Zverev magabiztos játékkal jutott négy közé a Roland Garroson; Mensík megnyerte a fiatalok csatáját

Carlos Alcaraz visszalépésével, valamint Jannik Sinner és Novak Djokovics korai kiesésével Alexander Zverev nagy esélyt kapott arra, hogy megnyerje élete első Grand Slamjét. A német teniszező idén salakon jól szerepel, 21 meccséből csak négyet bukott el, és Párizsban az első négy meccsén csak egy szettet veszített.

Zverev azzal a Rafael Jódarral találkozott, aki az idei salakszezonban Marokkóban győzött, Barcelonában elődöntőzött, Madridban és Rómában pedig a legjobb nyolcig jutott. A Roland Garroson viszont a két legutóbbi meccse ötjátszmásra nyúlt, Pablo Carreno ellen kétszettes hátrányból kellett nyernie.

A két játékos először találkozott egymással hivatalos meccsen, és a nyitó szettben hiába került brékelőnybe a spanyol, 5:3-nál nem tudta kiszerválni a játszmát. Zverev rövidítésre mentette a szettet, ott három pontot is nyert fogadóként, míg a saját szerváiból csak egyet adott le.

A második felvonás sokkal simább volt, Zverev 1:1 után sorozatban öt játékot nyert. A harmadik játszmát Zverev brékkel nyitotta, Jódar pedig nem élt az egyetlen bréklabdájával, sőt, utána újabb adogatást bukott el, így Zverev kevesebb mint két és fél óra alatt bejutott a legjobb négy közé.

Jakub Mensík és Joao Fonseca is elejtett „nagyvadakat” a negyeddöntőig menetelése során: a cseh az előző fordulóban a nyolcadik kiemelt Alex de Minaurt búcsúztatta, míg brazil riválisát Novak Djokovics és Casper Ruud sem volt képes megállítani.

Kettejük eddigi egyetlen meccsét Fonseca nyerte Dzsiddában, az öt szett mindegyik tie-breakben dőlt el, de a szokásos hat helyett itt négy játék elég volt egy játszma megnyeréséhez. Tavaly a bázeli torna nyolcaddöntőjében is összekerültek, de Mensík végül visszalépett, Fonseca pedig megnyerte a viadalt. Grand Slam-tornán még egyikük sem jutott ilyen messzire, sőt Fonsecának a harmadik forduló volt eddig a csúcs.

A Roland Garroson Mensík 2:2-nél két bréklabdához jutott, amelyből a másodikat kihasználta. Fonsecának itt sem volt bréklabdája, de a másodikban sem, ráadásul 2:2-nél és 5:3-nál is elbukta a saját szerváját, így cseh riválisa nagyon közel került az elődöntőhöz. Ebben a szettben Mensík ugyan több ki nem kényszerített hibát ütött, de ez belefért, köszönhetően annak, hogy nyerőből kétszer annyi állt a neve mellett, ráadásul az első szerváiból is rendesen gyűjtötte a pontokat.

A harmadik felvonás viszont Fonseca-brékkel kezdődött, igaz, ehhez az is kellett, hogy Mensík kétszer is kettős hibát üssön. A cseh azonban 2:1-nél visszabrékelt, és bár újra brékhátrányba került, 5:4-es hátrányban játszmalabdát hárítva brékelte vissza Fonsecát. Mensík ezután hozta a sajátját, 6:5 lett, majd hat (!) meccslabdája is volt fogadóként, de azt nem tudta megcsinálni – jöhetett a tie-break. A 20 éves cseh itt már kiváltképp élesebbnek bizonyult egy évvel fiatalabb brazil ellenfelénél, és viszonylag magabiztosan, 7–3-ra behúzta a rövidítést. Így Mensík–Zverev elődöntőt rendeznek az egyik ágon, a győztes valószínűleg a döntő favoritja lesz.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (61 723 000 euró, salak)

FÉRFI EGYES

NEGYEDDÖNTŐ

Zverev (német, 2.)–Jódar (spanyol, 27.) 7:6 (7–3), 6:1, 6:3

Mensík (cseh, 26.)–Fonseca (brazil, 28.) 6:4, 6:3, 7:6 (7–3)