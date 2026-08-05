Nemzeti Sportrádió

El-selejtező: FTC–Górnik Zabrze 0–0 – ÉLŐ

Hajnal Tamás: Elton Acolatse elhagyhatja a Ferencvárost

V. J.V. J.
2026.08.05. 20:27
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Fotó: Árvai Károly, NS-montázs
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El FTC Fradi Hajnal Tamás Elton Acolatse Ferencváros
A Ferencváros–Górnik Zabrze labdarúgó Európa-liga-selejtezőt megelőzően az FTC sportigazgatója, Hajnal Tamás az M4 Sport adásában elárulta, a klub támadója, Elton Acolatse azért került ki az El-keretükből, mert elképzelhető, hogy távozik az Üllői útról.

„Elton Acolatséért konkrét vásárlási ajánlat érkezett, tárgyalásban állunk egy csapattal. – mondta Hajnal Tamás.  Lehet, közel vagyunk a végleges megállapodáshoz, és úgy láttuk –  ahogy megbeszéltük vele is –, hogy talán most nem tud százszázalékosan itt lenni fejben. Úgyhogy ezért úgy döntött a szakvezetés, hogy más játékost nevez erre a fordulóra. Aztán meglátjuk, hogy az elkövetkezendő napokban végbemegy-e a transzfer.”

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Amennyiben a Ferencváros sikerrel veszi a lengyelek elleni párharcot, úgy biztosan idén is az egyik európai kupasorozat ligaszakaszában szerepel majd.

 

 

El FTC Fradi Hajnal Tamás Elton Acolatse Ferencváros
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