Nemzeti Sportrádió

Női ifjúsági kézi-vb: a magyar válogatott kikapott Dániától a negyeddöntőben

2026.08.06. 20:15
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A magyar válogatott nem bírt Dániával (Fotó: MKSZ)
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A magyar női ifjúsági kézilabda-válogatott 24–20-ra kikapott Dániától a romániai korosztályos világbajnokság csütörtöki negyeddöntőjében, Pitesti-ben.

A nemzetközi szövetség honlapja szerint Kun Attila vezetőedző csapatának – amelynek elsődleges célja a legjobb nyolc közé jutás volt – legeredményesebb játékosa Nagy-Hajdu Fanni volt négy góllal, Radics Noémi pedig tíz védéssel zárt. A válogatott egyszer sem vezetett az egész mérkőzésen és 27 lövést rontott.

A magyaroknak ez volt az első vereségük a tornán, hiszen a csoportkörből három győzelemmel, a középdöntőből egy sikerrel és egy döntetlennel jutottak tovább. Az ifjúsági korosztály legutóbbi három világbajnokságán dobogós volt a magyar női válogatott: 2018-ban ezüst-, 2022-ben és 2024-ben bronzérmet nyert.

KÉZILABDA
U18-AS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ROMÁNIA
NEGYEDDÖNTŐ
Magyarország–Dánia 20–24 (8–11)

 

 

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