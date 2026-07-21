Csaknem 90 ezerért kelt el Wilt Chamberlain három dollárért vett felsője

Az 1999-ben elhunyt legendás kosárlabdázó bemelegítésnél viselte a felsőrészt, amelyre egy használt ruhát árusító boltban bukkant rá egy tinédzser. Amikor 3.07 dollárért megvásárolta, még nem tudta, hogy Chamberlainé volt, aki az 1972-es NBA-döntőben használta.

A fiatal megtaláló elmesélte, hogy Oregonban, egy jótékonysági célból árusító boltban vette észre, amint valaki visszadob egy halom ruha tetejére egy Chamberlain nevével ellátott Lakers-felsőt. Mivel online használt ruhák értékesítésével foglalkozik, azonnal lecsapott rá. Amikor utánajárt az eredetének, és kiderítette, hogy valóban a kosarassztár hordta, az árveréssel foglalkozó Sotheby's céghez fordult, amely megerősítette ezt. Bár előzőleg 150 és 200 ezer dollár közöttre becsülték az értékét, a fiú a 89 ezres árral is jól keresett. Ugyanakkor a Sotheby's 2023-ban 4.9 millió dollárért adott el egy Chamberlain-mezt, amelyben szintén az 1972-es fináléban játszott a kosaras a New York Knicks ellen.

Chamberlain az 1960-as és 1970-es években a liga meghatározó játékosa volt, 1962-ben egy meccsen azóta is rekordot jelentő 100 pontot dobott. Pályafutása során 31 419 pontot gyűjtött, amivel a nyolcadik az örökranglistán. A 216 centiméter magas kosaras 1967-ben a Philadelphia 76ers csapatával, míg 1972-ben a Los Angeles Lakersszel nyert bajnokságot, utóbbi döntőben a legértékesebb játékosnak választották, akkor viselte a most elárverezett melegítőfelsőt.