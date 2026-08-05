Hajnal Tamás: Elton Acolatse elhagyhatja a Ferencvárost

„Elton Acolatséért konkrét vásárlási ajánlat érkezett, tárgyalásban állunk egy csapattal. – mondta Hajnal Tamás. – Lehet, közel vagyunk a végleges megállapodáshoz, és úgy láttuk – ahogy megbeszéltük vele is –, hogy talán most nem tud százszázalékosan itt lenni fejben. Úgyhogy ezért úgy döntött a szakvezetés, hogy más játékost nevez erre a fordulóra. Aztán meglátjuk, hogy az elkövetkezendő napokban végbemegy-e a transzfer.”