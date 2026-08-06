Pénteki sportműsor: MTK Budapest–Puskás Akadémia meccs az NB I-ben
AUGUSZTUS 7., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
3. FORDULÓ
17.30: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL LIGAKUPA
1. FORDULÓ
21.00: Middlesbrough–Wrexham (Tv: Match4)
NÉMET 2. BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
20.30: Bochum–Hertha (Tv: Arena4)
NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
14.00: Aston Villa (angol)–Bayern München (német), Hongkong (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, EUGENE
18.50: 3. nap, délelőtti program (Tv: Duna World)
Szombat, 1.50: 3. nap, délutáni program (Tv: M4 Sport)
GOLF
PGA TOUR
21.00: Wyndham Championship, 2. nap (Tv: Eurosport2)
KERÉKPÁR
NŐI TOUR DE FRANCE
15.15: 7. szakasz (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
LENGYEL KÖRVERSENY
11.20: férfiak, 5. szakasz (Tv: Eurosport2)
KÉZILABDA
U18-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZERBIA
A 9–12. HELYÉRT
12.00: Észak-Macedónia–Portugália (Tv: Sport1)
14.30: Ausztria–Izrael (Tv: Sport1)
AZ 5–8. HELYÉRT
17.00: Izland–Franciaország
19.30: Magyarország–Horvátország
ELŐDÖNTŐ
17.00: Németország–Spanyolország (Tv: Sport1)
19.30: Dánia–Szlovénia (Tv: Sport1)
U18-AS NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, ROMÁNIA
AZ 5–8. HELYÉRT
17.30: Magyarország–Szlovákia
KÜZDŐSPORT
15.30: ONE 165, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport2)
ÖTTUSA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, ISZTAMBUL
Férfi elődöntő
8.00: A-csoport (Koleszár Mihály, Szép Balázs)
17.00: B-csoport (Bőhm Csaba, Tamás Botond)
STRANDRÖPLABDA
ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
9.30: döntő, Budapest Garden
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, MONTRÉAL
18.30: egyes, 3. forduló; páros, 1. és 2. forduló
WTA 1000-ES TORNA, TORONTO
18.30: egyes, 3. forduló; páros, 1. és 2. forduló
20.00 után: Stollár Fanny, Asia Muhammad (magyar, amerikai)–Tang Csien-huj, Hszü Jifan (kínaiak)
ÚSZÁS
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
Nyílt vízi úszás
9.00: női 3 km kieséses verseny (Fábián Bettina) (Tv: M4 Sport)
11.15: férfi 3 km kieséses verseny (Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf) (Tv: M4 Sport)
Óriás-toronyugrás
12.00: női 20 m, 1. és 2. forduló (Tv: M4 Sport, 13.30)
14.30: férfi 20 m, 1. és 2. forduló (Dobra Viktor)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szabó Szilvia, Bene Ferenc, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Mennyit hibázhat egy játékos és ez meddig tolerálható?
8.00: Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: augusztusi péntek, melyen éremeső hullt a magyar sportolókra Párizsban
12.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség korábbi elnöke
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Játékoskijáró Katona Lászlóval
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás
Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő
15.00: Európai kupameccsek után. Vendég: Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport megbízott főszerkesztője és Wukovics László, korábbi válogatott labdarúgó
16.00: Nemzeti Sportkör. Vendég: Gergelics József, Gyenge Balázs, Kovács Erika
17.10: Nemzeti sportkrónika
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Erdei Márk
17.30: Közvetítés az MTK–Puskás Akadémia NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Bene Ferenc; közvetítés a női kézilabda U18-as világbajnokság elődöntőjéről. Kommentátor: Erdei Márk
19.40: A labdarúgó NB I hétvégi mérkőzéseinek felvezetése Bene Ferenccel
20.00: Szombaton Ferencváros–Real Madrid felkészülési mérkőzés lesz a Groupama Arénában
20.40: Kiválóan szerepelnek nyílt vízi úszóink az Európa-bajnokságon
21.00: Interjúk a Ferencváros–DVSC női kézilabda felkészülési mérkőzés után és a Veszprém férfi kézilabdacsapatának szezon előtti sajtótájékoztatójáról
21.40: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal – ismétlés
22.00: Bajnokok. Szegő Tibor vendége Gyulai Miklós, a Magyar Atlétikai Szövetség korábbi elnöke – ismétlés
22.30: Sportvilág Katona Lászlóval