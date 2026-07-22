NBA: Curry az első aktív játékos, akinek kiállítása nyílik a Hírességek Csarnokában

A hárompontos vonalon túl (Beyond the Arc) című tárlat a négyszeres bajnok és kétszeres MVP karrierjét és életét mutatja be, mind a pályán, mind azon kívül. A projekt megvalósításában Curry üzleti érdekeltségű stábja is együttműködött a Hírességek Csarnokával.

„Amikor a pályafutásomra gondolok, eszembe jutnak azok az emberek, akik hittek bennem. A munka, amelyet akkor végeztem, amikor senki sem figyelt, valamint azok a pillanatok, amelyek formáltak engem a pályán és azon kívül is – mondta a 38 éves Curry. – Remélem, hogy a szurkolók a kiállítás megtekintése során átérzik azt az örömöt, céltudatosságot és hálát, amelyet a kosárlabda adott nekem, és talán saját útjukból is felfedeznek benne valamit.”

Az mindenki számára nyilvánvaló, hogy Stephen Curry visszavonulását követően biztosan bekerül majd a Hírességek Csarnokába. A szabály szerint erre legkorábban „nyugdíjazását” követő két év múlva kerülhet sor.

A kiállítás záró időpontját még nem határozták meg.