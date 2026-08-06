Pénteki sportműsor: MTK Budapest–Puskás Akadémia meccs az NB I-ben

AUGUSZTUS 7., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

3. FORDULÓ

17.30: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL LIGAKUPA

1. FORDULÓ

21.00: Middlesbrough–Wrexham (Tv: Match4)

NÉMET 2. BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

20.30: Bochum–Hertha (Tv: Arena4)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

14.00: Aston Villa (angol)–Bayern München (német), Hongkong (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, EUGENE

18.50: 3. nap, délelőtti program (Tv: Duna World)

Szombat, 1.50: 3. nap, délutáni program (Tv: M4 Sport)

GOLF

PGA TOUR

21.00: Wyndham Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

NŐI TOUR DE FRANCE

15.15: 7. szakasz (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

LENGYEL KÖRVERSENY

11.20: férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

U18-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZERBIA

A 9–12. HELYÉRT

12.00: Észak-Macedónia–Portugália (Tv: Sport1)

14.30: Ausztria–Izrael (Tv: Sport1)

AZ 5–8. HELYÉRT

17.00: Izland–Franciaország

19.30: Magyarország–Horvátország

ELŐDÖNTŐ

17.00: Németország–Spanyolország (Tv: Sport1)

19.30: Dánia–Szlovénia (Tv: Sport1)

U18-AS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ROMÁNIA

AZ 5–8. HELYÉRT

17.30: Magyarország–Szlovákia

KÜZDŐSPORT

15.30: ONE 165, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)

ÖTTUSA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL

Férfi elődöntő

8.00: A-csoport (Koleszár Mihály, Szép Balázs)

17.00: B-csoport (Bőhm Csaba, Tamás Botond)

STRANDRÖPLABDA

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

9.30: döntő, Budapest Garden

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, MONTRÉAL

18.30: egyes, 3. forduló; páros, 1. és 2. forduló

WTA 1000-ES TORNA, TORONTO

18.30: egyes, 3. forduló; páros, 1. és 2. forduló

20.00 után: Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai)–Tang Csien-huj, Hszü Jifan (kínaiak)

ÚSZÁS

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

Nyílt vízi úszás

9.00: női 3 km kieséses verseny (Fábián Bettina) (Tv: M4 Sport)

11.15: férfi 3 km kieséses verseny (Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf) (Tv: M4 Sport)

Óriás-toronyugrás

12.00: női 20 m, 1. és 2. forduló (Tv: M4 Sport, 13.30)

14.30: férfi 20 m, 1. és 2. forduló (Dobra Viktor)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szabó Szilvia, Bene Ferenc, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Mennyit hibázhat egy játékos és ez meddig tolerálható?

8.00: Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: augusztusi péntek, melyen éremeső hullt a magyar sportolókra Párizsban

12.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség korábbi elnöke

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás

Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Olasz Gergő

15.00: Európai kupameccsek után. Vendég: Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport megbízott főszerkesztője és Wukovics László, korábbi válogatott labdarúgó

16.00: Nemzeti Sportkör. Vendég: Gergelics József, Gyenge Balázs, Kovács Erika

17.10: Nemzeti sportkrónika

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Erdei Márk

17.30: Közvetítés az MTK–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc; közvetítés a női kézilabda U18-as világbajnokság elődöntőjéről. Kommentátor: Erdei Márk

19.40: A labdarúgó NB I hétvégi mérkőzéseinek felvezetése Bene Ferenccel

20.00: Szombaton Ferencváros–Real Madrid felkészülési mérkőzés lesz a Groupama Arénában

20.40: Kiválóan szerepelnek nyílt vízi úszóink az Európa-bajnokságon

21.00: Interjúk a Ferencváros–DVSC női kézilabda felkészülési mérkőzés után és a Veszprém férfi kézilabdacsapatának szezon előtti sajtótájékoztatójáról

21.40: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal – ismétlés

22.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség korábbi elnöke – ismétlés

22.30: Sportvilág Katona Lászlóval