Romániában edzősködik a legutóbb Mosonmagyaróváron dolgozó Dragan Adzsics

A Mosonmagyaróvár márciusban közös megegyezéssel bontott szerződést Dragan Adzsiccsal.

Az 56 éves montenegrói edző a román bajnokságban szereplő CS Rapid Bucuresti-nél folytatja karrierjét, adta hírül a klub hétfőn.

Adzsics 2010 és 2020 között tíz éven át irányította a montenegrói Buducsnosztot, mellyel többek között két Bajnokok Ligája-trófeát (2012, 2015) nyert. Ezzel párhuzamosan hét éven át irányította a montenegrói válogatottat is, a 2012-es olimpián ezüstéremig vezette csapatát, majd az évben megnyerte az Európa-bajnokságot is.

A Buducsnoszt után a Krim Ljubljanát irányította három éven át, ezt követően egy évet dolgozott Mosonmagyaróváron. 2021 óta klubmunkája mellett a szlovén válogatott szövetségi kapitányaként is tevékenykedik.

Romániában két magyar játékossal is együtt dolgozhat, mert ott játszik a balszélső Korsós Dorina és a jobbszélső Töpfner Alexandra is.