Az Európai Kézilabda-szövetség eljárást indított a Tatabánya döntője után

Az Ohrid nyerte meg a férfi kézilabda Európa-kupát, miután a döntő mindkét mérkőzésén legyőzte a Tatabányát.

A visszavágón azonban Baptiste Damatrin, a Tatabánya balszélsője rasszista inzultusokról számolt be: a francia kézis majomhangokat hallott a lelátóról, és ezt jelezte a zsűrinek is.

Az EHF kedden közleményt adott ki az esetről, kiemelve, hogy nem tűrik a rasszizmus semmilyen formáját, és határozottan fellépnek az ilyen viselkedés ellen.

A szövetség vizsgálatot indít, hogy eldöntse, szükséges-e megindítani az ilyenkor szokásos eljárást.