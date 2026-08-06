Vízilabda: legyőzte az olaszokat, Eb-döntős az U20-as női válogatott

Csütörtök este az U20-as női vízilabda-válogatott szoros meccsen,

10–8-ra nyert az olaszok ellen a portugáliai világbajnokság elődöntőjében

és várhatja a pénteki, spanyolokkal vagy hollandokkal szembeni finálét.

Biros Péter együttese az elődöntő elején kétgólos hátrányba került, de a félidőben már 5–5 állt az eredményjelzőn. A harmadik negyedet 3–3-mal hozták le a felek, a záró felvonásban azonban előbb Hajdú Kata büntetőből, majd Kardos Dominika akcióból szerzett találatával kétgólos előnyre tettek szert a mieink alig kevesebb mint három perccel a meccs vége előtt. A hajrában több gól nem esett, így a magyar válogatott bejutott az Eb-döntőbe.

Eb-döntőben a magyar lányok Fotó: Nikola Krstić/European Aquatics

U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, OEIRAS

Elődöntő

Magyarország–Olaszország 10–8 (1–2, 4–3, 3–3, 2–0)

Gól: Kardos D. 3, Sóti, Hajdú 2-2, Tiba, Hetzl, Varró



Női U20-as Eb-csapat

Kapusok

Torma Luca

Schmuck Tünde

Mezőnyjátékosok

Bereczki Luca

Hajdú Kata

Hetzl Adrienn

Horváth Luca

Horváth Zsófi

Kardos Dominika

Kardos Laura

Kiss Patrícia

Lendvay Zoé

Nagy Laura

Sóti Lili

Tiba Panna

Varró Eszter

(Kiemelt fotó: Nikola Krstić/European Aquatics)