Szalah megérkezett Trabzonba, célegyenesben a Diomandé-üzlet – ez történt szerdán a transzferpiacon

A korábbi napokhoz képest kevésbé volt mozgalmas a hazai átigazolási piac. Vitális Milán (miután kedden este megérkezett Athénba) aláírta szerződését új klubjával, de az AEK várhatóan csütörtökön mutatja majd be a magyar középpályást. Mindeközben hivatalossá vált az is, hogy Mezei Szabolcs a Vasasba igazol, míg az NB I-ben címvédőként érdekelt ETO egy topligás rutinnal rendelkező, 38 éves bekket szerződtetett Leon Balogun személyében. Ugyancsak az ETO-hoz tartozik, hogy Schön Szabolcsot számos külföldi klub figyeli, de egyelőre nincs konkrétum vele kapcsolatban.

A nemzetközi piac a szokás szerint magas fordulatszámon pörgött. A híreket elsősorban Mohamed Szalah törökországi átigazolása uralta: az egyiptomi klasszist szerdán este tömegek fogadták a trabzoni reptéren, s csütörtökön a Trabzonspor hivatalosan is bejelenti a Liverpool ikonjának szerződtetését. Ugyancsak fontos téma volt (sokadjára) Yan Diomandé sorsa: az elefántcsontparti szélső elutazott ugyan a Leipzig edzőtáborába, de a legfrissebb hírek szerint hamarosan már Madridba repülhet orvosi vizsgálatra, a klubok ugyanis megegyeztek a transzfer részleteiről.

Fabrizio Romano két átigazolást is belengetett a már márkaként levédett „Here We Go” mondattal: ennek értelmében Bruno Guimaraes az Arsenalba, Altay Bayindir pedig Celta a Vigóba szerződik, s már csak a hivatalos bejelentés van hátra. Miguel Gutiérrez Nápolynak intett búcsút a Bayer Leverkusen kedvéért, a Rangers japán szélsőt igazolt, míg a Ferencváros El-ellenfele, a Górnik Zabrze a Celtic középpályásával, Paulo Bernardóval erősített.

Jackson Irvine a japán Cerezo Oszaka kedvéért befejezte németországi kalandját, míg a Hull City klubrekordért szerződtette az Olympiakosz kapusát, Konsztantinosz Colakiszt. Újabb transzfert jelentett be a Racing Santander, míg Mateo Ruggeri egy lépésre van az Aston Villától. Tomijaszu Takehiro ingyen érkezik a Crystal Palace-hoz, míg a Newcastle United a német Matthias Jaissle személyében találta meg új mesterét Eddie Howe távozása után. Bejelentette új vezetőedzőjét a Manchester United női csapata a spanyol Eva Olid személyében.

Új fejezetéhez ért a Vinícius-saga: a Real Madrid szerdán kisebb meglepetésre emelte szerződési ajánlatát, így a brazil szélsőn múlik, hogy marad-e a spanyol fővárosban, vagy eligazol-e az Arsenalba. Angelino kölcsönben a Deportivóban folytatja, míg a svéd élvonal első számú gólkirályjelöltje, Robbie Ure a Sevillában köthet ki.