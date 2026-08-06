Videók: öngóllal kapott ki az ETO; a Köbenhavn három gólig jutott Debrecenben

Elúsztak a remények? A DVSC háromgólos hátrányba került otthon a Köbenhavn ellen a Kl-selejtezőben

Hiába kezdett jól a Loki, már a szünet előtt kettővel mentek a dánok, aztán a hajrában jött még egy gól – harmadszor is rögzített helyzet után.