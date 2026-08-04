Szerdai sportműsor: Európa-liga-selejtezőt játszik a Ferencváros
AUGUSZTUS 5., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Bajnoki ág
18.30: Aarhus (dán)–Sabah (azeri)
Nem bajnoki ág
20.00: Fenerbahce (török)–Sturm Graz (osztrák)
EURÓPA-LIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Nem bajnoki ág
20.15: FERENCVÁROS–Górnik Zabrze (lengyel) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Főág
19.00: Brann (norvég)–Apollon Limassol (ciprusi)
20.30: Panathinaikosz (görög)–CSZKA 1948 (bolgár)
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
10.00: Villarreal (spanyol)–Levante (spanyol)
13.00: Internazionale (olasz)–Milan (olasz)
13.00: K-League All Star (dél-koreai)–Manchester City (angol)
13.30: Chelsea (angol)–Juventus (olasz) (Tv: Match4)
18.30: Napoli (olasz)–Osasuna (spanyol)
20.30: Arsenal (angol)–Real Betis (spanyol)
21.00: Real Mallorca (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Match4)
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 2. CSOPORT (Hévízi út)
Elődöntő
10.00: Brann (norvég)–KFF Mitrovica (koszovói)
16.30: FERENCVÁROS–PAOK (görög) (Tv: M4 Sport)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, EUGENE
18.15: 1. nap, délelőtti program (Tv: Duna World)
Csütörtök, 2.50: 1. nap, délutáni program (Tv: M4 Sport)
BASEBALL
MLB, ALAPSZAKASZ
20.15: Chicago Cubs–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)
KERÉKPÁR
NŐI TOUR DE FRANCE
13.30: 5. szakasz (Tv: Eurosport1; Duna World)
LENGYEL KÖRVERSENY
12.05: férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1116 (Tv: Sport1)
ÖTTUSA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL
8.00: férfiselejtező
16.45: női elődöntő, körvívás
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, MONTREAL
17.00: egyes, 2. forduló
WTA 1000-ES TORNA, TORONTO
17.00: egyes, 2. forduló
ÚSZÁS
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Nyílt vízi úszás
10.00: férfi 5 km (Betlehem Dávid, Kovács-Seres Hunor, Rasovszky Kristóf) (Tv: M4 Sport)
14.30: női 5 km (Mihályvári-Farkas Viktória) (Tv: M4 Sport)
Műugrás
11.30: férfi 3 m, selejtező
18.00: vegyes szinkrontoronyugrás, DÖNTŐ (Tv: M4 Sport, 18.30)
19.30: férfi 3 m, DÖNTŐ
Műúszás
15.00: csapatverseny, akrobatikus kűr, DÖNTŐ
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szalai Kristóf
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendég: Bánki József
8.00: Új szerepben Cristiano Ronaldo – Dudás Viktor filmszakértő a vonalban
9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval
12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal
12.30: Nemzeti sportkrónika
13.00: A víz összeköt
14.00: Asszó vívómagazin
14.35: Szorítósarok ökölvívó-magazin
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: Szűcs Miklós
15.00: Atlétika, vendég: Scheidler Géza szakmai igazgató
15.50: Labdarúgás, BL-selejtezőt játszik a Ferencváros női csapata
16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Gy. Szabó Csilla, Somogyi Zsolt, Spiller István
17.00: Vizes Eb: a férfi és a női 5 km-es nyílt vízi verseny után – Gyurta Gergely
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, Konferencialiga-előzetes: a Debrecen a dán FC Köbenhavn, az ETO a lett Riga FC ellen készül
Körkapcsolás
Műsorvezető: Katona László
Szerkesztő: Szabó Bence
18.00: Kézilabda, interjú Albek Annával és Vámos Petrával
19.00: Labdarúgás, bemutatjuk a Ferencváros Európa-liga-ellenfelét, a Górnik Zabrzét. Interjú a korábban Lengyelországban futballozó Lovrencsics Gergővel
20.15: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Górnik Zabrze Európa-liga-selejtezőről. Kommentátor: Németh Kornél, Jó András. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág