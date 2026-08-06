Videók: öngóllal kapott ki az ETO; a Köbenhavn három gólig jutott Debrecenben
A labdarúgó Konferencialiga-selejtező 3. fordulójában a Riga Selyem Bálint korai öngóljával nyert hazai pályán a magyar bajnoki címvédő ETO ellen. A dán Köbenhavn az első félidőben kettő, a másodikban egy gólt szerzett a Debrecen vendégeként.
ÖNGÓLLAL NYERT A RIGA
SZÖGLETBŐL SZEREZTÉK AZ ELSŐ GÓLT A DÁNOK
LÁTVÁNYOS GÓLLAL DUPLÁZTA MEG ELŐNYÉT A KÖBENHAVN
A HOSSZABBÍTÁSBAN HARMADSZOR IS BETALÁLT A KÖBENHAVN
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