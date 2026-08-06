Nemzeti Sportrádió

Vízilabda: legyőzte az olaszokat, Eb-döntős az U20-as női válogatott

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.08.06. 21:07
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Címkék
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Az U20-as női vízilabda-válogatott 10–8-ra legyőzte az olaszokat a portugáliai Európa-bajnokság elődöntőjében és készülhet a fináléra.

Csütörtök este az U20-as női vízilabda-válogatott szoros meccsen,

10–8-ra nyert az olaszok ellen a portugáliai világbajnokság elődöntőjében

és várhatja a pénteki, spanyolokkal vagy hollandokkal szembeni finálét.

Biros Péter együttese az elődöntő elején kétgólos hátrányba került, de a félidőben már 5–5 állt az eredményjelzőn. A harmadik negyedet 3–3-mal hozták le a felek, a záró felvonásban azonban előbb Hajdú Kata büntetőből, majd Kardos Dominika akcióból szerzett találatával kétgólos előnyre tettek szert a mieink alig kevesebb mint három perccel a meccs vége előtt. A hajrában több gól nem esett, így a magyar válogatott bejutott az Eb-döntőbe.

Eb-döntőben a magyar lányok Fotó: Nikola Krstić/European Aquatics
U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, OEIRAS
Elődöntő
Magyarország–Olaszország 10–8 (1–2, 4–3, 3–3, 2–0)
Gól: Kardos D. 3, Sóti, Hajdú 2-2, Tiba, Hetzl, Varró

Női U20-as Eb-csapat
Kapusok
Torma Luca
Schmuck Tünde
Mezőnyjátékosok
Bereczki Luca
Hajdú Kata
Hetzl Adrienn
Horváth Luca
Horváth Zsófi
Kardos Dominika
Kardos Laura
Kiss Patrícia
Lendvay Zoé
Nagy Laura
Sóti Lili
Tiba Panna
Varró Eszter

(Kiemelt fotó: Nikola Krstić/European Aquatics)

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