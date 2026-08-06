Gert Remmel: Nem szoktunk hozzá az ilyen színvonalú meccsekhez, de jól teljesítettünk

„A pontrúgások miatt kaptunk ki, hiszen mindhárom gólt ezekből kaptuk – vélte Gert Remmel, a DVSC vezetőedzője. – Nagyon jó csapat ellen játszottunk, Andreas Cornelius személyében pedig klasszis labdarúgó is pályára lépett. Nem szoktunk hozzá az ilyen meccsekhez, a magyar bajnokságban alacsonyabb a színvonal, de alapvetően jól teljesítettünk. A visszavágón növelnünk kell a hatékonyságunkat és gólokat kell szereznünk.”

„Eddig nem voltak problémáink a pontrúgásokkal” – kezdte értékelését a Loki rutinos hátvédje, Lang Ádám. – Nem voltunk elég hatékonyak, nem volt sok ígéretes lehetőségünk, ők viszont könyörtelenül kihasználták, amik előttük adódtak.”

„Ami ma nekünk kifelé pattant, az nekik befelé. Semmi sem lehetetlen, meg lehet még fordítani ezt a párharcot egy dániai győzelemmel” – bizakodott a Loki szélsője, Cibla Flórián.