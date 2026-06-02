Nemzeti Sportrádió

Az Európai Kézilabda-szövetség eljárást indított a Tatabánya döntője után

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.02. 18:56
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Rasszista megnyilvánulásokat vizsgál az EHF (Fotó: Kovács Péter)
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kézilabda Baptiste Damatrin Tatabánya
Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) a hivatalos honlapján számolt be arról, hogy rasszista megnyilvánulások miatt vizsgálatot indított az Ohrid–Tatabánya Európa-kupa-döntő után.

Az Ohrid nyerte meg a férfi kézilabda Európa-kupát, miután a döntő mindkét mérkőzésén legyőzte a Tatabányát.

A visszavágón azonban Baptiste Damatrin, a Tatabánya balszélsője rasszista inzultusokról számolt be: a francia kézis majomhangokat hallott a lelátóról, és ezt jelezte a zsűrinek is.

Az EHF kedden közleményt adott ki az esetről, kiemelve, hogy nem tűrik a rasszizmus semmilyen formáját, és határozottan fellépnek az ilyen viselkedés ellen.

A szövetség vizsgálatot indít, hogy eldöntse, szükséges-e megindítani az ilyenkor szokásos eljárást.

 

kézilabda Baptiste Damatrin Tatabánya
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