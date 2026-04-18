Négy vasemberrel és rekordnézettséggel búcsúzott az NBA alapszakasza

A HÉT REKORDBEÁLLÍTÁSA

A Boston Jayson Tatum visszatérése után remek formában várhatja a rájátszást. A Celtics a New Orleans Pelicans elleni 144–118-as győzelem során 29 triplát dobott be, amivel beállította a ligarekordot. 29 sikeres hárompontost eddig háromszor ért el csapat, először a Memphis Grizzlies (2020 áprilisában a Cleveland ellen), majd a Milwaukee Bucks (2020 decemberében a Miami ellen), legutóbb pedig a Boston 2024 októberében a New York ellen. A Celticsnek volt több esélye is a rekorddöntésre: Luka Garza a távoli dobás helyett a betörést választotta, Baylor Sheierman pedig elrontott egy saroktriplát. Az utolsó támadásnál Joe Mazzulla utasította csapatát, hogy tartsák meg a labdát és ne dobjon kosárra senki. A Bostonban kilenc különböző játékosnak volt legalább két sikeres triplája.

„Könnyű észrevenni, amikor hallod a közönséget és a többi zajt – mondta Payton Pritchard, amikor megkérdezték tőle, tudta-e, milyen közel jártak a rekordhoz. –Talán csendben kellene maradniuk, és akkor egy nap megdönthetjük.”

Pritchardék megszórták triplákkal a New Orleanst (Fotó: Getty Images)

A HÉT TÁVOZÁSA

Korábban fejtegettük, mit hozhat a jövő Doc Rivers számára. Nem kellett sokat várni, a Milwaukee Bucks hétfőn bejelentette, hogy a 64 éves edző távozik posztjáról. „Nagyon élveztem a Milwaukeeban töltött időt. Visszatérni oda, ahol a karrierem indult, egy városba, amely mindig is befogadott, igazi kiváltság volt nekem. Csalódott vagyok, hogy a dolgok nem úgy alakultak, ahogyan bármelyikünk remélte, de igazán hálás vagyok ezért az élményért, a kialakult kapcsolatokért, valamint a szurkolóink és a közösség megingathatatlan támogatásáért. Milwaukee mindig sokat fog jelenteni nekem, és ez a fejezet különleges helyet fog elfoglalni a szívemben” – nyilatkozta Rivers a klub által közzétett közleményben. Rivers a Milwaukeeban töltött két és fél éve alatt 97–103-as mérleget ért el a csapattal.

A Bucks 32–50-es mérleggel végzett az alapszakaszban, sorozatban kilenc idény után most először nem jutott rájátszásba.

Doc Rivers távozik a Milwaukee Buckstól (Fotó: Getty Images)

A HÉT JÓ HÍRE

Az NBA – annak érdekében, hogy a sztárok ne üljenek ki mérkőzéseket – új szabályt hozott, melynek értelmében egy játékosnak legalább 65 mérkőzésen kell legalább húsz percet a pályán töltenie ahhoz, hogy jogosult legyen az alapszakasz végén kiosztandó díjakra. A kezdeményezés kapcsán többen is elmondták, hogy bár az irány jó, még lehetne finomítani rajta.

Előbb a Keleti főcsoportot megnyerő Detroit legjobbja, Cade Cunningham dőlt ki légmell miatt, majd 64 lejátszott meccsnél Luka Doncic sérült meg. Előbbi karrierje legjobb idényét hozta a liga harmadik legjobb mérlegű csapatában, míg a szlovén a legtöbb pontot szerezte az alapszakaszban. Victor Wembanyama esetén is rezgett a léc, ám a Dallas Mavericks elleni utolsó mérkőzésen elérte a 65-ös határt, de egy másik sztár, Anthony Edwards 60-ig jutott.

Wembanyama egyértelmű esélyese az Év Védője díjnak, de előkerült a neve az MVP-díj kapcsán csakúgy, mint Doncicnak, s az All-NBA csapatokban mindegyik játékosnak garantálva lenne a helye. „Ez nagyon érdekes kérdés. Ha ez a három játékos – főleg Cade és Luka – nem kerül be az idény díjainak jelöltjei közé, az biztosan nem tükrözi majd az évadra gyakorolt hatásukat, ugyanakkor véleményem szerint jó, hogy van egy küszöbérték. Hol kell meghúzni a határt? Ez jó kérdés – vélte az eset kapcsán Wembanyama. – Szerintem ez jól van meghatározva, mert ha valaki 50 mérkőzést játszik alkalmanként 35 perccel, az 50-szer 35, azaz 1750, igaz? És ha valaki 75 mérkőzésen játszik 20 percet, az 1500. A mérkőzések 75 százaléka szerintem logikus lenne, és az 61.5 mérkőzés lenne, igaz? Tehát 62 mérkőzés.”

Wembanyama kevesebb mint 1900 percet játszott, míg Doncic, Cunningham, Edwards, továbbá Nikola Jokics és Shai Gilgeous-Alexander is több mint 2100 percet töltött a pályán. Az NBA is érezte a problémát és a hivatalos oldalán közleményben jelezte, hogy Cunningham és Doncic is jogosult a díjakra, Edwards azonban fellebbezése ellenére sem.