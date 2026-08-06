Nemzeti Sportrádió

Kézi: kikapott a negyeddöntőben a magyar válogatott az U18-as fiú Eb-n

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2026.08.06. 21:28
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Címkék
kezilabda utánpótlás utánpótlássport
Az 5-8. helyért folytatja a szerbiai U18-as fiú kézilabda Eb-n a magyar válogatott, amely a negyeddöntőben .. góllal kikapott a szlovén csapattól.

Az Izland elleni vesztes csoportmeccsen kívül az összes eddigi mérkőzését megnyerte a magyar U18-as fiú kézilabda-válogatott a szerbiai korosztályos Európa-bajnokságon. A negyeddöntőben az addig hibátlan, a középdöntőben a német és a szerb együttest is legyőző szlovén csapat következett. Az ellenfél nem volt ismeretlen, hiszen a válogatottunk az Eb előtti utolsó felkészülési meccsét ellene vívta, akkor a szlovénok 31–24-re nyertek.

Az ellenfél megmutatta a pályán, hogy miért nyerte meg az eddigi összecsapásait, ráadásul nívós ellenfelek ellen. Egyszer, a negyedik percben volt döntetlen az állás, egyébként végig vezetett a szlovén csapat; a kapuba Magyar Bence jól szállt be, időntúli hetest védett az első félidő végén, hogy ne hat, csak öt legyen a különbség (12–17) a rivális javára – bízhattunk benne, hogy ez ad a fiataloknak a folytatásra plusz mentális lökést.

A második játékrésznek csak az elején sikerült valamelyest közelíteni, a hajrára pedig eldőlt, melyik fél jut be az elődöntőbe, az utolsó tíz percre fordulva nyolc volt közte, nem maradtak izgalmak a végére. A magyaroknak csak az eredmény kozmetikázása sikerült, a 32–27-es vereség után az 5-8. helyért folytatja Gulyás István válogatottja a kontinensviadalt.  

„Ez a szlovén csapat előrébb jár jelenleg nálunk. Üldöztük őket védekezésben, le tudták játszani a játékaikat, ami demoralizáló. Sok ziccert hagytunk ki, eladott labdából is kijutott nekünk, de megérdemelten nyert az ellenfél.

 – összegzett Gulyás a meccs után.

U18-as fiú kézilabda Európa-bajnokság, Belgrád
Negyeddöntő

Magyarország–Szlovénia 27–32 (12–17)
Magyarország: Tóth B. 5, Ambrus B. 4, Juhász-Tóth Z. 4, Forgács M. 3, Iváncsik M. 2, Rácz-Kovács K. 2, Varga L. 2, Tolnai G. 2, Harnóczi A. 1, Kőrösi B. 1, Münnich G. 1, Ágoston A., Furka M., Vágvölgyi Sz., Magyar B. (kapus), Szentner A. (kapus). 

A magyar válogatott csoportmérkőzései:
Magyarország–Svájc 33–30
Magyarország–Izland 28–41
Magyarország–Montenegró 33–24

Középdöntő:
Magyarország–Portugália 45–35
Magyarország–Horvátország 37–32

A magyar válogatott Eb-kerete:
Kapusok: Bai Richárd (Veszprém Handball Academy), Magyar Bence Levente (FTC Kézilabda Akadémia), Szentner András (Veszprém Handball Academy)
Jobbszélsők: Varga Levente (OTP Bank-PICK Szeged), Kőrösi Botond (Veszprém Handball Academy)
Jobbátlövők: Ambrus Bence (BFKA), Vágvölgyi Szilárd (OTP Bank-PICK Szeged)
Irányítók: Furka Máté Balázs (FTC Kézilabda Akadémia), Tolnai Gellért (Éles KISE)
Beállók: Harnóczi Attila Zsombor (Veszprém Handball Academy), Münnich Gergő (BFKA), Tóth Barnabás (Veszprém Handball Academy)
Balátlövők: Ágoston András (PLER-Budapest), Forgács Márkó (Budakalász), Juhász-Tóth Zalán (Veszprém Handball Academy)
Balszélsők: Iváncsik Máté (Veszprém Handball Academy), Rácz-Kovács Keve (NEKA)

Szövetségi edző: Gulyás István
Edző: Ocsovai Zsolt
Erőnléti edző: Németh Tamás

(Kiemelt képünk forrása: EHF/Lucija Begenisic, archív)

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