nyert, s úgy vezet 2–0-ra, hogy két hazai meccs vár rá – azokon le is zárhatja a párharcot.

KOSÁRLABDA

NBA, NAGYDÖNTŐ

2. MÉRKŐZÉS

San Antonio Spurs–New York Knicks 104–105 (34–25, 18–31, 23–28, 29–21)

Legjobb dobók: Wembanyama 29/9, D. Fox 20/5, ill. Towns 21/13, Bridges 20/6, Brunson 20/6

A TOVÁBBI MECCSEK

3. mérkőzés. Kedd, 2.30: Knicks–Spurs

4. mérkőzés. Június 11., csütörtök, 2.30: Knicks–Spurs

5. mérkőzés (ha szükséges). Június 14., vasárnap: Spurs–Knicks

6. mérkőzés (ha szükséges). Június 17., szerda: Knicks–Spurs

7. mérkőzés (ha szükséges). Június 20., szombat: Spurs–Knicks