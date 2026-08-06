Nemzeti Sportrádió

Videók: öngóllal kapott ki az ETO; a Köbenhavn három gólig jutott Debrecenben

B. A. P.B. A. P.
2026.08.06. 20:50
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Címkék
Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező ETO FC DVSC Köbenhavn
A labdarúgó Konferencialiga-selejtező 3. fordulójában a Riga Selyem Bálint korai öngóljával nyert hazai pályán a magyar bajnoki címvédő ETO ellen. A dán Köbenhavn az első félidőben kettő, a másodikban egy gólt szerzett a Debrecen vendégeként.

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Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező ETO FC DVSC Köbenhavn
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