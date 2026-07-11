NBA: Wembanyamával szerződést hosszabbított a Spurs

Szerződést hosszabbított Victor Wembanyamával az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) idén döntős San Antonio Spurs.
Egybehangzó amerikai sajtóértesülések szerint a francia kiválóság ötéves, 252 millió dolláros szerződést ír alá a klubbal, ami a maximális összeg, amit egy, korábban újoncszerződéssel játszó kosaras kaphat.
A 22 éves Wembanyamát az előző idényben az év védőjének választották, csapatával pedig a nagydöntőig menetelt, igaz, ott ötmérkőzéses sorozatban (4–1-re) kikapott a New York Knickstől.
A 2023-as amatőr játékosbörze első helyén kiválasztott Wembanyama a legutóbbi idényben meccsenként 25 pontot és 11.5 lepattanót átlagolt.
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