NBA: Wembanyamával szerződést hosszabbított a Spurs

Egybehangzó amerikai sajtóértesülések szerint a francia kiválóság ötéves, 252 millió dolláros szerződést ír alá a klubbal, ami a maximális összeg, amit egy, korábban újoncszerződéssel játszó kosaras kaphat.

A 22 éves Wembanyamát az előző idényben az év védőjének választották, csapatával pedig a nagydöntőig menetelt, igaz, ott ötmérkőzéses sorozatban (4–1-re) kikapott a New York Knickstől.

A 2023-as amatőr játékosbörze első helyén kiválasztott Wembanyama a legutóbbi idényben meccsenként 25 pontot és 11.5 lepattanót átlagolt.