Új csapathoz új mezszám kell Janisz Adetokunbónak

Már kikerült az üzletek polcaira Janisz Adeto­kunbo (Giannis Antetokounmpo) vadonatúj meze, amikor a görög kosárlabdasztár bejelentette: az eddigi NBA-pályafutását végigkísérő 34-es számot lecseréli, s a jövőben 7-es mezben pattogtat. Döntése új klubja, a Miami Heat illetékeseit is meglepte, akik igyekeztek jó képet vágni a váltáshoz; az online megrendelőkhöz már a 7-es számú dresszt küldik ki, a bolti vásárlóknak pedig becserélik a 34-est 7-esre. Persze meg is tarthatják a „hibás” darabot, amelynek az idő múlásával alighanem jó ára lesz majd a gyűjtők körében. A Heat történetében Adetokunbo a 14. kosárlabdázó, aki 7-es mezben pattogtat, olyan jeles elődök nyomába lépve, mint Penny Hardaway, Shawn Marion, Jermaine O’Neal vagy éppen Kyle Lowry. Legutóbb Kel’el Ware dresszén virított e szám, aki az Adetokunbo-cserebere során került Miamiból Milwaukee-ba. A 34-es mez 2014 óta gazdátlan a Heatnél, ekkor távozott a csapattól Ray Allen, akinek kulcsszerepe volt abban, hogy a floridai alakult 2013-ban az NBA bajnoka lett.

A Milwaukee Bucksnál 13 idényt eltöltő Adetokunbo klubváltása nyomán a modern kori NBA-történetben Dirk Nowitzki az az utolsó, minden idők 75 legjobb játékosa közé sorolt kosárlabdázó, aki attól a csapattól vonult vissza, amely draftolta őt. A német magasbedobót 1998-ban választotta ki a Dallas, és 2019-ben a Mavericksnél zárta le profi karrierjét. Éveken át úgy tűnt, Adetokunbónak is egyazon klubhoz kötődik majd a teljes NBA-pályafutása, de aztán július 6-án további öt játékost és négy draftjogot érintő csereügylet keretében a Milwaukee Bucks elküldte a Miami Heathez. A floridaiaktól nem idegen a nagy horderejű üzlet: 2004-ben Shaquille O’Nealt szerezték meg a Los Angeles Lakerstől, akivel 2006-ban bajnok lett a csapat, 2010-ben pedig LeBron Jamest és Chris Bosht szerződtették Dwyane Wade mellé, aminek 2012-ben és 2013-ban bajnokságnyerés lett a jutalma. Miamiban most azt remélik, a sztárcenter Bam Adebayo (az egyetlen játékos, akit semmiképpen sem áldozott volna fel a csereüzletben a Heat) és a 31 évesen a legjobb korban lévő Adetokunbo közreműködésével újabb sikerfejezetet nyithatnak az utóbbi időben a középszerűségbe beleragadó gárda történetében.

Bajnoki címre vezette a Bucksot, már tízszer kapott meghívást az All Star-gálára (Fotó: Getty Images)

Noha az elmúlt években nemegyszer szóba került Adetokunbo neve is a csereügyletek apropóján, a Milwakee Bucks következetesen cáfolta a szóbeszédet, hangsúlyozva, nem áll szándékában megválni a klubhistória egyik legkiválóbb kosárlabdázójától. Most azonban kapott a príma alkalmon, hogy az Adetokunbóért és Bobby Portisért átvett Tyler Herro, Jaime Jaquez Jr, Kel’el Ware, Kasparas Jakucionis négyesre és a négy draftjogra alapozva az új vezetőedző, Taylor Jenkins lerakhassa egy új sikercsapat alapjait. Jimmy Haslam társtulajdonos a hat évre 60 millió dolláros szerződéssel megkínált trénerrel a tárgyalásaik elején tisztázta: számolnia kell azzal, hogy a 2026–2027-es idényben Adetokunbo már nem lesz a keret tagja. Akkor még két párhuzamos forgatókönyv létezett: az egyik számolt a franchise arcának számító görög maradásával, a másik nem. „Az elmúlt évtized nagy részében arra törekedtünk, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki Janisszal a közös munkából. Most azonban adódott egy esély a Miami bevonásával, ami a legjobb megoldás mindkét félnek. Természetesen senki sem állíthatja, hogy Adetokunbo elcserélésével jobb csapat lettünk. Nekünk most az építkezés a lényeg, s ha elég szerencsések leszünk, egy nap megint esélyünk nyílhat a bajnoki győzelemre” – mondta Jon Horst, a Bucks általános igazgatója, hozzátéve, szerinte a Heat „egy hihetetlenül motivált Adetokunbót kapott, aki elképesztő idényt, sőt, idényeket produkál majd”.

Adetokunbo – aki a 2013-as draftolása óta 895 alapszakaszmeccset játszott a Milwaukee színeiben, összesen 21 531 pontot dobott, átlagosan 24.1 pontot, 9.9 lepattanót és 5 gólpasszt jegyzett, 84 rájátszásmérkőzésen lépett pályára, és 2021-ben a finálé sorsdöntő hatodik összecsapásán 50 pontot dobva és 14 lepattanót gyűjtve bajnoki címre vezette a Bucks együttesét – a kölcsönös tisztelet jegyében érzelmes búcsút vett Milwaukee-tól. Azt mondta: „Ez az otthonom, itt születtek a gyermekeim. Ez a város formált azzá az emberré, aki vagyok. Ez sohasem változik. Bárhol is legyek, Milwaukee mindig az én városom, az én csapatom, az én családom marad.” Felesége, Mariah asszony hosszú búcsúüzenetet küldött, amelyben többek között ezt írta: „Milwaukee sokkal többet jelentett nekem, mint csupán azt a várost, ahol a férjem kosárlabdázott. Az otthonunkká vált. Azzá a hellyé, ahol családot alapítottunk, felfedeztük önmagunkat, s ahol életünk legszebb, ugyanakkor legnehezebb pillanatait éltük át.”

A négyből három gyermekével – az egyéves Aria még nem jár meccsre (Fotó: Getty Images)

Most mégis új fejezetet nyitnak az életükben, mert a családfőt jobban vonzza a kihívás, hogy évről évre a bajnoki gyűrűért küzdhessen, mint az a hűség nyújtotta kényelem, amit a középnyugati város a franchise ikonjának adhat. „Attól félek, ha nem hozom meg ezt a döntést, 37-38 évesen, amikor majd reményeim szerint visszavonulok, azt kell megkérdeznem önmagamtól: »Miért nem vállaltad a kockázatot?«” – magyarázta Adetokunbo, és szavaiból egyértelműen kiviláglik, már nem hitt abban, hogy a Bucksból belátható időn belül bajnokesély lesz. Nem vitás: az 50 év szünet után, 2021-ben kiharcolt bajnoki cím óta a csapat csalódást keltő idényeken van túl, igaz, ebben a balszerencse és sérülések sora is szerepet játszott.

A Milwaukee sorsa a Larry O’Brien-trófea megnyerése után rosszra fordult. A következő évben még eljutott a főcsoport-elődöntőig, de kikapott a Boston Celticstől, majd a következő három bajnokságban már a rájátszás első körében elvérzett, legutóbb pedig katasztrofális, 32/50-es győzelem/vereség mérleget produkált, s 2016 óra először lemaradt a rájátszásról. Az olyan hibás stratégiai döntések, mint az együttest bajnoki címre vezető Mike Budenholzer menesztése, az utódjául kinevezett Adrian Griffin, majd Doc Rivers sikertelensége, Jrue Holiday elcserélése Damian Lillardra, a klubon belüli kommunikációs zavarok, valamint a tény, hogy a franchise arca és a vezérkar kölcsönösen elvesztette a másikba vetett bizalmát, lerombolták a csapatot győzelemhez segítő kultúrát.

Számot váltott, Miamiban majd 7-esben játszik

Adetokunbo 2013-ban energikus, de vézna ábrándozóként érkezett meg a világ első számú kosárlabdaligájába, hogy aztán – immár Görög Szörny becenéven – a mélyből a csúcsra vigye a Milwaukee-t. Tekintélyt parancsoló erővé előlépve már nemcsak a pontokat gyártotta, a csapat életére is befolyással volt. Budenholzer a hivatali idejében struktúrát, fegyelmet, erős szakmai jövőképet teremtett, de amikor már nem jöttek az eredmények, megingott a játékosok belé vetett bizalma. Adetokunbo is azok között volt, akik olyan edzőre vágytak, mint Phil Jackson vagy Gregg Popovich, akiknek személyes kapcsolatuk volt a sztárjátékosaikkal Chicagóban, Los Angelesben és San Antonióban. Támogatta Adrian Griffin kinevezését, ahogy Holiday elcserélését is Lillardra. A tranzakció után kevesebb mint egy hónappal aláírta három évre szóló, 186 millió dolláros szerződéshosszabbítását, s úgy tűnt, Lillarddal párban, bajnokesélyesként éveken át uralhatják az NBA-t. Ám a kosárlabdát nem mágnestáblán játsszák. Griffin két meccs alatt elvesztette az öltöző bizalmát, majd 232 nap után mennie kellett. Doc Rivers kinevezésével – aki a Bostonnal 2008-ban bajnok lett – Adetokunbo is új erőre kapott, de ez csak átmeneti állapotnak bizonyult. S noha a vezetőség még szentül hitte, hogy a 2023–2024-es idényben Adetokunbo, Lillard és Khris Middleton sérülése miatt nem kamatoztatta a csapat a benne rejlő lehetőségeket, valójában a lejtmenetet nem lehetett megállítani. Amikor 2025 februárjában a Dallas váratlanul elcserélte első számú klasszisát, Luka Doncicot a Los Angeles Lakersszel, Adetokunbo megértette: néha a sztároknak is kevés beleszólásuk van sorsuk alakulásába. A holt idényben Milwaukee külvárosában található otthonukból Görögországba szállíttatta a trófeáit. Csalódottságát csak némiképp csillapította, hogy a Bucks újabb szerződést kínált testvérének, Tanaszisznak, sőt, legfiatalabb öccsét, Alexet is megszerezte; a három fivér végül sohasem lépett együtt pályára…

2021: a bajnoki trófea mellé a döntő legjobbját megillető MVP-címet is begyűjtötte (Fotó: Getty Images)

Noha a Boston Celtics is bejelentkezett érte (a 2024-es finálé legjobbját, Jaylen Brownt is hajlandó lett volna feláldozni), a Miami erősebb, átfogóbb cserecsomagot kínált, és ajánlata Adetokunbónak is kedvére való volt, így South Beach felé veszi az irányt. Érkezésének hírére 3 százalékról 9.3-ra ugrott a fogadóirodáknál annak az esélye, hogy a Miami 2027-ben NBA-döntőt vívhat.

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. július 18-i lapszámában jelent meg.)