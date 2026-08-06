Női ifjúsági kézi-vb: a magyar válogatott kikapott Dániától a negyeddöntőben

A nemzetközi szövetség honlapja szerint Kun Attila vezetőedző csapatának – amelynek elsődleges célja a legjobb nyolc közé jutás volt – legeredményesebb játékosa Nagy-Hajdu Fanni volt négy góllal, Radics Noémi pedig tíz védéssel zárt. A válogatott egyszer sem vezetett az egész mérkőzésen és 27 lövést rontott.

A magyaroknak ez volt az első vereségük a tornán, hiszen a csoportkörből három győzelemmel, a középdöntőből egy sikerrel és egy döntetlennel jutottak tovább. Az ifjúsági korosztály legutóbbi három világbajnokságán dobogós volt a magyar női válogatott: 2018-ban ezüst-, 2022-ben és 2024-ben bronzérmet nyert.

KÉZILABDA

U18-AS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ROMÁNIA

NEGYEDDÖNTŐ

Magyarország–Dánia 20–24 (8–11)