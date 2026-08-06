Vízilabda: legyőzte az olaszokat, Eb-döntős az U20-as női válogatott
Az U20-as női vízilabda-válogatott 10–8-ra legyőzte az olaszokat a portugáliai Európa-bajnokság elődöntőjében és készülhet a fináléra.
Csütörtök este az U20-as női vízilabda-válogatott szoros meccsen,
10–8-ra nyert az olaszok ellen a portugáliai világbajnokság elődöntőjében
és várhatja a pénteki, spanyolokkal vagy hollandokkal szembeni finálét.
Biros Péter együttese az elődöntő elején kétgólos hátrányba került, de a félidőben már 5–5 állt az eredményjelzőn. A harmadik negyedet 3–3-mal hozták le a felek, a záró felvonásban azonban előbb Hajdú Kata büntetőből, majd Kardos Dominika akcióból szerzett találatával kétgólos előnyre tettek szert a mieink alig kevesebb mint három perccel a meccs vége előtt. A hajrában több gól nem esett, így a magyar válogatott bejutott az Eb-döntőbe.
U20-AS NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, OEIRAS
Elődöntő
Magyarország–Olaszország 10–8 (1–2, 4–3, 3–3, 2–0)
Gól: Kardos D. 3, Sóti, Hajdú 2-2, Tiba, Hetzl, Varró
Női U20-as Eb-csapat
Kapusok
Torma Luca
Schmuck Tünde
Mezőnyjátékosok
Bereczki Luca
Hajdú Kata
Hetzl Adrienn
Horváth Luca
Horváth Zsófi
Kardos Dominika
Kardos Laura
Kiss Patrícia
Lendvay Zoé
Nagy Laura
Sóti Lili
Tiba Panna
Varró Eszter
Elődöntő
Magyarország–Olaszország 10–8 (1–2, 4–3, 3–3, 2–0)
Gól: Kardos D. 3, Sóti, Hajdú 2-2, Tiba, Hetzl, Varró
Női U20-as Eb-csapat
Kapusok
Torma Luca
Schmuck Tünde
Mezőnyjátékosok
Bereczki Luca
Hajdú Kata
Hetzl Adrienn
Horváth Luca
Horváth Zsófi
Kardos Dominika
Kardos Laura
Kiss Patrícia
Lendvay Zoé
Nagy Laura
Sóti Lili
Tiba Panna
Varró Eszter
(Kiemelt fotó: Nikola Krstić/European Aquatics)
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