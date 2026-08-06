Nemzeti Sportrádió

Vitális Milán gyerekként érkezett, bajnokként távozik; Corbu Máriusz: Élmény lenne Mohamed Szalah ellen játszani

SZ. M.SZ. M.
2026.08.06. 23:45
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Vitális Milán gyerekként érkezett, bajnokként távozik. A görög bajnok AEK Athén lapunk szombati információjának megfelelően csütörtök délelőtt bejelentette, hogy átigazolta Vitális Milánt az ETO FC-től. Mohai Dominik háttéranyaga

Corbu Máriusz: Élmény lenne Mohamed Szalah ellen játszani. A Ferencváros Górnik Zabrze ellen győztes gólt szerző középpályása, Corbu Máriusz szerint az egygólos előny értékes, de Lengyelországban pokolian nehéz visszavágó vár a csapatra. Borbola Bence interjúja

Papp Kristófnak időutazás is lesz a Honvéd elleni meccs. Tizenegy évvel ezelőtt a Budapest Honvéd ellen mutatkozott be az élvonalban Papp Kristóf, aki azóta is a Paks futballistája, és biztos benne, csapata jól reagál a hétfői, zalaegerszegi vereségre. Zombori András írása

Nagy Krisztián: A BJA-hoz húzott a szívem. Egy ICEHL-ben töltött idény után visszatért korábbi sikerei helyszínére a válogatott támadó, Nagy Krisztián, akit az elmúlt idényről és a várható csapaton belüli szerepéről is kérdezte Kapolcsi-Szabó Bence

A medencés versenyeket hétfőtől vasárnapig rendezik meg Saint-Denis-ben, Sós Csaba kapitány konkrét célokat nem fogalmazott meg, ám azért érmekről, sőt, aranyérmekről tett említést. A szakemberrel Kovács Erika beszélgetett

Tizenegy futam ment le a Formula–1-es idényből, így eljött az ideje, hogy összegyűjtsük, az évad első felének kik a nagy nyertesei, valamint vesztesei. Öt-öt pilótát vagy csapatot emeltünk ki mindkét kategóriában. Beke Zsombor összeállítása

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