Nemzeti Sportrádió

Romániában edzősködik a legutóbb Mosonmagyaróváron dolgozó Dragan Adzsics

B. A. P.B. A. P.
2026.06.02. 19:00
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Dragan Adzsics Romániában folytatja edzői pályáját (Fotó: Nagy Gábor)
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Rapid Bucuresti Korsós Dorina Dragan Adzsics Töpfner Alexandra
Dragan Adzsics lett a CS Rapid Bucuresti női kézilabdacsapat vezetőedzője.

A Mosonmagyaróvár márciusban közös megegyezéssel bontott szerződést Dragan Adzsiccsal

Az 56 éves montenegrói edző a román bajnokságban szereplő CS Rapid Bucuresti-nél folytatja karrierjét, adta hírül a klub hétfőn.

Adzsics 2010 és 2020 között tíz éven át irányította a montenegrói Buducsnosztot, mellyel többek között két Bajnokok Ligája-trófeát (2012, 2015) nyert. Ezzel párhuzamosan hét éven át irányította a montenegrói válogatottat is, a 2012-es olimpián ezüstéremig vezette csapatát, majd az évben megnyerte az Európa-bajnokságot is.

A Buducsnoszt után a Krim Ljubljanát irányította három éven át, ezt követően egy évet dolgozott Mosonmagyaróváron. 2021 óta klubmunkája mellett a szlovén válogatott szövetségi kapitányaként is tevékenykedik.

Romániában két magyar játékossal is együtt dolgozhat, mert ott játszik a balszélső Korsós Dorina és a jobbszélső Töpfner Alexandra is.

 

Rapid Bucuresti Korsós Dorina Dragan Adzsics Töpfner Alexandra
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