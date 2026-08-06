A Real Madrid hosszabbított Vinícius Júniorral – hivatalos

Vinícius Júnior 2018 júliusában, 18 évesen érkezett a Real Madridhoz, azóta pedig a klub egyik legfontosabb játékosává vált. A madridiak mezében eddig 375 mérkőzésen lépett pályára, 128 gólt szerzett, és összesen 14 trófeát nyert: két Bajnokok Ligáját, három klubvilágbajnokságot, két európai Szuperkupát, három spanyol bajnoki címet, egy Király-kupát és három Spanyol Szuperkupát.

A Real Madrid kiemelte, hogy Vinícius teljesítménye kulcsszerepet játszott a sikerekben, góljaival és gólpasszaival is hozzájárult a csapat eredményeihez. Különösen emlékezetesek a Bajnokok Ligája-döntőkben szerzett találatai: 2022-ben, a párizsi fináléban a Liverpool ellen, valamint 2024-ben, a londoni döntőben a Borussia Dortmund ellen is eredményes volt.

Vinícius játékjogáért az Arsenal jelentkezett be ezen a nyáron, de a futballista végül megegyezett a madridiakkal a kontraktus megújításáról.