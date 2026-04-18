Négy vasemberrel és rekordnézettséggel búcsúzott az NBA alapszakasza
A HÉT REKORDBEÁLLÍTÁSA
A Boston Jayson Tatum visszatérése után remek formában várhatja a rájátszást. A Celtics a New Orleans Pelicans elleni 144–118-as győzelem során 29 triplát dobott be, amivel beállította a ligarekordot. 29 sikeres hárompontost eddig háromszor ért el csapat, először a Memphis Grizzlies (2020 áprilisában a Cleveland ellen), majd a Milwaukee Bucks (2020 decemberében a Miami ellen), legutóbb pedig a Boston 2024 októberében a New York ellen. A Celticsnek volt több esélye is a rekorddöntésre: Luka Garza a távoli dobás helyett a betörést választotta, Baylor Sheierman pedig elrontott egy saroktriplát. Az utolsó támadásnál Joe Mazzulla utasította csapatát, hogy tartsák meg a labdát és ne dobjon kosárra senki. A Bostonban kilenc különböző játékosnak volt legalább két sikeres triplája.
„Könnyű észrevenni, amikor hallod a közönséget és a többi zajt – mondta Payton Pritchard, amikor megkérdezték tőle, tudta-e, milyen közel jártak a rekordhoz. –Talán csendben kellene maradniuk, és akkor egy nap megdönthetjük.”
A HÉT TÁVOZÁSA
Korábban fejtegettük, mit hozhat a jövő Doc Rivers számára. Nem kellett sokat várni, a Milwaukee Bucks hétfőn bejelentette, hogy a 64 éves edző távozik posztjáról. „Nagyon élveztem a Milwaukeeban töltött időt. Visszatérni oda, ahol a karrierem indult, egy városba, amely mindig is befogadott, igazi kiváltság volt nekem. Csalódott vagyok, hogy a dolgok nem úgy alakultak, ahogyan bármelyikünk remélte, de igazán hálás vagyok ezért az élményért, a kialakult kapcsolatokért, valamint a szurkolóink és a közösség megingathatatlan támogatásáért. Milwaukee mindig sokat fog jelenteni nekem, és ez a fejezet különleges helyet fog elfoglalni a szívemben” – nyilatkozta Rivers a klub által közzétett közleményben. Rivers a Milwaukeeban töltött két és fél éve alatt 97–103-as mérleget ért el a csapattal.
A Bucks 32–50-es mérleggel végzett az alapszakaszban, sorozatban kilenc idény után most először nem jutott rájátszásba.
A HÉT JÓ HÍRE
Az NBA – annak érdekében, hogy a sztárok ne üljenek ki mérkőzéseket – új szabályt hozott, melynek értelmében egy játékosnak legalább 65 mérkőzésen kell legalább húsz percet a pályán töltenie ahhoz, hogy jogosult legyen az alapszakasz végén kiosztandó díjakra. A kezdeményezés kapcsán többen is elmondták, hogy bár az irány jó, még lehetne finomítani rajta.
Előbb a Keleti főcsoportot megnyerő Detroit legjobbja, Cade Cunningham dőlt ki légmell miatt, majd 64 lejátszott meccsnél Luka Doncic sérült meg. Előbbi karrierje legjobb idényét hozta a liga harmadik legjobb mérlegű csapatában, míg a szlovén a legtöbb pontot szerezte az alapszakaszban. Victor Wembanyama esetén is rezgett a léc, ám a Dallas Mavericks elleni utolsó mérkőzésen elérte a 65-ös határt, de egy másik sztár, Anthony Edwards 60-ig jutott.
Wembanyama egyértelmű esélyese az Év Védője díjnak, de előkerült a neve az MVP-díj kapcsán csakúgy, mint Doncicnak, s az All-NBA csapatokban mindegyik játékosnak garantálva lenne a helye. „Ez nagyon érdekes kérdés. Ha ez a három játékos – főleg Cade és Luka – nem kerül be az idény díjainak jelöltjei közé, az biztosan nem tükrözi majd az évadra gyakorolt hatásukat, ugyanakkor véleményem szerint jó, hogy van egy küszöbérték. Hol kell meghúzni a határt? Ez jó kérdés – vélte az eset kapcsán Wembanyama. – Szerintem ez jól van meghatározva, mert ha valaki 50 mérkőzést játszik alkalmanként 35 perccel, az 50-szer 35, azaz 1750, igaz? És ha valaki 75 mérkőzésen játszik 20 percet, az 1500. A mérkőzések 75 százaléka szerintem logikus lenne, és az 61.5 mérkőzés lenne, igaz? Tehát 62 mérkőzés.”
Wembanyama kevesebb mint 1900 percet játszott, míg Doncic, Cunningham, Edwards, továbbá Nikola Jokics és Shai Gilgeous-Alexander is több mint 2100 percet töltött a pályán. Az NBA is érezte a problémát és a hivatalos oldalán közleményben jelezte, hogy Cunningham és Doncic is jogosult a díjakra, Edwards azonban fellebbezése ellenére sem.
Döntött a liga: Cade Cunningham és Luka Doncic is jogosult az NBA-alapszakasz díjaira
Doncic lett volna Bob McAdoo (1976) óta az első játékos, aki az alapszakasz legtöbb pontját szerző játékosaként nem kerül All-NBA csapatba, míg Cunningham lett volna az első, aki legalább 23 pontot, kilenc gólpasszt és öt lepattanót átlagolva nem All-NBA csapattag.
A liga történetében 23-szor fordult elő, hogy egy játékos 57 százalékos hatékonysággal legalább 28 pontot átlagoljon. Négy játékosnak volt kevesebb mint 65 meccse (háromszor Janisz Adetokunbónak, egyszer Stephen Currynek), de csak Adrian Dantley nem került All-NBA csapatba, most hozzá csatlakozik Anthony Edwards.
„Hálás vagyok az NBPA-nak, hogy kiállt mellettem, és az NBA-nek a méltányos döntéséért. Megtiszteltetés számomra, hogy esélyem van a liga idényzáró díjainak elnyerésére. Rendkívül fontos volt nekem, hogy ott lehessek a lányom decemberi születésénél, és hálás vagyok Marknak, Jeanie-nek, Robnak, JJ-nek és az egész Lakers-szervezetnek, hogy teljes mértékben támogattak, és lehetővé tették, hogy elutazzak és ott lehessek” – fogadta a jó hírt Luka Doncic, akik csütörtök este Novak Djokovics társaságában tűnt fel az Euroliga-alapszakasz utolsó fordulójában.
LEZÁRULT AZ ALAPSZAKASZ
A LIGA VASEMBEREI
Az egész ligában csak 18 játékos játszott csapata mind a 82 alapszakasz-mérkőzésén. Közülük négyen léptek mindig kezdőként pályára: Mikal Bridges, Desmond Bane, Donte DiVincenzo és Toumani Camara.
A 7.9 pontot átlagoló Bruce Brown aligha férhetett volna oda a liga díjaira, de az új szabály miatt nem is jogosult rá. A Denver guardja csapata mind a 82 meccsen pályára lépett, de csak 62-szer játszott legalább 20 percet (egyszer hat másodperc kellett volna neki hozzá), így nem éri el a minimum követelményt. Mikal Bridges az utolsó körben mindössze 23 másodpercet töltött a pályán, ezzel életben tartotta 638 mérkőzésen át tartó sorozatát, mely során nem hagyott ki mérkőzést.
JOKICS MÁR ÁT IS VETT KÉT DÍJAT
Az alapszakasz végeztével biztossá vált, hogy az NBA triplakirálya Kon Knueppel lett. A Charlotte újonca 42.5 százalékos hatékonysággal 273 triplát értékesített, míg a pontok terén a korábban említett Doncic végzett az élen.
Nikola Jokics lett az NBA történelmének első játékosa, aki meccsenkénti leppatanók (12.9) és meccsenkéti asszisztok (10.7) számában is ligaelső. A szerb már át is vette az ezekért járó trófeákat. Emellett Jokics lett a negyedik játékos, aki sorozatban hatszor a végez a liga élén plusz/mínusz mutatóban. Michael Jordan 1987 és 1993 között hét éven át ért el ezt, Kareem Abdul-Jabbar 2008 és 2013 között, míg LeBron James 2008 és 2013 között végzett az élen.
REMEK NÉZETTSÉG
A liga hivatalos oldalán megjelent cikk szerint a legutóbbi 24 év legnézettebb idénye volt a mostani. Az ABC/ESPN, az Amazon Prime Video, az NBC/Peacock és az NBA TV csatornáin összesen 170 millió egyesült államokbeli néző követte a mérkőzéseket. Ez az előző idényhez képest 86 százalékos növekedést jelent. Az alapszakaszban 57 meccs érte el a kétmilliós nézőszámot, ami a 2011–2012-es idény óta a legmagasabb. Az NBA közösségimédia-csatornái rekordot jelentő 228 milliárd megtekintést számlálnak, ami 13 százalékos növekedés a tavalyihoz képest. Nemcsak a tévék előtt, hanem a helyszínen is nagy volt az érdeklődés. A legutóbbi három idényben regisztrált össznézőszám nagyobb, mint bármely másik hároméves ciklusban. Az NBA-kupa csoportmérkőzéseit 90 százalékkal több néző figyelte, mint tavaly, míg az All-Star-meccset átlagosan 8.8 millió nézte, ami 2011 óta a legtöbb.
A liga kiadta azt is, mely játékosok generálták a legtöbb mezeladást. A listát Stephen Curry vezeti, a második Luka Doncic, majd Jalen Brunson, Victor Wembanyama és LeBron James teszi teljessé az első ötöst. Az első tizenötben egyedül Cooper Flagg nem jutott a rájátszásba, továbbá ő az egyedüli újonc is a listán.
A közösségi médiában LeBron James a király. A Lakers sztárja az NBA platformjain 2.86 milliárdos nézettséget generált. Az első ötbe még Victor Wembanyama (2.43 milliárd), Luka Doncic (2.11 milliárd), Stephen Curry (1.87 milliárd) és Nikola Jokics (1.23 milliárd) fért be.
LEZÁRULT A PLAY-IN
BAJOK AZ AMAZONNAL
Az alapszakaszban tehát remek nézettséggel zárt az NBA, lehet, hogy ez volt a gond a play-inben. Ugyanis az Amazonra többen is panaszkodtak azért, mert a közvetítésen a hang és a kép nincs szinkronban. Különösen bosszantó volt az adásleállás a Charlotte Hornets és a Miami Heat mérkőzésének hosszabbításában.
Bill Simmons egy podcastben így beszélt a problémáról: „Az Amazonnal kapcsolatban még egy dolog: egész évben az audio egy pillanattal megelőzte a képet. Amikor egy hárompontos dobás félúton van a kosár felé, máris hallani: »BANG! Bent van!«, pedig a labda még be sem esett. Hogy nem jöttetek még rá erre? Hiszen nyolcmilliárd dollárotok van.”
ADEBAYO MEGSÉRÜLT
Az előbb említett találkozót végül a Hornets nyerte, a Miami ezzel kiesett. A Heatnek így 83 mérkőzése volt az idényben, pont annyi, amennyi pontot Bam Adebayo a Washington ellen szerzett. Adebayo a Hornets ellen a második negyedben kiesett, amikor Lamelo Ball kihúzta a bokáját. „Megütötték a fejemet… Megvizsgáltak-e agyrázkódás szempontjából? Nem hiszem, hogy valaha is volt agyrázkódásom, vagy talán volt. Fogalmam sincs, hogy működik az agyrázkódás” – magyarázkodott Ball.
Eric Spoelstra így nyilatkozott Bam sérüléséről: „Szerintem a játékban nincs helye annak, hogy valakinek kihúzzák a lábát. Ezért ki kellett volna állítani a pályáról.” Ball végül 35 ezer dolláros büntetést kapott az esetért.
ROSSZ TRIPLÁZÁS ÉS KIÜTÖTT KABALA
Az NBA alapszakaszának két legjobb tripladobója, Kon Knueppel és Lamelo Ball összesen 22 kísérletből kettőt értékesített. A hős Coby White volt, aki az negyedik negyedben hosszabbításra mentette a meccset.
A ráadásban aztán a Hornets kerekedett felül, a közönség energiája pedig Ballra is átragadt és örömében kiütötte a csapat kabaláját.
NAGYOT FORDÍTOTT A WARRIORS, ÖRÜLHET AZ OKC
A Warriors a negyedik negyedben 13 pontos hátrányban is volt, ám öt ponttal legyőzte a Clipperst. Stephen Curry a 35 pontjából 27-et a mérkőzés második felében szerzett, a hetedik értékesített triplájával egyenlített a Golden State ötven másodperccel a vége előtt.
A Cliipers 2022 óta először marad le a rájátszásról, ráadásul a Los Angeles-i csapat első körös draftjoga az OKC-t illeti. A címvédő és ebben az idényben is a legnagyobb esélyes Thunder tehát legrosszabb esetben a 12. helyen draftolhat, de van 7.1 százalék esély arra, hogy az első négyben válasszon.
CURRY ÉS GREEN KIPIPÁLTA A NYUGATOT
A GSW a rájátszásért a Phoenix Sunsszal küzdött meg. Draymond Green és Stephen Curry karrierjében eddig 13 nyugati csapat ellen játszott nem alapszakasz-mérkőzést. A Suns ellen meglett a 14. franchise is, tehát saját csapatukat leszámítva minden nyugati együttes ellen pályára léptek a play-inben vagy a rájátszásban.
TELJES A RÁJÁTSZÁS MEZŐNYE
A szombat hajnali meccseken kiderült, hogy az Orlando és a Phoenix Suns teszi teljessé a rájátszás mezőnyét. Először fordult elő az NBA-ben, hogy egy keleti csapat sorozatban tíz idényen át nem jut rájátszásba. Véget ért a Warriors idénye is. Steve Kerr vezetőedző Stephen Curryt és Draymond Greent is öleléssel búcsúztatta.
KOSÁRLABDA
NBA, PLAY-IN
Szerda
Keleti főcsoport
Charlotte Hornets (9.)–Miami Heat (10.) 127–126 – hosszabbításban
Nyugati főcsoport
Phoenix Suns (7.)–Portland Trail Blazers (8.) 110–114
Csütörtök
Keleti főcsoport
Philadelphia 76ers–Orlando Magic 109–97
Nyugati főcsoport
Los Angeles Clippers–Golden State Warriors 121–126
Szombat
Keleti főcsoport
Orlando Magic–Charlotte Hornets 121–90
Nyugati főcsoport
Phoenix Suns–Golden State Warriors 111–96
RÁJÁTSZÁS, 1. KÖR
Keleti főcsoport
Detroit Pistons (1.)–Orlando Magic (8.)
Boston Celtics (2.)–Philadelphia 76ers (7.)
New York Knicks (3.)–Atlanta Hawks (6.)
Cleveland Cavaliers (4.)–Toronto Raptors (5.)
Nyugati főcsoport
Oklahoma City Thunder (1.)–Phoenix Suns (8.)
San Antonio Spurs (2.)–Portland Trail Blazers (7.)
Denver Nuggets (3.)–Minnesota Timberwolves (6.)
Los Angeles Lakers (4.)–Houston Rockets (5.)