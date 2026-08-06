Korai öngól okozta az ETO vesztét, Győrben fordítani kell a Riga ellen

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Bajnoki ág

RIGA FC (lett)–ETO FC 1–0 (1–0)

Riga, Skonto Stadion, 6000 néző. Vezette: Gal Lejbovic (Matitjahu Jakobov, Rosztiszlav Talisz) – izraeliek

RIGA: Orols – Jurkovskis, Paulo Eduardo, Musah, A. Salazar (Tonisevs, 88.) – Galo, Ankrah, Iago Siqueira (Oulad, 90.) – Auani (Taiwo, 77.), M. Diop (Cernomordijs, 77.) – Reginaldo Ramires (Badamosi, 66.). Vezetőedző: Adrián Gula

ETO: Petrás – Umathum, Urblík N., Krpics – Selyem B., Szép M., Décsy, Schön (Csorba, 90+1.) – Bumba (Huszár, 63.) – Njie (Stefulj, 80.), Djukanovics. Vezetőedző: Efraín Juárez

Gólszerző: Selyem B. (3. – öngól)

A visszavágót jövő csütörtökön rendezik Győrben.

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Egyetlen változás a Nyíregyháza elleni 4–0-s sikert elérő kezdőcsapathoz képest. Még szerencse, hogy Daniel Stefuljnak volt olyan alternatívája Schön Szabolcs személyében, aki nem a második mérkőzésére készült felnőttszinten, mint a vasárnap csereként, egyébként mintaszerűen beszálló Csorba Noel. Így is a bal oldalról érkezett a hideg zuhany, bár nem Schönt, hanem a feleslegesen kirohanó Miljan Krpicset verte meg egy az egyben Meissa Diop, a beadás után Selyem Bálint ügyetlen mozdulattal juttatta saját kapujába a labdát – öngól. Katasztrofális kezdés, de sajnos a folytatás sem azt ígérte, hogy lehet esélyük a rigai meccsen a győrieknek. Nyolc játékos hiányzik sérülés miatt a csapatból, egyáltalán nem volt egy súlycsoportban a Rigával a fiatalokkal kiegészülve. A 25. percben váratlanul a kapu elé keveredett az ETO, Selyem kiváló beadással jelentkezett jobbról, Djukanovics lekészítéséből Bumbának egyenlítenie kellett volna, de csak a kapufát találta el 13 méterről.

A játék a szünetig rendeződött, kevesebb veszélyes helyzetet kellett hárítania a győri védelemnek, ám annak ellenére, hogy stabilabbnak tűnt az ETO az első húsz percnél, így is könnyedén át lehetett játszani a középpályáját. Az elképesztően rövid kispad miatt Efraín Juárez, ha akart volna, kis túlzással akkor sem cserélhetett volna, a csapat jelenlegi állapotát tekintve az egygólos hátrány megőrzése is bravúrnak tűnt. Aggasztóan beszorította a vendégeket a Riga FC a második félidő elején, olykor apróságokon múlt, hogy ne jusson el a labda a teljesen üresen érkező lett támadókhoz. A félpályára visszalépő Djukanovicsnak és Njiének még azért is izzadnia kellett, hogy a felpasszokat átvegye, mert vagy akkora nyomás nehezedett rájuk, vagy a labda volt lassú, amit kaptak. A 61. percben Samuel Petrás újabb nagy védése következett, Orlando Galo ziccerénél helyezkedett jól, a kipattanónál pedig egy kis szerencséje is volt. Amint kicsivel intenzívebb, magasabb letámadásra hajtotta a fejét az ETO, szinte biztos, hogy rohanás és tizenhatoson belüli szerelés lett a vége.

Miljan Krpicsék nem tudták kiharcolni a döntetlent Rigában (Fotó: Sallai Bence/ETO FC)

Az ellenfél térfelén kiharcolt egy-egy bedobás, még ritkábban szabadrúgás kiharcolása is derültséget kelthetett, annyira nehezen tartotta meg huzamosabb ideig a labdát az ETO. A Rigának ahhoz képest, milyen megfogyatkozott ellenféllel nézett szembe, nagyon nehezére esett helyzeteket kialakítani, meddő fölényben játszott ugyan, de azért az látszott, hogy ha egészséges kerettel szállhatott volna harcba az ETO, egészen más meccskép és eredmény születhetett volna. Diop csaknem megduplázta az előnyt, de már a kiugratásnál egyértelmű lesnek tűnt az eset, a szélső pedig feleslegesen horzsolta le a térdét a gólörömmel. A 76. percben Schön távoli, bal felső sarokba tartó lövése jelentette a legnagyobb győri lehetőséget, Frenks Orols legalább kicsit megnyújtóztatta magát a kapuban. A 82. percben Viktor Djukanovics labdaszerzés után óriásit sprintelt a kapuig, de ahelyett, hogy a teljesen üresen érkező Huszár Marcellnek centerezett volna, éles szögből a kapusba lőtt. Daniel Stefulj a hajrát tudta vállalni, hosszabbítással együtt csaknem negyedórát játszott, de képzelhetjük, milyen állapotban, ha vasárnap olyan medvepuszit kapott, hogy járni is alig tudott.

Nfansu Njie ismét fájdalmakkal távozott a pályáról, Urblík Norbert és Décsy Ádám görcsöt kapott, a győriek ennek ellenére felelőtlen labdavesztésekkel hozták nehéz helyzetbe magukat, a 91. percben például Schön Szabolcs adta el a labdát sarokkal, majd Csorba Noel passzolt az ellenfélhez megindulás után. Óriásit küzdve maradt az egygólos hátrány, amely az ETO jelenlegi helyzetét tekintve sajnos jó eredménynek számít. Ezzel együtt továbbra is él az ETO Európában, hazai pályán egy-két sérült esetleges visszatérésével meg lehet fordítani a párharcot. 1–0

Umathum Ádám, az ETO FC védője a klubmédiának: – Nehéz meccs volt, jó ellenféllel találkoztunk, de nekünk is voltak lehetőségeink. A jövő héten arra kell törekednünk, hogy a helyzeteket gólra váltsuk, és otthon kiharcoljuk a továbbjutást. Még semmi sem dőlt el. M. D. VÉLEMÉNY

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