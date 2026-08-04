Szerdai sportműsor: Európa-liga-selejtezőt játszik a Ferencváros

AUGUSZTUS 5., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Bajnoki ág

18.30: Aarhus (dán)–Sabah (azeri)

Nem bajnoki ág

20.00: Fenerbahce (török)–Sturm Graz (osztrák)

EURÓPA-LIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Nem bajnoki ág

20.15: FERENCVÁROS–Górnik Zabrze (lengyel) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Főág

19.00: Brann (norvég)–Apollon Limassol (ciprusi)

20.30: Panathinaikosz (görög)–CSZKA 1948 (bolgár)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

10.00: Villarreal (spanyol)–Levante (spanyol)

13.00: Internazionale (olasz)–Milan (olasz)

13.00: K-League All Star (dél-koreai)–Manchester City (angol)

13.30: Chelsea (angol)–Juventus (olasz) (Tv: Match4)

18.30: Napoli (olasz)–Osasuna (spanyol)

20.30: Arsenal (angol)–Real Betis (spanyol)

21.00: Real Mallorca (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: Match4)

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, 2. CSOPORT (Hévízi út)

Elődöntő

10.00: Brann (norvég)–KFF Mitrovica (koszovói)

16.30: FERENCVÁROS–PAOK (görög) (Tv: M4 Sport)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, EUGENE

18.15: 1. nap, délelőtti program (Tv: Duna World)

Csütörtök, 2.50: 1. nap, délutáni program (Tv: M4 Sport)

BASEBALL

MLB, ALAPSZAKASZ

20.15: Chicago Cubs–Los Angeles Dodgers (Tv: Sport2)

KERÉKPÁR

NŐI TOUR DE FRANCE

13.30: 5. szakasz (Tv: Eurosport1; Duna World)

LENGYEL KÖRVERSENY

12.05: férfiak, 3. szakasz (Tv: Eurosport2)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1116 (Tv: Sport1)

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL

8.00: férfiselejtező

16.45: női elődöntő, körvívás

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, MONTREAL

17.00: egyes, 2. forduló

WTA 1000-ES TORNA, TORONTO

17.00: egyes, 2. forduló

ÚSZÁS

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

Nyílt vízi úszás

10.00: férfi 5 km (Betlehem Dávid, Kovács-Seres Hunor, Rasovszky Kristóf) (Tv: M4 Sport)

14.30: női 5 km (Mihályvári-Farkas Viktória) (Tv: M4 Sport)

Műugrás

11.30: férfi 3 m, selejtező

18.00: vegyes szinkrontoronyugrás, DÖNTŐ (Tv: M4 Sport, 18.30)

19.30: férfi 3 m, DÖNTŐ

Műúszás

15.00: csapatverseny, akrobatikus kűr, DÖNTŐ

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, Csonka Zsófia, Szalai Kristóf

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények, Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendég: Bánki József

8.00: Új szerepben Cristiano Ronaldo – Dudás Viktor filmszakértő a vonalban

9.00: A vonalban László Csaba. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval

12.00: Bajnokok Balogh Balázzsal

12.30: Nemzeti sportkrónika

13.00: A víz összeköt

14.00: Asszó vívómagazin

14.35: Szorítósarok ökölvívó-magazin

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: Szűcs Miklós

15.00: Atlétika, vendég: Scheidler Géza szakmai igazgató

15.50: Labdarúgás, BL-selejtezőt játszik a Ferencváros női csapata

16.00: Nemzeti sportkör, vendégek: Gy. Szabó Csilla, Somogyi Zsolt, Spiller István

17.00: Vizes Eb: a férfi és a női 5 km-es nyílt vízi verseny után – Gyurta Gergely

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, Konferencialiga-előzetes: a Debrecen a dán FC Köbenhavn, az ETO a lett Riga FC ellen készül

Körkapcsolás

Műsorvezető: Katona László

Szerkesztő: Szabó Bence

18.00: Kézilabda, interjú Albek Annával és Vámos Petrával

19.00: Labdarúgás, bemutatjuk a Ferencváros Európa-liga-ellenfelét, a Górnik Zabrzét. Interjú a korábban Lengyelországban futballozó Lovrencsics Gergővel

20.15: Labdarúgás, élő közvetítés a Ferencváros–Górnik Zabrze Európa-liga-selejtezőről. Kommentátor: Németh Kornél, Jó András. Szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág