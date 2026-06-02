Az Európai Kézilabda-szövetség eljárást indított a Tatabánya döntője után
Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) a hivatalos honlapján számolt be arról, hogy rasszista megnyilvánulások miatt vizsgálatot indított az Ohrid–Tatabánya Európa-kupa-döntő után.
Az Ohrid nyerte meg a férfi kézilabda Európa-kupát, miután a döntő mindkét mérkőzésén legyőzte a Tatabányát.
A visszavágón azonban Baptiste Damatrin, a Tatabánya balszélsője rasszista inzultusokról számolt be: a francia kézis majomhangokat hallott a lelátóról, és ezt jelezte a zsűrinek is.
Az EHF kedden közleményt adott ki az esetről, kiemelve, hogy nem tűrik a rasszizmus semmilyen formáját, és határozottan fellépnek az ilyen viselkedés ellen.
A szövetség vizsgálatot indít, hogy eldöntse, szükséges-e megindítani az ilyenkor szokásos eljárást.
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