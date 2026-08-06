Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda ifjúsági Eb: nem jutott elődöntőbe a magyar csapat

2026.08.06. 21:32
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Szlovéniával nem bírt a magyar válogatott (Fotó: MKSZ)
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A magyar férfi ifjúsági kézilabda-válogatott 32–27-re kikapott Szlovéniától a belgrádi korosztályos Európa-bajnokság csütörtöki negyeddöntőjében.

Az európai szövetség honlapja szerint Gulyás István vezetőedző csapatában Tóth Barnabás 5, Ambrus Bence és Juhász-Tóth Zalán 4-4 gólt lőtt.

A magyarok a csoportkörből két győzelemmel és egy vereséggel, a középdöntőből pedig két sikerrel jutottak tovább, és céljukat, a világbajnoki kvalifikációt már elérték.

KÉZILABDA
U18-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZERBIA
NEGYEDDÖNTŐ
Szlovénia–Magyarország 32–27 (17–12)

 

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