Nemzeti Sportrádió

Gert Remmel: Nem szoktunk hozzá az ilyen színvonalú meccsekhez, de jól teljesítettünk

V. J.V. J.
2026.08.06. 21:17
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A DVSC vezetőedzője szerint az NB I-ben alacsonyabb a színvonal, mint a nemzetközi porondon (Fotó: Czinege Melinda)
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Gert Remmel Konferencialiga DVSC FC Köbenhavn Debrecen
A DVSC közel került a kieséshez a labdarúgó Konferencialiga selejtezőjében, miután a 3. forduló első mérkőzésén hazai pályán 3–0-ra kikapott a dán Köbenhavntól. A mérkőzés után így értékeltek a debreceniek az M4 Sport kamerái előtt.

„A pontrúgások miatt kaptunk ki, hiszen mindhárom gólt ezekből kaptuk – vélte Gert Remmel, a DVSC vezetőedzője. – Nagyon jó csapat ellen játszottunk, Andreas Cornelius személyében pedig klasszis labdarúgó is pályára lépett. Nem szoktunk hozzá az ilyen meccsekhez, a magyar bajnokságban alacsonyabb a színvonal, de alapvetően jól teljesítettünk. A visszavágón növelnünk kell a hatékonyságunkat és gólokat kell szereznünk.” 

„Eddig nem voltak problémáink a pontrúgásokkal” – kezdte értékelését a Loki rutinos hátvédje, Lang Ádám. – Nem voltunk elég hatékonyak, nem volt sok ígéretes lehetőségünk, ők viszont könyörtelenül kihasználták, amik előttük adódtak.”

„Ami ma nekünk kifelé pattant, az nekik befelé. Semmi sem lehetetlen, meg lehet még fordítani ezt a párharcot egy dániai győzelemmel” – bizakodott a Loki szélsője, Cibla Flórián.

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Hiába kezdett jól a Loki, már a szünet előtt kettővel mentek a dánok, aztán a hajrában jött még egy gól – harmadszor is rögzített helyzet után.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Főág
DEBRECENI VSC–FC KÖBENHAVN (dán) 0–3 (0–2)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6120 néző. Vezette: Jorgji (albán)
DVSC: Andrejev – Szécsi, Mejías, Lang, Keller – Batik, Boskovic (Sain, a szünetben) – Dénes V. (Vajda B., 65.), Dzsudzsák, Cibla (Kaye, 65.) – Baldoni (Szendrei Á., 65.). Vezetőedző: Gert Remmel
KÖBENHAVN: Kotarski – Meling, Gabriel Pereira, Beijmo, Marcos López – Delaney (Clem, 79.), Král – Elyounoussi (G. Olsen, 90+2.), Madsen (Nasnas, 89.), Robert (Vianney Ndjee, 79.) – Cornelius. Vezetőedző: Bo Svensson
Gólszerző: Gabriel Pereira (21.), Robert (35.), Cornelius (90+2.)

 

Gert Remmel Konferencialiga DVSC FC Köbenhavn Debrecen
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