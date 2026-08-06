Férfi kézilabda ifjúsági Eb: nem jutott elődöntőbe a magyar csapat

Az európai szövetség honlapja szerint Gulyás István vezetőedző csapatában Tóth Barnabás 5, Ambrus Bence és Juhász-Tóth Zalán 4-4 gólt lőtt.

A magyarok a csoportkörből két győzelemmel és egy vereséggel, a középdöntőből pedig két sikerrel jutottak tovább, és céljukat, a világbajnoki kvalifikációt már elérték.

KÉZILABDA

U18-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZERBIA

NEGYEDDÖNTŐ

Szlovénia–Magyarország 32–27 (17–12)