Nemzeti Sportrádió

Zverev magabiztos játékkal jutott négy közé a Roland Garroson; Mensík megnyerte a fiatalok csatáját

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.02. 23:18
Alexander Zverev már a négy között (Fotó: Getty Images)
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Rafael Jodar Roland Garros Alexander Zverev
Alexander Zverev jutott be elsőként a 2026-os Roland Garros tenisztorna férfi egyesének elődöntőjébe, miután három játszmában legyőzte Rafael Jódart. Ezt követően a 20 éves Jakub Mensík három szettben felülmúlta az egy évvel fiatalabb Joao Fonsecát.

Carlos Alcaraz visszalépésével, valamint Jannik Sinner és Novak Djokovics korai kiesésével Alexander Zverev nagy esélyt kapott arra, hogy megnyerje élete első Grand Slamjét. A német teniszező idén salakon jól szerepel, 21 meccséből csak négyet bukott el, és Párizsban az első négy meccsén csak egy szettet veszített.

Zverev azzal a Rafael Jódarral találkozott, aki az idei salakszezonban Marokkóban győzött, Barcelonában elődöntőzött, Madridban és Rómában pedig a legjobb nyolcig jutott. A Roland Garroson viszont a két legutóbbi meccse ötjátszmásra nyúlt, Pablo Carreno ellen kétszettes hátrányból kellett nyernie.

A két játékos először találkozott egymással hivatalos meccsen, és a nyitó szettben hiába került brékelőnybe a spanyol, 5:3-nál nem tudta kiszerválni a játszmát. Zverev rövidítésre mentette a szettet, ott három pontot is nyert fogadóként, míg a saját szerváiból csak egyet adott le.

A második felvonás sokkal simább volt, Zverev 1:1 után sorozatban öt játékot nyert. A harmadik játszmát Zverev brékkel nyitotta, Jódar pedig nem élt az egyetlen bréklabdájával, sőt, utána újabb adogatást bukott el, így Zverev kevesebb mint két és fél óra alatt bejutott a legjobb négy közé.

Jakub Mensík és Joao Fonseca is elejtett „nagyvadakat” a negyeddöntőig menetelése során: a cseh az előző fordulóban a nyolcadik kiemelt Alex de Minaurt búcsúztatta, míg brazil riválisát Novak Djokovics és Casper Ruud sem volt képes megállítani.

Kettejük eddigi egyetlen meccsét Fonseca nyerte Dzsiddában, az öt szett mindegyik tie-breakben dőlt el, de a szokásos hat helyett itt négy játék elég volt egy játszma megnyeréséhez. Tavaly a bázeli torna nyolcaddöntőjében is összekerültek, de Mensík végül visszalépett, Fonseca pedig megnyerte a viadalt. Grand Slam-tornán még egyikük sem jutott ilyen messzire, sőt Fonsecának a harmadik forduló volt eddig a csúcs.

A Roland Garroson Mensík 2:2-nél két bréklabdához jutott, amelyből a másodikat kihasználta. Fonsecának itt sem volt bréklabdája, de a másodikban sem, ráadásul 2:2-nél és 5:3-nál is elbukta a saját szerváját, így cseh riválisa nagyon közel került az elődöntőhöz. Ebben a szettben Mensík ugyan több ki nem kényszerített hibát ütött, de ez belefért, köszönhetően annak, hogy nyerőből kétszer annyi állt a neve mellett, ráadásul az első szerváiból is rendesen gyűjtötte a pontokat.

A harmadik felvonás viszont Fonseca-brékkel kezdődött, igaz, ehhez az is kellett, hogy Mensík kétszer is kettős hibát üssön. A cseh azonban 2:1-nél visszabrékelt, és bár újra brékhátrányba került, 5:4-es hátrányban játszmalabdát hárítva brékelte vissza Fonsecát. Mensík ezután hozta a sajátját, 6:5 lett, majd hat (!) meccslabdája is volt fogadóként, de azt nem tudta megcsinálni – jöhetett a tie-break. A 20 éves cseh itt már kiváltképp élesebbnek bizonyult egy évvel fiatalabb brazil ellenfelénél, és viszonylag magabiztosan, 7–3-ra behúzta a rövidítést. Így Mensík–Zverev elődöntőt rendeznek az egyik ágon, a győztes valószínűleg a döntő favoritja lesz.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)
FÉRFI EGYES
NEGYEDDÖNTŐ
Zverev (német, 2.)–Jódar (spanyol, 27.) 7:6 (7–3), 6:1, 6:3
Mensík (cseh, 26.)–Fonseca (brazil, 28.) 6:4, 6:3, 7:6 (7–3)

 

Rafael Jodar Roland Garros Alexander Zverev
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