Lenny Joseph Fradi-cipőben játszik a vb-n; Veszprém: 30!

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

Lenny Joseph Haiti színeiben a vb-re készül. A Ferencváros csatára sohasem járt abban az országban, amelynek a mezét viseli majd Amerikában, a válogatott edzőtáborában mutatták be a többieknek, sorban állnak érte a kérők, de az ára a világbajnokságon csak nőni fog, ugyanakkor Robbie Keane távozása meglepte – Borbola Bence exkluzív írása. Címlapsztori két oldalon.

Borbély Balázs hazatért a Ferencvároshoz. A bajnok ETO kispadjáról kurtán-furcsán távozó szakember úgy érzi, most van jó helyen, és a célja itthon és az európai kupában is jól szerepelni, Az egykori legenda, Mucha József szerint pedig olyan szakmai tudatosság jellemzi, hogy jó döntés volt visszahozni az Üllői útra. Somogyi Zsolt írása.

Harmincadszor kézilabdabajnok a Veszprém. A döntő második, szegedi mérkőzésének minden rezdülése, statisztikák, nyilatkozatok, jegyzet és elemzés másfél oldalon.

Együtt a keret, közeledik a vívók Európa-bajnoksága. Együtt – mármint a kard- és a párbajtőrvívók, mégpedig Balatonbogláron, ahol Kovács Erika látogatta meg a bajnokokat, és mások mellett két régi-új Annával, a párbajtőröző Kunnal és a kardozó Mártonnal is találkozott…

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